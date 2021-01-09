Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов

Эндрю Джонсон (США, 1868 год)

После убийства Авраама Линкольна в 1865 году 17-м президентом США стал вице-президент Эндрю Джонсон. В 1867 году Джонсон наложил вето на принятый конгрессом (две трети мест в обеих палатах принадлежало радикальным республиканцам) билль об условиях обратного допущения южных штатов в союз и о гражданском равноправии негров.

Позже конгресс принял закон о пребывании на должности, запрещавший главе исполнительной власти смещать государственных должностных лиц. Закон был направлен на защиту военного министра Эдвина Стэнтона, отправленного в отставку Джонсоном. Конфликт завершился выдвижением палатой представителей обвинений президенту, однако сенату для инициирования импичмента не хватило одного голоса