Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов
Демократы в американском конгрессе представили проект резолюции об импичменте Дональда Трампа, посчитав его поведение после президентских выборов подстрекательством к мятежу. По их мнению, его заявления привели к беспорядкам и штурму Капитолия. Лидеров каких стран пытались отправить в отставку — в фотогалерее РБК
После убийства Авраама Линкольна в 1865 году 17-м президентом США стал вице-президент Эндрю Джонсон. В 1867 году Джонсон наложил вето на принятый конгрессом (две трети мест в обеих палатах принадлежало радикальным республиканцам) билль об условиях обратного допущения южных штатов в союз и о гражданском равноправии негров.
Позже конгресс принял закон о пребывании на должности, запрещавший главе исполнительной власти смещать государственных должностных лиц. Закон был направлен на защиту военного министра Эдвина Стэнтона, отправленного в отставку Джонсоном. Конфликт завершился выдвижением палатой представителей обвинений президенту, однако сенату для инициирования импичмента не хватило одного голоса
Республиканец Ричард Никсон — единственный президент США, досрочно прекративший свои полномочия и добровольно ушедший в отставку. С 1972 по 1974 год в США проводилось расследование по делу о прослушивании штаб-квартиры Демократической партии во время избирательной кампании 1972 года. Люди, называвшие себя «бригадой слесарей», пытались установить в гостиничном комплексе «Уотергейт» микрофоны для прослушивания, а также фотографировали документы Джорджа Макговерна, конкурента Никсона на президентских выборах.
В феврале 1974 года палата представителей постановила начать процедуру импичмента Никсона. В августе 1974 года, не дождавшись решения сената, Никсон подал в отставку
В 1998–1999 годах была предпринята попытка импичмента 42-го президента США Билла Клинтона. Его обвиняли в сексуальных связях с 25-летней Моникой Левински, попавшей на работу в Белый дом в качестве практикантки. Республиканская партия, имевшая на тот момент большинство в обеих палатах конгресса, инициировала голосование по вопросу отставки президента.
Клинтону были выдвинуты обвинения в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию (на первом судебном заседании Клинтон отрицал связь с Левински) и злоупотреблении должностным положением. Палата представителей одобрила первые два обвинения и направила их в сенат. В итоге Клинтон сохранил свой пост благодаря тому, что за отставку президента проголосовали менее двух третей сенаторов
Вопрос об импичменте президента России Бориса Ельцина поднимался трижды. В 1993 году с данной инициативой выступили Верховный совет и Съезд народных депутатов. Поскольку на тот момент в России действовала Конституция РСФСР 1978 года, не предусматривавшая процедуру импичмента, вопрос о полномочиях законодательной и исполнительной ветвей власти был вынесен на референдум. В результате обе ветви сохранили свои полномочия.
Второй раз предложение об импичменте было выдвинуто в сентябре 1993 года после указа президента о прекращении работы Верховного совета. Кризис завершился прекращением действия советской модели власти.
В третий раз вопрос об импичменте рассматривался в 1998–1999 годах. Госдума обвиняла Ельцина в развале СССР, развязывании войны в Чечне, ослаблении обороноспособности и безопасности России, роспуске Верховного совета в 1993 году. По итогам голосования в нижней палате парламента ни одно из обвинений не получило поддержки квалифицированного большинства в две трети голосов, и процедура была прекращена
В 2000 году конгресс Перу отрешил президента страны Альберто Фухимори от должности с формулировкой «стойкая моральная несостоятельность». В ходе предвыборной гонки 2000 года телевизионный канал Canal N обнародовал видеозапись, на которой соратник Фухимори Владимир Монтесинос дает взятку оппозиционному депутату за переход в партию Фухимори «Перу 2000». Скандал завершился раскрытием множества фактов правонарушений президента и его окружения, по законам международного права подпадающих под определение геноцида
Президент Литвы Роландас Паксас был отрешен от должности сеймом в 2004 году. Литовского президента обвиняли в незаконном предоставлении гражданства российскому гражданину Юрию Борисову за оказанную им финансовую помощь во время предвыборной кампании, а также в «нарушении государственной тайны, Конституции и присяги» и превышении служебных полномочий. В 2005 году расширенная коллегия Верховного суда Литвы вынесла оправдательный вердикт, признав Паксаса полностью невиновным
21 февраля 2014 года, после подписания с оппозицией соглашения об урегулировании кризиса на Украине, действующий президент Виктор Янукович покинул страну. Верховая рада приняла постановление, в котором указывалось, что Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности.
23 февраля председатель Верховной рады Александр Турчинов подписал постановление о возложении на себя обязанностей президента. В свою очередь сам Янукович не раз заявлял, что решение Верховной рады нелегитимно, а он добровольно не подавал в отставку
31 августа 2016 года Дилма Руссефф в результате импичмента была лишена президентского поста. Кроме того, ей запрещено занимать политические должности сроком на десять лет.
Поводом для импичмента стали обвинения Руссефф в бюджетных махинациях и нарушении налогового законодательства в ходе избирательной кампании 2014 года.
Сама Руссефф называет случившееся переворотом
В 2016 году в центр скандала попала экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе. В СМИ появились сообщения, что действиями главы государства руководит ее давняя подруга Чхве Сун Силь, которая, используя свои связи с президентом, заставляла южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в связанные с собой фонды. Общая сумма полученных средств превысила $100 млн. Никаких официальных государственных постов Чхве не занимала.
В декабре 2016 года парламент Южной Кореи объявил Пак Кын Хе импичмент. В июле текущего года на фоне коррупционного скандала экс-президент была приговорена к восьми годам тюрьмы
В сентябре 2019 года СМИ сообщили о том, что Дональд Трамп летом провел телефонный разговор с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. Якобы американский президент пообещал ему военную помощь в размере $250 млн в обмен на компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена (впоследствии он стал соперником Трампа на выборах в 2020 году).
Байден, будучи вице-президентом с 2009 по 2017 год, занимался связями США с Украиной. Его сын Хантер с 2014 по 2019 год был в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holdings. В команде Трампа считают, что Джо Байден мог давить на занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко для увольнения генпрокурора Виктора Шокина, так как в отношении компании Burisma велось несколько дел.
24 сентября глава палаты представителей заявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Его обвиняли в превышении полномочий из-за решения задержать выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг заморозки этой помощи.
Трамп назвал новости об импичменте «харассментом президента».
5 февраля 2020 года сенат оправдал Трампа: за признание его виновным проголосовали 48 членов верхней палаты по первому пункту обвинений и 47 по второму, против — 52 и 53 соответственно.
В январе 2021 года демократы в конгрессе снова решили поставить вопрос об импичменте Трампа. По их мнению, его заявления привели к массовым беспорядкам и штурму Капитолия. Трамп проиграл президентские выборы демократу Байдену и не согласился с результатами голосования. Он заявлял о фальсификации итогов и отказывался их признать. 6 января конгресс должен был утвердить результаты выборов, но процедура была сорвана из-за массовых беспорядков. Сторонники Трампа ворвались в Капитолий, силовики смогли выгнать их лишь спустя несколько часов. При столкновении протестующих с полицией погибли пять человек. После этого Трамп пообещал мирную передачу власти.