В Минобороны России назвали дату начала работы госпиталя в Бергамо

Полевой госпиталь для заразившихся коронавирусом в итальянском городе Бергамо, который помогали оборудовать российские военные, начнет принимать пациентов в понедельник, 6 апреля. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве отметили, что в этот день российские и итальянские медики вместе начнут лечить больных с вирусом. По данным Минобороны, в госпитале будут работать более 200 специалистов. Он рассчитан на 142 пациента.

«Российские и итальянские специалисты-анестезиологи и реаниматологи обмениваются опытом, знакомятся с алгоритмами работы в полевом госпитале», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне в Минобороны рассказали, что российские военные продезинфицировали 17 пансионатов для пожилых людей в городах итальянской Ломбардии. Военнослужащие обрабатывали внутренние помещения и прилегающие территории.