Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Страховщики спрогнозировали отказы компаний от ДМС из-за кризиса Финансы, 08:00 В постпредстве России допустили отправку новой партии гумпомощи в США Общество, 07:57 «Коммерсантъ» узнал о планах продлить нерабочую неделю в России Общество, 07:53 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 2 апреля Общество, 07:43 В США за сутки от коронавируса умерли более 1,2 тысячи человек Общество, 07:40 Власти раскрыли условия стресс-тестов для системообразующих компаний Экономика, 07:00 Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии Общество, 06:57 Стоимость Brent выросла до $26 за баррель Экономика, 06:35 СМИ сообщили о возможной отмене визита Абэ в Москву на 75-летие Победы Политика, 06:22 В Приморье выписали еще одну заразившуюся коронавирусом пациентку Общество, 05:52 Число жертв коронавируса в США превысило 5 тыс. человек Общество, 05:38 Роспотребнадзор посоветовал не запасаться продуктами в условиях пандемии Общество, 05:30 Около 80 стран попросили МВФ о финансовой поддержке из-за коронавируса Экономика, 05:04 В Госдепе оценили гуманитарную помощь России для борьбы с COVID-19 Политика, 04:53
Пандемия коронавируса ,  
0 

Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии

Российские военные специалисты продезинфицировали в общей сумме 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.

1 апреля российские военные провели дезинфекцию трех пансионатов для пожилых в населенных пунктах Брембато Сопра, Понта Сан Пьетро, Понтида. Они обработали все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Джкзеппе Конте, 23 и 24 марта 14 самолетов ВКС России доставили российских вирусологов, эпидемиологов и врачебно-сестринские бригады на итальянскую авиабазу ВВС «Практик де Маре» недалеко от Рима.

Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо
Общество

Позже было объявлено, что российских специалистов направят в Бергамо для оказания экстренной помощи населению и обработки объектов здравоохранения и транспорта. Восемь врачебно-сестринских бригад должны были лечить больных из 65 местных пансионатов, в которых оказывают помощь пожилым людям.

Итальянская газета La Stampa со ссылкой на неназванные высокопоставленные политические источники сообщила, что 80% поставок российского оборудования бесполезны, а российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом является геополитическим и дипломатическим проектом Владимира Путина. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что сомневается в достоверности таких данных. А посол России в Италии Сергей Разов посоветовал спросить о пользе российских поставок у жителей Бергамо, среди есть немало заболевших и погибших.

Теги: Минобороны, Италия, коронавирус, дезинфекция
Материалы по теме
США отправят в Италию медицинскую помощь на $100 млн для борьбы с вирусом
Политика
В Италии сообщили о 837 умерших от коронавируса за последние сутки
Общество
Врачи объяснили высокую смертность в Италии последствиями эпидемии гриппа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter