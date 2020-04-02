Российские военные продезинфицировали 17 пансионатов в Италии

Российские военные специалисты продезинфицировали в общей сумме 17 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщает Минобороны России.

1 апреля российские военные провели дезинфекцию трех пансионатов для пожилых в населенных пунктах Брембато Сопра, Понта Сан Пьетро, Понтида. Они обработали все внутренние помещения и прилегающие территории лечебных учреждений.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Италии Джкзеппе Конте, 23 и 24 марта 14 самолетов ВКС России доставили российских вирусологов, эпидемиологов и врачебно-сестринские бригады на итальянскую авиабазу ВВС «Практик де Маре» недалеко от Рима.

Позже было объявлено, что российских специалистов направят в Бергамо для оказания экстренной помощи населению и обработки объектов здравоохранения и транспорта. Восемь врачебно-сестринских бригад должны были лечить больных из 65 местных пансионатов, в которых оказывают помощь пожилым людям.