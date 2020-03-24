Российские военные вирусологи будут работать в итальянском Бергамо

Фото: Минобороны РФ

Российские военные вирусологи, прибывшие в Италию в рамках помощи по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, будут работать в городе Бергамо. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Как заявил телеканалу возглавляющий группу вирусологов замначальника войск РХБЗ Вооруженных Сил России генерал-майор Сергей Кикоть, 24 марта завершились консультации с итальянской стороной, в ходе которых был определен регион работы российских специалистов.

«Группа российских военных специалистов приступила к осуществлению подготовки для совершения марша в район выполнения задач», — сказал Кикоть.

Бергамо является административным центром провинции Ломбардия на севере Италии, где наиболее тяжелая ситуация с вирусом. Как сообщает ANSA, на 23 марта в Ломбардии было выявлено 28,7 тыс зараженных коронавирусом (плюс 1555 человек за сутки). Число смертей достигло 3776.