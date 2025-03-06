«Решающий момент для европейской безопасности»: как проходит саммит ЕС
6 марта лидеры стран Евросоюза собрались на экстренный саммит в Брюсселе в «решающий момент для Украины и европейской безопасности». Как проходит встреча — в фоторепортаже РБК
Проведение специального Европейского совета анонсировал в конце февраля глава ЕС Антониу Кошта (на фото в центре). Он добавил, что Европа переживает «решающий момент для Украины и европейской безопасности». Встрече предшествовали два неофициальных саммита в Париже, созванные по инициативе французского лидера.
Президент Франции ранее заявил, что цель встречи — «усилить поддержку Украины и предоставить Европейской комиссии мандат на скорейший запуск масштабного и общего финансирования», поскольку «на карту поставлена» безопасность европейских стран.
На саммите глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна представить союзникам план перевооружения Европы на €800 млрд.
План главы Еврокомиссии включает выделение членам ЕС кредитов для инвестиций в оборону на сумму €150 млрд, ослабление фискальных правил ЕС и возможность перенаправления бюджета ЕС с целью инвестировать в оборону в ближайшее время.
По данным AP, журналисты которого ознакомились с черновиком заявления, подготовленного для саммита, на встрече стороны подтвердят свою позицию, согласно которой переговоры по Украине невозможны без Украины, а страны Европы должны участвовать в любых переговорах, касающихся их безопасности. Также предполагается, что члены ЕС договорятся о неприемлемости прекращения огня, не ведущего к заключению полноценного мирного соглашения.
По данным Euractive, 26 из 27 стран-членов Евросоюза подтвердили готовность дальше оказывать поддержку Украине. В стороне традиционно осталась Венгрия. Ранее стало известно, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан готов наложить вето на решение саммита по оказанию Украине большего объема помощи, однако в ЕС не настроены оставаться «заложниками» одного государства и рассматривают способы обойтись без одобрения со стороны Венгрии.
Как отметили в AP, президент Украины Владимир Зеленский был тепло принят большинством европейских лидеров, что резко контрастировало со встречей украинского лидера с Дональдом Трампом неделей ранее.
Общаясь с журналистами, Зеленский в очередной раз поблагодарил страны Европы: «[Вы оказывали нам] сильную поддержку с самого начала войны. Все это время, и на прошлой неделе, вы оставались с нами».
Прибывший на саммит премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «Европа в целом действительно способна победить в любой военной, финансовой, экономической конфронтации с Россией». «Мы просто сильнее», — заключил Туск.
В разговоре с прессой действующий канцлер Германии Олаф Шольц высказал свои сомнения по поводу идеи использования французского ядерного оружия для защиты других европейских стран. Он сослался на существующую систему ядерного сдерживания НАТО, основанную на американском оружии, сказав, что «от нее не следует отказываться».
Накануне французский лидер предложил союзникам обсудить идею использования французских сил ядерного сдерживания для защиты европейских стран. Ранее The Telegraph писала, что Франция готова разместить в Германии свои истребители с ядерным оружием в случае вывода американского контингента из Европы.
В обращении к нации Эмманюэль Макрон также заявил, что Россия стала угрозой для всей Европы. «Я хочу верить, что Соединенные Штаты поддержат нас. Но мы должны быть готовы к тому, что это не так», — подчеркнул французский лидер.