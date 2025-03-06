«Решающий момент для европейской безопасности»: как проходит саммит ЕС

Как отметили в AP, президент Украины Владимир Зеленский был тепло принят большинством европейских лидеров, что резко контрастировало со встречей украинского лидера с Дональдом Трампом неделей ранее.

Общаясь с журналистами, Зеленский в очередной раз поблагодарил страны Европы: «[Вы оказывали нам] сильную поддержку с самого начала войны. Все это время, и на прошлой неделе, вы оставались с нами».