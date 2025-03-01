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Политика ,  
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Макрон пообещал поддержку Украине на сотни миллиардов евро

Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

Евросоюз на внеочередном саммите в четверг, 6 марта, рассмотрит предоставление Украине масштабного пакета финансовой помощи, сообщил газете La Tribune президент Франции Эмманюэль Макрон.

На саммите лидеры также обсудят вопрос создания архитектуры европейской безопасности. «Цель этой встречи — усилить поддержку Украины и предоставить Европейской комиссии мандат на скорейший запуск масштабного и общего финансирования, поскольку на карту поставлена наша безопасность. <...> Это масштабное финансирование, вероятно, будет исчисляться сотнями миллиардов евро», — сказал он.

Французский лидер признал, что реализация такого проекта займет годы, поэтому Европе нужно сделать все, чтобы сохранить поддержку США. По словам Макрона, после возвращения Дональда Трампа в Белый дом времена сильно изменились «поэтому этот саммит 6 марта очень важен».

«Многие европейские страны построили свою безопасность на трансатлантических связях. Нам нужно вернуться к старым европейским привычкам. Уже без четверти полночь, но преимущество все еще на нашей стороне», — уверен он. Полночь символизирует глобальную катастрофу на часах Судного дня, которые ведет «Бюллетень ученых-атомщиков».

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