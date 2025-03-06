Bloomberg узнал о желании ЕС не «спорить до утра» с Венгрией об Украине

В ЕС не намерены делать весь союз заложником одной лишь Венгрии из-за ее позиции в отношении помощи Украине, выяснил Bloomberg. По его сведениям, обсуждаются варианты с «коалицией желающих», где влияние Будапешта будет исключено

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Евросоюз перед саммитом, на котором рассмотрят выделение Украине новой помощи, заранее ищет возможность обойти ожидаемое вето со стороны Венгрии, пишет Bloomberg.

Лидеры европейских стран планируют привлечь Орбана на свою сторону с самого начала встречи, но шансов на успех мало, рассказал источник агентства. Он отметил, что общее настроение таково, что весь Евросоюз не станет заложником одного государства. Председатель Евросовета Антониу Кошта попытается найти консенсус с Орбаном, но, если не получится, отметил источник, ЕС будет искать способ обойти его, а не «спорить до утра».

По данным агентства, в начале этой недели премьер Венгрии дал понять ЕС, что готов наложить вето на итоговое решение саммита по оказанию Украине большего объема помощи. Несколько предложений Еврокомиссии не требуют одобрения всеми странами ЕС, объяснили источники агентства, но на саммите будут затронуты и более радикальные меры, например по привлечению еще нескольких сотен миллиардов долларов за счет совместного долга (против этого долгое время выступал венгерский премьер Виктор Орбан).

Существуют планы по формированию партнерства между странами, которое поможет избежать давления любой внутренней оппозиции в ЕС, рассказала агентству финский министр иностранных дел Элина Валтонен.

По словам главы Варшавской конференции по безопасности Катажины Писарской, поиск способа справиться с Орбаном «становится экзистенциальным для ЕС». «То, чего я ожидаю в ближайшие недели, — попытка обойти [вето] Венгрии через более тесное сотрудничество и схемы вроде коалиции желающих», — рассказала она. Писарска увидела «давно назревшую необходимость осознать, что нынешняя система [принятия решений] устарела и не позволяет реагировать с необходимой срочностью».

Общеевропейская партия Volt Europa в Европарламенте предложили европейским лидерам лишить Венгрию права голоса. Политическая сила призвала рассмотреть этот вопрос 6 марта. У Volt пять мест из 720 в Европарламенте.

Венгрия прежде неоднократно отказывалась одобрить продление санкций против России или согласовать решения по помощи Украине. В декабре 2023 года немецкий канцлер Олаф Шольц попросил Орбана выйти за кофе, пока остальные европейские лидеры в его отсутствие согласовывали начало переговоров с Украиной о ее вступлении в союз; венгерский премьер покинул помещение и накладывать вето не стал. В январе 2025-го Будапешт пригрозил помешать очередному продлению ограничений против России и требовал возобновления поставок газа через Украину, но затем дал свое согласие без уступок со стороны Киева.