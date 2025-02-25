Франция предложила Европе «ядерный щит» для сдерживания России

В Германии размещены два десятка ядерных боеголовок США. Франция готова дислоцировать там свою ядерную авиацию, если Трамп решит вывести американский контингент, узнала The Telegraph

Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Франция готова предоставить свои истребители с ядерным оружием для размещения в Германии в случае вывода американского контингента из Европы, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

«Размещение нескольких французских ядерных реактивных истребителей в Германии не будет сложным и послужило бы убедительным сигналом [России]», — сказал собеседник газеты.

Германия не имеет своего ядерного оружия, но в соответствии с соглашениями НАТО о совместном ядерном использовании около 20 американских ядерных бомб находятся на американской авиабазе Бюхель в Германии. Там же стоит эскадрилья истребителей Tornado немецких ВВС — единственных немецких самолетов, приспособленных для перевозки ракет с ядерными боеголовками. Решение о запуске принимают только США.

По словам немецких дипломатов, переговоры Берлина и Парижа по этому вопросу пока не стартовали, потому что победивший на парламентских выборах «Христанско-Демократический Союз» (ХДС) занят формированием коалиционного правительства. Вместе с тем, уверен один из дипломатов, инициатива Франции усилит давление на Лондон насчет британского вклада в общеевропейскую безопасность. Собеседник газеты заверил, что немецкая сторона «готова платить» за французскую защиту.

Власти Германии задумались о помощи со стороны Франции и Великобритании по вопросу размещения ядерных сил еще год назад, в феврале 2024-го, на фоне заявлений Дональда Трампа, тогда только претендовавшего на пост президента.

«При каких политических и финансовых условиях Париж и Лондон были бы готовы поддерживать и расширять свои собственные стратегические возможности для нашей коллективной безопасности? И наоборот, какой вклад мы готовы внести?» — задался в своей статье в Frankfurter Allgemeine Zeitung тогдашний министр финансов Кристиан Линднер.

Лидер ХДС Фридрих Мерц тогда поддержал идею создать независимое от США европейское ядерное сдерживание, а канцлер Олаф Шольц инициативу не одобрил.