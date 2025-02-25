Франция предложила Европе «ядерный щит» для сдерживания России
Франция готова предоставить свои истребители с ядерным оружием для размещения в Германии в случае вывода американского контингента из Европы, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
«Размещение нескольких французских ядерных реактивных истребителей в Германии не будет сложным и послужило бы убедительным сигналом [России]», — сказал собеседник газеты.
Германия не имеет своего ядерного оружия, но в соответствии с соглашениями НАТО о совместном ядерном использовании около 20 американских ядерных бомб находятся на американской авиабазе Бюхель в Германии. Там же стоит эскадрилья истребителей Tornado немецких ВВС — единственных немецких самолетов, приспособленных для перевозки ракет с ядерными боеголовками. Решение о запуске принимают только США.
По словам немецких дипломатов, переговоры Берлина и Парижа по этому вопросу пока не стартовали, потому что победивший на парламентских выборах «Христанско-Демократический Союз» (ХДС) занят формированием коалиционного правительства. Вместе с тем, уверен один из дипломатов, инициатива Франции усилит давление на Лондон насчет британского вклада в общеевропейскую безопасность. Собеседник газеты заверил, что немецкая сторона «готова платить» за французскую защиту.
Власти Германии задумались о помощи со стороны Франции и Великобритании по вопросу размещения ядерных сил еще год назад, в феврале 2024-го, на фоне заявлений Дональда Трампа, тогда только претендовавшего на пост президента.
«При каких политических и финансовых условиях Париж и Лондон были бы готовы поддерживать и расширять свои собственные стратегические возможности для нашей коллективной безопасности? И наоборот, какой вклад мы готовы внести?» — задался в своей статье в Frankfurter Allgemeine Zeitung тогдашний министр финансов Кристиан Линднер.
Лидер ХДС Фридрих Мерц тогда поддержал идею создать независимое от США европейское ядерное сдерживание, а канцлер Олаф Шольц инициативу не одобрил.
Читайте РБК в Telegram.
США призвали отозвать проект резолюции ООН с критикой России
Украина и США находятся на завершающей стадии переговоров по ресурсам
Депардье заподозрили в мошенничестве и отмывании денег
Великобритания ввела новые санкции против России
Сергей Лавров встретился с президентом Турции Эрдоганом
В Ватикане рассказали о «хорошей ночи» папы римского в больнице
Что мешает восстановлению дипотношений России и Грузии
Лавров: позиции Украины по урегулированию конфликта «постоянно меняются»
Взрыв прогремел в генконсульстве РФ в Марселе. Подробности
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской