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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Франция предложила Европе «ядерный щит» для сдерживания России

Telegraph: Франция задумала разместить в Германии истребители с ядерным оружием
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
В Германии размещены два десятка ядерных боеголовок США. Франция готова дислоцировать там свою ядерную авиацию, если Трамп решит вывести американский контингент, узнала The Telegraph
Фото: Ryan Pierse / Getty Images
Фото: Ryan Pierse / Getty Images

Франция готова предоставить свои истребители с ядерным оружием для размещения в Германии в случае вывода американского контингента из Европы, пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

«Размещение нескольких французских ядерных реактивных истребителей в Германии не будет сложным и послужило бы убедительным сигналом [России]», — сказал собеседник газеты.

Германия не имеет своего ядерного оружия, но в соответствии с соглашениями НАТО о совместном ядерном использовании около 20 американских ядерных бомб находятся на американской авиабазе Бюхель в Германии. Там же стоит эскадрилья истребителей Tornado немецких ВВС — единственных немецких самолетов, приспособленных для перевозки ракет с ядерными боеголовками. Решение о запуске принимают только США.

По словам немецких дипломатов, переговоры Берлина и Парижа по этому вопросу пока не стартовали, потому что победивший на парламентских выборах «Христанско-Демократический Союз» (ХДС) занят формированием коалиционного правительства. Вместе с тем, уверен один из дипломатов, инициатива Франции усилит давление на Лондон насчет британского вклада в общеевропейскую безопасность. Собеседник газеты заверил, что немецкая сторона «готова платить» за французскую защиту.

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Дональд Трамп

Власти Германии задумались о помощи со стороны Франции и Великобритании по вопросу размещения ядерных сил еще год назад, в феврале 2024-го, на фоне заявлений Дональда Трампа, тогда только претендовавшего на пост президента.

«При каких политических и финансовых условиях Париж и Лондон были бы готовы поддерживать и расширять свои собственные стратегические возможности для нашей коллективной безопасности? И наоборот, какой вклад мы готовы внести?» — задался в своей статье в Frankfurter Allgemeine Zeitung тогдашний министр финансов Кристиан Линднер.

Лидер ХДС Фридрих Мерц тогда поддержал идею создать независимое от США европейское ядерное сдерживание, а канцлер Олаф Шольц инициативу не одобрил.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Франция Германия Евросоюз ядерное оружие
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