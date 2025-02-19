Как Франция борется за место для Европы за столом переговоров об Украине Макрон созвал второй экстренный саммит лидеров стран ЕС и НАТО

Президент Франции вновь собрал европейских лидеров, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Что предпринимает Европа на фоне контактов России и США — в материале РБК

Эмманюэль Макрон (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Какова цель очередного саммита под председательством Макрона

19 февраля открылся второй неформальный саммит европейских лидеров, созванный по инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона. Лично в Париж прибыли только исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан (с ним у французского лидера прошли также двусторонние консультации) и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. Остальные присоединились к форуму дистанционно.

Первый саммит, прошедший в понедельник, вызвал критику по поводу ограниченного состава участников, поэтому принимающая сторона решила расширить список. По информации Reuters, приглашение от Макрона получили представители Норвегии, Литвы, Эстонии, Латвии, Чехии, Греции, Финляндии, Румынии, Швеции, Бельгии, а также Канады. TF1 сообщает, что всего Макрон пригласил 19 глав государств и правительств из стран — членов ЕС и НАТО. Президент заявил Le Parisien, что к концу недели планирует переговорить со всеми главами 27 стран — членов ЕС.

На экстренный саммит 17 февраля в Париж приехали главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, а также президент Евросовета Антониу Кошта, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Елисейский дворец обозначал тему первых консультаций так: вопросы безопасности в Европе, а также последние действия американской администрации на украинском треке (саммит проходил накануне переговоров между высокопоставленными представителями России и США в Саудовской Аравии). В среду французы не стали раскрывать подробности новой встречи и список участников, упомянув лишь о «неформальной встрече в формате видеоконференции».

В опубликованном накануне интервью газете La Depeche Макрон заявил, что прошедший 17 февраля саммит стал «стабилизирующим фактором» после эксцентричной речи вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности. Там же советник Трампа Кит Келлог заявил, что Европа не будет физически представлена за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Еще одним объединяющим фактором для европейцев Макрон назвал исходящую от России «экзистенциальную угрозу». «Весьма значительное перевооружение, которое в настоящее время проводит Россия, должно побудить европейцев отреагировать независимо от того, что происходит в других местах, и от позиции Америки», — пояснил французский лидер. В то же время Макрон выразил готовность к телефонным переговорам с Владимиром Путиным, но только если тот позвонит сам.

Президент Франции критически отозвался о недавних заявлениях президента США Дональда Трампа о низком рейтинге главы Украины Владимира Зеленского. После заседания французского правительства 18 февраля Макрон сказал, что подобные заявления ставят под сомнение «последовательность» американской позиции в этом конфликте.

Как продвигается дискуссия об отправке европейских миротворцев

Первый саммит под председательством Макрона не дал существенных результатов. Его участники разошлись во мнениях о возможном размещении европейских войск на Украине для контроля за соблюдением режима прекращения огня (речь шла о том, чтобы развернуть контингент за предполагаемой линией прекращения огня, а не на ней). Премьер Британии Кир Стармер ранее публично заявил, что его страна готова отправить своих военных на Украину. Зато польский премьер Дональд Туск выступил против этой идеи, а канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал соответствующие обсуждения «преждевременными» и «крайне неуместными».

Позже лидеру Франции, которая считается инициатором этой идеи, пришлось снова пояснять, что речь не идет об отправке войск непосредственно в зону конфликта. В интервью для La Depeche Макрон уточнил, что прежде всего необходимо перевооружить и переоснастить ВСУ. «Затем можно направить экспертов, а возможно, и ограниченный контингент войск вне зоны боевых действий, чтобы поддержать украинцев и продемонстрировать солидарность. Именно это мы обсуждаем с британцами. И третье — вступление [Украины] в НАТО», — отметил он.

Дискуссия о возможном размещении европейского контингента на Украине для контроля за режимом прекращения огня активизировалась в конце прошлого года. По данным The Wall Street Journal, эту идею выдвинул Трамп во время переговоров с Макроном и Зеленским 7 декабря. 18 февраля глава Белого дома сказал, что «было бы неплохо» разместить европейские войска на Украине после окончания боев, поскольку США находятся «очень далеко».

Американская сторона на прошлой неделе направила европейским союзникам послание, в котором попросила изложить их предложения о гарантиях безопасности для Украины. В частности, Вашингтон просил уточнить, какой может быть численность войск, которые страны ЕС гипотетически могли бы развернуть в республике, сроки их размещения и какая поддержка европейским странам потребуется от США.

До сих пор нет понимания, какие именно европейские страны готовы присоединиться к этой миссии. Специалист по локальным войнам Фрэнк Ледвидж, в прошлом офицер военной разведки, в интервью Би-би-си напомнил, что после окончания конфликта в Боснии, площадь которой в 11 раз меньше территории Украины, были размещены 60 тыс. миротворцев НАТО (почти половина из них — американцы). На пике операции в 1995–1996 годах британский контингент там достигал 11,5 тыс. человек. По его оценкам, Британия сейчас могла бы разместить на Украине около 5 тыс. военных. Источники The Washington Post полагают, что всего европейские страны смогут отправить на Украину несколько бригад численностью от 25 тыс. до 30 тыс. человек.

В России критически относятся к этим обсуждениям. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что «появление [на Украине] войск из тех же стран НАТО, но под чужим флагом, флагом Евросоюза или национальным, неприемлемо».

Агентство DPA сообщило 18 февраля, что президент Евросовета Кошта попросил лидеров европейских стран представить предложения по поводу дальнейшей поддержки Киева и возможных гарантий безопасности в связи с резким изменением курса США. Если позиции членов ЕС совпадут, будет организован специальный саммит для принятия соответствующих решений. Как отмечено в сообщении агентства, такая встреча будет иметь смысл только в случае, если будет создана прочная основа для дискуссии и достижения соответствующего результата.

Как Европа старается укрепить позиции Украины

В момент активизации контактов между Россией и США европейские страны также стараются укрепить позиции Украины. Глава европейской дипломатии Кая Каллас после встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде заявила в интервью Euractiv, что дискуссия о направлении европейских миротворцев на Украину преждевременна, это путь в «русскую ловушку». По ее мнению, Европе следует сосредоточиться на том, чтобы поставить Киев в положение, в котором он сможет сказать «нет» невыгодной сделке. По мнению Каллас, чем сильнее Украина на поле боя, тем сильнее она за столом переговоров.

По информации Bloomberg, европейские чиновники сейчас работают над новым масштабным пакетом военной помощи для Киева, поскольку обеспокоены тем, что США могут подтолкнуть Зеленского к «катастрофической сделке», если в Брюсселе не смогут быстро придумать план по поддержке Украины.

Berliner Zeitung со ссылкой на главу МИД ФРГ Анналену Бербок 17 февраля сообщила, что объем нового пакета помощи может составить почти €700 млрд. По более поздней информации Politico, речь идет о предоставлении €6 млрд; в пакет могут войти более 1,5 млн артиллерийских снарядов и системы ПВО. О выделении этой помощи ЕС может объявить накануне третьей годовщины начала военных действий. По информации издания, финальная стоимость пакета может возрасти и до €10 млрд и выше: величина будет зависеть от того, что страны — члены ЕС смогут выделить из своих арсеналов. Ожидается, что главы МИД стран ЕС обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе 24 февраля, приуроченной к третьей годовщине.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 19 февраля на закрытом заседании своей партии ФИДЕС, что в ЕС уже обсуждают, сколько каждая страна сможет выделять на поддержку Украины после прекращения финансовой поддержки США. «Американцы отказываются от финансирования Украины, а Брюссель хочет заставить заплатить за это европейцев, в том числе и нас, венгров. Уже лежит на столе предложение, чтобы мы, венгры, давали Украине по 200 млрд форинтов (€500 млн. — РБК) в год», — заявил он (цитата по Magyar Nemzet).

Экс-премьер Британии Борис Джонсон, комментируя в своем аккаунте последние действия администрации США на украинском направлении, посоветовал Европе перестать «скандалить» из-за Трампа и «начать помогать ему прекратить войну». Джонсон предлагает начать c конфискации замороженных в Европе российских активов, чтобы оплатить ими и поддержку Украины, и понесенные затраты США.

Помимо военного усиления Украины, Европа делает ставку на укрепление собственного оборонного потенциала. На полях заседания министров экономики стран блока 18 февраля еврокомиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис заявил, что страны ЕС продолжают обсуждать возможное ослабление фискальных правил, чтобы увеличить расходы на оборону. Речь идет о механизме, который на Мюнхенской конференции по безопасности предложила фон дер Ляйен. В соответствии с ее планом страны блока смогут временно отступать от установленной границы госдолга в размере 3% ВВП, чтобы закупать больше военной техники. Подобные послабления уже действовали во время пандемии. Агентство DPA пояснило, что в основе предложения фон дер Ляйен лежат, в частности, угрозы, исходящие от России, и заявление США, что в будущем они намерены брать на себя значительно меньше ответственности за политику безопасности в Европе.

Параллельно с этим ЕС продолжает санкционное давление на Москву. Один из европейских чиновников допустил в разговоре с Euractiv, что в ближайшие месяцы на этом направлении ЕС может двигаться независимо от США, поскольку остается неясным, каким курсом пойдет команда Трампа. После переговоров в Эр-Рияде госсекретарь США Марко Рубио допустил, что часть ограничений с России будет снята. Послы ЕС тем временем согласовали 16-й пакет санкций против России, который, как ожидается, будет официально принят на саммите в Брюсселе 24 февраля.