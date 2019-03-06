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МТС ₽300 (+17,12%) прогноз Атон к 04.03.20 Купить
Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Общество ,  
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«Давайте посерьезней, ладно?»: за что отчитывали российских чиновников
6 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина в рамках правительственного часа и раскритиковал его за неподготовленность. В следующий раз министр должен будет выступить в парламенте в конце марта — начале апреля. Другие случаи критики чиновников — в обзоре РБК
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

6 марта во время парламентского часа в Госдуме спикер Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и перенес его из-за неподготовленности министра. Володин попросил Орешкина рассказать о конкретных шагах, которые «министерство делает для развития российской экономики», а также «какое количество средств в регионы направлено в рамках реализации национальных проектов и госпрограмм, по какому объему состоялись конкурсы и, соответственно, когда начнется реализация поручений президента». Ответ министра Володин посчитал неконкретным.

Как узнал РБК, о теме этого правительственного часа Орешкин и Володин поспорили еще в декабре. Министр просил исключить из обсуждения национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства

Дмитрий Медведев и Дмитрий Рогозин
(Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В январе 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев обратился к главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину и попросил его перестать «болтать» и начать работать.​ «Скорость строительства наземной инфраструктуры, которая необходима для освоения космоса, ее нельзя назвать сейчас приемлемой. <...> Надо заканчивать с прожектерством. Хватит болтать о том, куда мы полетим в 2030 году. Надо работать. Меньше говорить и больше делать. Активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли, увеличением доли России на международном рынке», — сказал Медведев

Вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, вице-спикер Совета Федерации Ильяс Умаханов, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко (слева направо) и вице-премьер Максим Акимов (на первом плане) во время выступления на пленарном заседании
(Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

11 декабря 2018 года во время выступления вице-премьера Максима Акимова и главы Министерства цифрового развития Константина Носкова в ходе правительственного часа Валентина Матвиенко заявила о недостаточной подготовке последнего по вопросу доступа домохозяйств к вещанию. «Дискуссий масса, но надо было подготовиться к этому, понимаете? Подготовиться заранее. Программа «Цифровое телевидение» готовится четыре последних года. У вас было четыре года, чтобы проанализировать, запустить волонтеров, посчитать, оценить, сколько нужно денег, найти ресурсы, реализовать. А вы сейчас вдогонку. Поэтому… Ну догоняйте! Будет под жестким контролем Совета Федерации», — заявила она

Фото: Анна Исакова / ТАСС

7 ноября 2018 года министр просвещения Ольга Васильева выступала в Госдуме в ходе правительственного часа. На вопрос Володина о недостатке учителей-предметников Васильева сказала, что не принесла с собой необходимую справку и ответить спикеру не может. «Мне кажется, основной показатель работы министерства, чтобы преподаватель, которого готовят в вузе, преподавал предмет, который он знает досконально и может знания передать ученикам. Нам бы хотелось эту информацию иметь», — заявил Володин.

Кроме того, он указал, что озвученные в ходе доклада министром цифры о вакансиях в школах некорректны: «Вы говорите, что у нас 1% вакансий в школах. Это не так. Это среднее по больнице. Когда мы говорим, что 1% — это в субъектовых центрах, но 27% проживает в сельской местности, там другая ситуация»

Сенатор Совета Федерации Вячеслав Мархаев
(Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

В октябре 2018 года глава Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала выступавшего на заседании, посвященном пенсионной реформе, иркутского сенатора от КПРФ Вячеслава Мархаева. Во время выступления он заявил, что «при крахе пенсионной системы меняют, как правило, правительство, а не пенсионный возраст». Матвиенко назвала его слова «агиткой» и попросила поменять риторику и не обманывать людей: «Вы сами верите в то, что вы сейчас зачитали? Агитку. Очнитесь, поменяйте хотя бы риторику. Просто не надо людей-то обманывать! Давайте посерьезней, ладно? Это несолидно, правда!»

Фото: Петр Ковалев / ТАСС
В октябре 2018 года выступление министра труда и соцзащиты Максима Топилина, рассказываюшего о ходе реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан», было раскритиковано Валентиной Матвиенко. «Я человек откровенный — мне многие ваши ответы не понравились. Вы не эксперт, вы главный человек в стране в органах исполнительной власти, в правительстве, который отвечает за эту важнейшую сферу. И вы должны отвечать. «Я думаю», «наверное, это правильно»... Думать можно о другом, а здесь вы должны принимать решения», — заявила глава Совфеда
Член комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Денис Парфенов (слева) и первый заместитель председателя комитета ГД по делам национальностей Валерий Рашкин
(Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В сентябре 2018 года во время бойкота членами партии КПРФ проекта пенсионной реформы, рассматриваемого Думой, Володин отчитал членов КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова, которые пришли на заседание в футболках, на которых в перечеркнутом круге были написаны числа 65 и 63 (новый пенсионный возраст — РБК). «На зарплату депутата можно и пиджак купить, и галстук», — заявил тогда Володин

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

В июле 2018 года глава Совета Федерации во время рабочей поездки в Читу отчитала местные власти за «бурьян по пояс» и «уродище-фонтан». По ее словам, ее огорчила «запущенность города»

Премьер-министр Дмитрий Медведев и глава РЖД Олег Белозеров (справа)
(Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В ноябре 2017 года на совещании правительства, посвященном инвестпрограмме РЖД, Дмитрий Медведев прервал выступление главы компании Олега Белозерова и попросил его перестать хвастаться успехами компании. «Давайте не про достижения. Вы: «Да-да, Дмитрий Анатольевич, грузооборот — выше советского». Олег Валентинович, я вас похвалил, когда мы на сортировочной были, вы молодцы. Но цель наша сегодняшняя не в том, чтобы еще раз отрапортовать. Есть что-то в протокол? Или я подпишу его в том виде, в котором он есть?» — спросил Медведев. Белозеров ответил, что никаких добавлений к протоколу нет

Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

В марте 2017 года Дмитрий Медведев отчитал опоздавшего на заседание кабинета министров главу Минсельхоза Александра Ткачева и посоветовал ему «ставить себе будильник в разные места». «Александр Николаевич [Ткачев]. Мы вас ждали. Вот я вчера вернулся поздно ночью, я вот на месте был, а вас ждали. Нехорошо. Будильник себе ставьте в разные места», — сказал премьер-министр

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
В марте 2017 года, спустя неделю после выговора от Медведева, Вячеслав Володин во время расширенного заседания «Единой России», посвященного развитию сельского хозяйства, напомнил министру сельского хозяйства Александру Ткачеву, что источником власти в России является народ, а тот «не на сельском сходе»​. Такую реакцию спикера вызвало обращение Ткачева к депутатам, где он заявил, что они эмоционально пытаются донести информацию о проблемах «до власти, до государственных структур». Володин ответил, что парламентарии «и есть власть»: «Источник власти — народ, а депутаты — это представители»
Председатель комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров (слева) и председатель ГД Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной думы
(Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

В декабре 2016 года глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров выступал в Думе по проекту федерального бюджета на 2017–2019 годы. В ходе своей речи он обратился к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову: «Геннадий Андреевич, вы нам обещаете, что все рухнет с 1993 года. Почему-то до сих пор не рухнуло». После этого его выступление было прервано Вячеславом Володиным. «Андрей Михайлович, [выступайте] по постановлению [о принятии проекта бюджета]. Просьба не переходить на личности», — попросил он.

Кого из чиновников критиковал Владимир Путин — в обзоре РБК

Автор: Юлия Сапронова
Теги: мультимедиа, Валентина Матвиенко, Вячеслав Володин
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