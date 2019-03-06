«Давайте посерьезней, ладно?»: за что отчитывали российских чиновников

6 марта во время парламентского часа в Госдуме спикер Вячеслав Володин прервал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и перенес его из-за неподготовленности министра. Володин попросил Орешкина рассказать о конкретных шагах, которые «министерство делает для развития российской экономики», а также «какое количество средств в регионы направлено в рамках реализации национальных проектов и госпрограмм, по какому объему состоялись конкурсы и, соответственно, когда начнется реализация поручений президента». Ответ министра Володин посчитал неконкретным.

Как узнал РБК, о теме этого правительственного часа Орешкин и Володин поспорили еще в декабре. Министр просил исключить из обсуждения национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства