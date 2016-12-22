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Сенаторы проголосовали за пенсионную реформу
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Сенаторы проголосовали за пенсионную реформу
Пенсионная реформа, 12:48
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Сенаторы проголосовали за пенсионную реформу
Совет Федерации без поправок поддержал изменение законодательства о пенсиях. Ранее председатель верхней палаты обещала, что прислушается ко всем конструктивным предложениям по реформе
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В среду, 3 октября, на пленарном заседании члены Совета Федерации проголосовали за пенсионную реформу. Ее поддержали 149 сенаторов, пятеро проголосовали против, трое воздержались. Об этом сообщает корреспондент РБК. Теперь закон должен подписать президент.

Закон вызвал дискуссию в палате. Председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас, комментируя одну из его новелл — об установлении уголовной ответственности за необоснованный отказ в приеме на работу или за необоснованное увольнение людей предпенсионного возраста, отметил, что комитет поддержал ее. «Основное назначение этих статей — это не уголовная репрессия, а превенция [преступлений]», — отметил сенатор.

Комментируя слова Клишаса, сенатор Антон Беляков выразил беспокойство, что в случае принятия закона возникнет «дискриминация» при приеме на работу людей «более молодого» возраста. Присутствовавший на заседании палаты министр труда и социальной защиты Максим Топилин ответил ему, что компетенции молодых людей и граждан предпенсионного возраста редко пересекаются, поэтому министерство не опасается дискриминации, но продолжит следить за ситуацией.

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Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко назвала закон полностью скорректированным и сбалансированным. Сенатор Вячеслав Мархаев раскритиковал закон, называя его направленным на «развал благосостояния» российского населения. В ответ председатель Совфеда спросила, верит ли он сам «в агитку, которую его попросили зачитать».

В день заседания московское отделение «Яблока» со своим председателем Сергеем Митрохиным провело серию пикетов против пенсионной реформы. Активисты пришли к зданию Совфеда с плакатами «Пенсионная «реформа» — ограбление народа» и «Пенсионная «реформа» — позор «Единой России».

Ранее РБК писал, что два профильных комитета верхней палаты — по социальной политике и по бюджету дали положительную оценку закону и рекомендовали принять его. «Принятие [закона] обуслов​лено необходимостью соблюдения баланса трудовых ресурсов и формирования финансово устойчивой пенсионной системы, позволяющей обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения выше инфляции», — говорилось в отзыве сенаторов. Члены Совфеда отметили, что принятию закона «предшествовало широкое общественное обсуждение» и что в нем учтены предложения президента по смягчению реформы.

В июне председатель Совфеда Матвиенко сказала, что представители палаты будут «пристально следить» за обсуждением пенсионной реформы в обществе и рассмотрят все конструктивные предложения по этому поводу. Она назвала поправки к реформе, предложенные президентом Владимиром Путиным, «реакцией на запросы общества, которые были высказаны в ходе дискуссий в разных форматах по изменению в пенсионное законодательство».

О повышении пенсионного возраста правительство объявило 14 июня. Его связали с дефицитом бюджета Пенсионного фонда России. Реформа предусматривала постепенное повышение пенсионного возраста с 2019 года — с 60 до 65 лет для мужчин (к 2028-му) и с 55 до 63 лет для женщин (к 2034 году).

Но в конце августа президент предложил смягчить пенсионную реформу, повысив пенсионный возраст для женщин вместо восьми на пять лет, до 60 лет. Всего Путин предложил восемь поправок, в том числе введение административной или уголовной ответственности за увольнение граждан предпенсионного возраста, уменьшение на три года стажа, дающего право на досрочный выход на пенсию. В конце сентября Госдума приняла законопроект о реформе во втором и третьем чтениях, уже с учетом президентских поправок.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: Совет Федерации , пенсионная реформа
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