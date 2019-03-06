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Amazon $2 300 (+34,96%) прогноз Deutsche Bank к 31.01.20 Купить
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Спор Орешкина и Володина о теме правительственного часа начался в декабре
Спор из-за правительственного часа в Госдуме между министром экономики Максимом Орешкиным и спикером Вячеславом Володиным начался еще в декабре, выяснил РБК. Министр просил убрать из обсуждения нацпроект по МСП, спикер отказался
Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Орешкин еще 17 декабря 2018 года написал письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором просил его скорректировать тему правительственного часа, намеченного на 6 марта, и исключить из обсуждения национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства, следует из письма министра, которое есть в распоряжении РБК. Подлинность письма подтвердил источник РБК в окружении Орешкина. РБК направил запрос в аппарат Госдумы.

Министр объяснял, что реализация нацпроекта начнется только с 2019 года, к середине марта правительство и регионы «только приступят к реализации основных мероприятий в рамках национального проекта».

Видео: РБК

По мероприятиям нацпроекта, не требующим финансирования, в первом квартале 2019 года пройдет лишь стадия разработки нормативных актов, завершатся согласительные процедуры, писал Орешкин. А по мероприятию, связанному с предоставлением субсидий из бюджета банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам малому бизнесу по льготной ставке, в первом квартале 2019 года «будут реализованы мероприятия по отбору уполномоченных банков, по распределению лимитов субсидий, а также начнется процесс заключения кредитных соглашений в рамках данной программы», говорится в письме министра.

«С учетом изложенного полагаю, что доклад по предлагаемой в рамках правительственного часа теме представляется преждевременным», — резюмировал Орешкин.

Вместо этого он предложил посвятить доклад итогам социального-экономического развития России за 2018 год и достижению национальных целей развития, определенных президентом Владимиром Путиным, включая приоритеты социально-экономического развития.

Однако на следующий день Володин в ответном письме попросил Орешкина запланировать выступление по теме, включающей нацпроект по малому бизнесу, — «О приоритетах социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочную перспективу и о ходе реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Именно в таком виде и была закреплена тема правительственного часа.

6 марта Володин прервал правительственный час с участием Орешкина и предложил перенести его выступление для того, чтобы министр смог подготовиться к вопросам депутатов. Володин спросил главу Минэкономразвития, сколько средств будет выделено в 2019 году на реализацию нацпроектов и какая часть денег уже доведена до регионов. По словам Орешкина, речь идет о «нескольких сотнях миллиардов рублей». «Соглашения были заключены со всеми регионами, то есть полностью объем средств доведен. Но для того чтобы приступить к непосредственному расходованию средств, нужно пройти еще целый ​ряд процедур. Поэтому фактическое расходование средств находится ниже 10%», — сказал министр.

Орешкин напомнил, что в рамках правительственного часа была заявлена тема нацпроекта по малому и среднему предпринимательству. «За этот проект я могу ответить за каждую копейку, и здесь все средства, которые должны быть выделены в этом году, они идут», — подчеркнул он.

Володин в ответ заявил, что сводить выступление в парламенте к обсуждению вопроса только в разрезе малого и среднего бизнеса неправильно, потому что Минэкономразвития отвечает за рост экономики в целом.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Старостина
Теги: Максим Орешкин, Минэкономразвития, Госдума, Вячеслав Володин
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