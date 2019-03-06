Спор Орешкина и Володина о теме правительственного часа начался в декабре

Спор Орешкина и Володина о теме правительственного часа начался в декабре

Спор из-за правительственного часа в Госдуме между министром экономики Максимом Орешкиным и спикером Вячеславом Володиным начался еще в декабре, выяснил РБК. Министр просил убрать из обсуждения нацпроект по МСП, спикер отказался

Вячеслав Володин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Министр экономического развития Максим Орешкин еще 17 декабря 2018 года написал письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину, в котором просил его скорректировать тему правительственного часа, намеченного на 6 марта, и исключить из обсуждения национальный проект по развитию малого и среднего предпринимательства, следует из письма министра, которое есть в распоряжении РБК. Подлинность письма подтвердил источник РБК в окружении Орешкина. РБК направил запрос в аппарат Госдумы.

Министр объяснял, что реализация нацпроекта начнется только с 2019 года, к середине марта правительство и регионы «только приступят к реализации основных мероприятий в рамках национального проекта».

Видео: РБК

По мероприятиям нацпроекта, не требующим финансирования, в первом квартале 2019 года пройдет лишь стадия разработки нормативных актов, завершатся согласительные процедуры, писал Орешкин. А по мероприятию, связанному с предоставлением субсидий из бюджета банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам малому бизнесу по льготной ставке, в первом квартале 2019 года «будут реализованы мероприятия по отбору уполномоченных банков, по распределению лимитов субсидий, а также начнется процесс заключения кредитных соглашений в рамках данной программы», говорится в письме министра.

«С учетом изложенного полагаю, что доклад по предлагаемой в рамках правительственного часа теме представляется преждевременным», — резюмировал Орешкин.