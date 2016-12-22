Медведев попросил главу РЖД воздержаться от рапортов об успехах

На совещании в правительстве обсуждалась инвестпрограмма компании на ближайшие три года. Белозеров стал рассказывать о возросшем грузообороте, но его перебил премьер

Дмитрий Медведев (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Председатель правительства Дмитрий Медведев прервал речь главы РЖД Олега Белозерова и попросил его не хвастаться успехами компании, передает «РИА Новости».

На заседании кабинета министров обсуждался проект финансового плана и инвестиционной программы РЖД на 2019-й и плановый период 2020–2021 годов. По словам премьера, инвестиционная программа в 2019 году составит не менее 680 млрд руб., в последующие два года — 820 млрд и 745 млрд руб. соответственно. Он подчеркнул, что суммы могут измениться в зависимости от приоритетов и того, «как будут осваиваться эти средства».

По сообщению «Интерфакса», Медведев попросил Белозерова кратко рассказать о «существенных вещах», которые надо обозначить в протокольном решении по инвестпрограмме, но тот стал говорить о высоком уровне грузооборота РЖД.

«Молодцы, конечно. Я говорю: давайте не про достижения, он говорит: да-да, Дмитрий Анатольевич, грузооборот выше советского», — сказал глава правительства. Он добавил, что цель совещания правительства «не в том, чтобы еще раз отрапортовать».

Белозеров ответил, что возражений к протоколу нет.

Инвестпрограмма РЖД обсуждалась 30 октября. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей предложил не продлевать экспортную надбавку к тарифам РЖД в размере 8%, а финансировать инвестпрограммы за счет экспортеров. Около трети грузооборота РЖД приходится на уголь.

Утвержденный размер программы на 2018 год составил 549,6 млрд руб., основные инвестиции пошли на проекты модернизации Транссибирской и Байкало-Амурской магистрали, развитие московского транспортного узла и на другие проекты. Из этой суммы программа предусматривала выделение 338,7 млрд руб. на собственные проекты РЖД и 210,9 млрд руб. — на проекты, связанные с поручениями правительства.

Медведев 30 октября говорил, что размер инвестпрограммы до 2025 года составит примерно 10 трлн руб.