Депутаты КПРФ пришли в Думу в футболках против пенсионной реформы

Депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Денис Парфенов пришли на заседание, на котором рассматриваются поправки в пенсионную реформу, в футболках, на которых изображены перечеркнутые цифры 63/65, обозначающие предлагаемый возраст выхода на пенсию. РБК следил за трансляцией заседания на сайте нижней палаты парламента.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, увидев коллег в таких футболках, сказал, что на депутатскую зарплату можно купить пиджак и галстук. «У нас заработная плата выше намного, чем у тех, кто нас избирал», — заметил он.

Во время заседания Государственная дума единогласно одобрила поправки в законопроект о пенсионной реформе, которые устанавливают пенсионный возраст для женщин на уровне 60 лет. ​Данная инициатива была предложена российским президентом Владимиром Путиным.

Противники пенсионной реформы провели митинг у здания Госдумы, а также серию одиночных пикетов. По словам активиста «Левого фронта» Сергея Удальцова, никто из участников стихийной акции задержан не был. В МВД сообщили, что информация об акции около Госдумы к ним не поступала.



Во вторник, 25 сентября, российский парламент ввел уголовную ответственность за увольнение и отказ принять на работу людей предпенсионного возраста. За это предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 360 часов.