Матвиенко попросила министра не превращать Минвостокразвития в совнархоз

Ведомство не может сделать рывок в развитии региона, заявила спикер Совфеда главе Минвостокразвития. В России никто не видит проектов строительства на Дальнем Востоке мостов, городов, поездов «как в Китае»

Валентина Матвиенко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Министерство Дальнего Востока и Арктики не должно превращаться в совнархоз, который только «собирает заявки с регионов», заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко во время заседания верхней палаты парламента.

По ее словам, задача ведомства — «сделать рывок в развитии Дальнего Востока», а не заниматься расчетами. Матвиенко привела министру Александру Козлову в пример соседний с регионом Китай, где города «растут как грибы» и «поезда не на магнитной подушке ходят, а летают по воздуху». При этом на Дальнем Востоке «прорыва, новых городов, как в Китае, мостов, новых поездов мы не увидим, это даже не предполагается». «У меня душа за это болит», — добавила спикер Совфеда (цитата по «Интерфаксу»).

Кроме того, ведомство не рассказывает гражданам и инвесторам о том, какие программы есть в этом регионе. «Вы год уже министр. Без обид, у нас товарищеский разговор, но такое ощущение, что Минвостокразвития выключили информационно. Вообще нет информации, что происходит на Дальнем Востоке и в Арктике, какие решения принимаются», — обратилась Матвиенко к главе ведомства. В качестве примера грамотной информационной работы спикер привела пример со строительством Байкало-Амурской магистрали (БАМ). «Как раньше было? Объявляли, например, освоение БАМа, и вся страна этим жила, и все ехали туда и откликались», — рассказала Матвиенко.

Также спикер напомнила о программе «Дальневосточный гектар». «Хотелось бы узнать, была это пиар-акция или все-таки серьезный инструмент привлечения на Дальний Восток?» — спросила она.