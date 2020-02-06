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Импичмент в Бразилии ,  
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Вон из профессии: как отправляли в отставку президентов

5 февраля сенат оправдал президента США Дональда Трампа по делу об импичменте. Поводом к нему стали сообщения о том, что Трамп в июле разговаривал с президентом Украины Зеленским и обещал тому военную помощь в обмен на компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена. Лидеров каких стран пытались отправить в отставку — в фотогалерее РБК
Эндрю Джонсон (США, 1868 год)
Фото: Global Look Press

После убийства Авраама Линкольна в 1865 году 17-м президентом США стал вице-президент Эндрю Джонсон. В 1867 году Джонсон наложил вето на принятый конгрессом (две трети мест в обеих палатах принадлежало радикальным республиканцам) билль об условиях обратного допущения южных штатов в союз и о гражданском равноправии негров.

Позже конгресс принял закон о пребывании на должности, запрещавший главе исполнительной власти смещать государственных должностных лиц. Закон был направлен на защиту военного министра Эдвина Стэнтона, отправленного в отставку Джонсоном. Конфликт завершился выдвижением палатой представителей обвинений президенту, однако сенату для инициирования импичмента не хватило одного голоса

Ричард Никсон (США, 1974 год)
Фото: Henry Burroughs/AP

Республиканец Ричард Никсон — единственный президент США, досрочно прекративший свои полномочия и добровольно ушедший в отставку. С 1972 по 1974 год в США проводилось расследование по делу о прослушивании штаб-квартиры Демократической партии во время избирательной кампании 1972 года. Люди, называвшие себя «бригадой слесарей», пытались установить в гостиничном комплексе «Уотергейт» микрофоны для прослушивания, а также фотографировали документы Джорджа Макговерна, конкурента Никсона на президентских выборах.

В феврале 1974 года палата представителей постановила начать процедуру импичмента Никсона. В августе 1974 года, не дождавшись решения сената, Никсон подал в отставку

Билл Клинтон (США, 1990-е годы)
Фото: J. Scott Applewhite/AP

В 1998–1999 годах была предпринята попытка импичмента 42-го президента США Билла Клинтона. Его обвиняли в сексуальных связях с 25-летней Моникой Левински, попавшей на работу в Белый дом в качестве практикантки. Республиканская партия, имевшая на тот момент большинство в обеих палатах конгресса, инициировала голосование по вопросу отставки президента.

Клинтону были выдвинуты обвинения в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию (на первом судебном заседании Клинтон отрицал связь с Левински) и злоупотреблении должностным положением. Палата представителей одобрила первые два обвинения и направила их в сенат. В итоге Клинтон сохранил свой пост благодаря тому, что за отставку президента проголосовали менее двух третей сенаторов

Борис Ельцин (Россия, 1990-е годы)
Фото: Reuters/Pixstream

Вопрос об импичменте президента России Бориса Ельцина поднимался трижды. В 1993 году с данной инициативой выступили Верховный совет и Съезд народных депутатов. Поскольку на тот момент в России действовала Конституция РСФСР 1978 года, не предусматривавшая процедуру импичмента, вопрос о полномочиях законодательной и исполнительной ветвей власти был вынесен на референдум. В результате обе ветви сохранили свои полномочия.

Второй раз предложение об импичменте было выдвинуто в сентябре 1993 года после указа президента о прекращении работы Верховного совета. Кризис завершился прекращением действия советской модели власти.

В третий раз вопрос об импичменте рассматривался в 1998–1999 годах. Госдума обвиняла Ельцина в развале СССР, развязывании войны в Чечне, ослаблении обороноспособности и безопасности России, роспуске Верховного совета в 1993 году. По итогам голосования в нижней палате парламента ни одно из обвинений не получило поддержки квалифицированного большинства в две трети голосов, и процедура была прекращена

Альберто Фухимори (Перу, 2000 год)
Фото: Karel Navarro/AP

В 2000 году конгресс Перу отрешил президента страны Альберто Фухимори от должности с формулировкой «стойкая моральная несостоятельность». В ходе предвыборной гонки 2000 года телевизионный канал Canal N обнародовал видеозапись, на которой соратник Фухимори Владимир Монтесинос дает взятку оппозиционному депутату за переход в партию Фухимори «Перу 2000». Скандал завершился раскрытием множества фактов правонарушений президента и его окружения, по законам международного права подпадающих под определение геноцида

Роландас Паксас (Литва, 2004 год)
Фото: Mindaugas Kulbis/AP

Президент Литвы Роландас Паксас был отрешен от должности сеймом в 2004 году. Литовского президента обвиняли в незаконном предоставлении гражданства российскому гражданину Юрию Борисову за оказанную им финансовую помощь во время предвыборной кампании, а также в «нарушении государственной тайны, Конституции и присяги» и превышении служебных полномочий. В 2005 году расширенная коллегия Верховного суда Литвы вынесла оправдательный вердикт, признав Паксаса полностью невиновным

Виктор Янукович (Украина, 2014 год)
Фото: Sergei Chuzavkov/AP

21 февраля 2014 года, после подписания с оппозицией соглашения об урегулировании кризиса на Украине, действующий президент Виктор Янукович покинул страну. Верховая рада приняла постановление, в котором указывалось, что Янукович «неконституционным образом самоустранился от осуществления конституционных полномочий» и не выполняет свои обязанности.

23 февраля председатель Верховной рады Александр Турчинов подписал постановление о возложении на себя обязанностей президента. В свою очередь сам Янукович не раз заявлял, что решение Верховной рады нелегитимно, а он добровольно не подавал в отставку

Дилма Руссефф (Бразилия, 2016 год)
Фото: Reuters/Pixstream

31 августа 2016 года Дилма Руссефф в результате импичмента была лишена президентского поста. Кроме того, ей запрещено занимать политические должности сроком на десять лет.

Поводом для импичмента стали обвинения Руссефф в бюджетных махинациях и нарушении налогового законодательства в ходе избирательной кампании 2014 года.

Сама Руссефф называет случившееся переворотом

Пак Кын Хе (Южная Корея, 2016 год)
Фото: Reuters/Pixstream

В 2016 году в центр скандала попала экс-президент Южной Кореи Пак Кын Хе. В СМИ появились сообщения, что действиями главы государства руководит ее давняя подруга Чхве Сун Силь, которая, используя свои связи с президентом, заставляла южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в связанные с собой фонды. Общая сумма полученных средств превысила $100 млн. Никаких официальных государственных постов Чхве не занимала.

В декабре 2016 года парламент Южной Кореи объявил Пак Кын Хе импичмент. В июле текущего года на фоне коррупционного скандала экс-президент была приговорена к восьми годам тюрьмы

Дональд Трамп (США, 2019 год)
Фото: Evan Vucci / AP

В сентябре 2019 года СМИ сообщили о том, что Дональд Трамп летом провел телефонный разговор с новым президентом Украины Владимиром Зеленским и якобы пообещал тому военную помощь в размере $250 млн в обмен на компромат на бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который может стать соперником Трампа на выборах в 2020 году.

Байден, будучи вице-президентом с 2009 по 2017 годы, занимался связями США с Украиной. Его сын Хантер с 2014 по 2019 год был в совете директоров украинской газодобывающей компании Burisma Holdings. В команде Трампа считают, что Джо Байден мог давить на занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко для увольнения генпрокурора Виктора Шокина, так как в отношении компании Burisma велось несколько дел.

24 сентября глава палаты представителей заявила о начале процедуры импичмента в отношении Трампа. Его обвиняли в превышении полномочий из-за решения задержать выплаты военной помощи Украине и в препятствовании расследованию эпизода вокруг заморозки этой помощи.

Трамп назвал новости об импичменте «харрасментом президента». 

5 февраля сенат оправдал Трампа: за признание его виновным проголосовали 48 членов верхней палаты по первому пункту обвинений и 47 по второму, против — 52 и 53 соответственно.

Автор: Наталья Данилина
При участии: Анастасия Антипова
Теги: мультимедиа, Дилма Руссефф, президент Бразилии, импичмент
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