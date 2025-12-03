Уиткофф улетел из Москвы
Самолет, на борту которого, предположительно находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф улетел из Москвы. Об этом сообщили ТАСС в авиадиспетчерских службах.
«Борт вылетел из московского аэропорта Внуково около 02:02 мск», — рассказал собеседник. Он уточнил, что самолет взял курс в сторону государственной границы.
Согласно данным портала Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500, изначально направлявшийся к юго-западу от Москвы, вскоре изменил курс и полетел на северо-запад. Границу с Эстонией самолет пересек приблизительно в 2.55 мск.
Это уже шестая поездка Уиткоффа в Россию в 2025 году — предыдущая состоялась в начале августа, накануне саммита России и США на Аляске.
Спецпосланник президента США встретился с Путиным в Кремле, беседа продолжалась около пяти часов. Помимо Уиткоффа в переговорах принимал участие зять Трампа, Джаред Кушнер.
Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, тем у встречи было две — мирный план по Украине и перспективы экономического взаимодействия России и США. По словам Ушакова, компромисс по территориальному вопросу в мирном плане США пока не был достигнут.
