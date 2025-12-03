 Перейти к основному контенту
Мирный план по Украине⁠,
0

Уиткофф улетел из Москвы

Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Переговоры России и США

Самолет, на борту которого, предположительно находится спецпосланник президента США Стивен Уиткофф улетел из Москвы. Об этом сообщили ТАСС в авиадиспетчерских службах.

«Борт вылетел из московского аэропорта Внуково около 02:02 мск», — рассказал собеседник. Он уточнил, что самолет взял курс в сторону государственной границы.

Согласно данным портала Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500, изначально направлявшийся к юго-западу от Москвы, вскоре изменил курс и полетел на северо-запад. Границу с Эстонией самолет пересек приблизительно в 2.55 мск.

Это уже шестая поездка Уиткоффа в Россию в 2025 году — предыдущая состоялась в начале августа, накануне саммита России и США на Аляске.

Как прошли шестые переговоры Уиткоффа в Москве
Политика

Спецпосланник президента США встретился с Путиным в Кремле, беседа продолжалась около пяти часов. Помимо Уиткоффа в переговорах принимал участие зять Трампа, Джаред Кушнер. 

Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, тем у встречи было две — мирный план по Украине и перспективы экономического взаимодействия России и США. По словам Ушакова, компромисс по территориальному вопросу в мирном плане США пока не был достигнут.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова, Плугина Ирина
Стив Уиткофф самолет аэропорт Внуково
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
