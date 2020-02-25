Перемирие с Москвой: почему Лукашенко не нашел замену российской нефти
21 февраля после телефонного разговора с Владимиром Путиным белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что Россия «готова компенсировать Белорусcии $300 млн», теряемых из-за изменения условий поставок российской нефти. В Кремле уточнили, что переговоры еще продолжаются, но, похоже, Москва и Минск согласились приостановить нефтяную войну (далеко не первую), в ходе которой дело доходило до угроз Минска забирать транзитную нефть из нефтепровода «Дружба». Впрочем, $300 млн вряд ли полностью восполнят потери белорусской экономики. Почему Лукашенко так яростно бьется за каждый нефтяной рубль?
Маневр против Минска
За последние два десятилетия изменилось многое — схемы поставок российской нефти в Белоруссию, налоговые режимы, названия компаний, постоянным остается лишь одно: нефть достается Минску намного дешевле, чем другим покупателям.
Россия не раз пыталась сократить размеры этой «нефтяной субсидии», но каждый раз сталкивалась с ожесточенным и до сих пор успешным сопротивлением со стороны Минска. В 2017 году, после очередного конфликта, президенту Лукашенко удалось заключить «сделку века» — Россия согласилась до 2024 года ежегодно поставлять на белорусские НПЗ по 18 млн т льготной (беспошлинной) нефти; кроме того, Минск получил право зачислять в свой бюджет экспортные пошлины от продажи еще 6 млн т (так называемая перетаможка). Как результат, «нефтяная субсидия» для Белоруссии в 2018 году превысила $3 млрд (около 5% ВВП). В 2019 году благодаря поставкам из России нефтяной сектор обеспечил четверть всех доходов республиканского бюджета ($2,3 млрд), втрое больше поступлений от калийного бизнеса, второго по объемам экспорта и валютной выручки.
Но благополучие не продлилось долго — с 2019 года размеры нефтяной субсидии начали сокращаться из-за проводимого Россией налогового маневра, предусматривающего постепенное снижение экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых. Начиная с 2019-го каждый год пошлина на нефть и нефтепродукты снижается на 1/6 от уровня 2017 года и с 2024 года обнулится. В результате цены для Белоруссии вырастут до мирового уровня.