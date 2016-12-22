Бюджет вернет нефтяникам до 600 млрд руб. в рамках налогового маневра

Минфин снизил оценку дополнительных доходов бюджета от налогового маневра в нефтяной отрасли. До сих ведомство планировало получить 1,6 трлн руб., но из-за мер поддержки нефтяников доход может снизиться до 1 трлн руб. за шесть лет

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Бюджет гарантированно получит 1 трлн руб. от завершения налогового маневра в течение шести лет, рассказал журналистам директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает корреспондент РБК.

Это оценка доходов при стоимости нефти $60 за баррель, уточнил эксперт (в четверг, 19 июля, нефть марки Brent торговалась по $72 за баррель). «Расчеты могут быть разные. Если на пальцах смотреть, то доход должен быть 1,3 трлн руб. <...>. Но гарантированно, я думаю, мы получим 1 трлн руб.», — сказал он.

Сейчас цифра дорассчитывается, уточнил заместитель министра энергетики Павел Сорокин.

Налоговый маневр заключается в постепенном обнулении пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет, в период с 2019 до 2024 года, и в пропорциональном повышении НДПИ. Маневр лишит российскую нефтепереработку субсидии из бюджета (образуется за счет разницы в величине экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты), но некоторым заводам правительство предоставит компенсацию — право получить возвратный акциз. Госдума 5 июля рассмотрела в первом чтении законопроект о налоговом маневре.

В мае Минфин оценивал дополнительные доходы от завершения маневра в 1,6 трлн руб. и предлагал выплачивать возвратные акцизы только тем заводам, что поставляют на внутренний рынок бензин класса Евро-5 в объеме 10% от всей своей переработки. Дополнительные средства в бюджет должны были поступить от покупателей нефтепродуктов и заводов, которые не смогут получить возвратный акциз, а также от стран ЕАЭС, покупавших нефть без пошлин, прежде всего от Белоруссии.

Алексей Сазанов (Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»)

Но с тех пор нефтяники добились расширения списка нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), которые смогут претендовать на возвратный акциз. Такое право получат предприятия компаний, попавших под санкции («Роснефть», НОВАТЭК), и НПЗ, которые обязуются завершить модернизацию и начать выпуск бензина Евро-5 до 2024 года.

Помимо этого нефтяники договорились о том, что НПЗ, расположенные в регионах, отдаленных от рынков сбыта, будут получать повышенный возвратный акциз. Так государство компенсирует им высокие транспортные расходы, из-за которых заводы не могут конкурировать с другими игроками на зарубежных рынках. Размер возвратных акцизов будет расти пропорционально расстоянию. Например, самый высокий повышающий коэффициент — 1,5 введен для Красноярского края, равноудаленного от западных и восточных портов, где расположен Ачинский НПЗ «Роснефти».

В основном оценка доходов бюджета снизилась из-за появления в законе как раз «логистической компоненты», пояснил Сазанов.