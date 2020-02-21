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Лукашенко после разговора с Путиным поручил достичь соглашения по нефти

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после разговора с российским лидером Владимиром Путиным поручил премьер-министру страны Сергею Румасу «все рассчитать» и договориться с Россией о поставках нефти. Об этом сообщает агентство БелТа.

«Александр Лукашенко поручил премьер-министру, чтобы все было рассчитано и, наконец, достигнуто соглашение по дальнейшей работе в данной сфере», — говорится в сообщении агентства.

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Ранее стало известно, что Путин в ходе телефонного разговора с Лукашенко предложил выплатить Минску компенсацию до $300 млн за потери, которые Минск понес из-за налогового маневра.

Лукашенко назвал это предложение «путем к развязке» затянувшегося спора о стоимости нефти, поставляемой в Белоруссию из России.

В 2019 году Лукашенко говорил, что за четыре года, с тех пор как в 2015-м Россия начала заменять вывозную пошлину на нефть налогом на добычу — то есть провела так называемый налоговый маневр, — экономика Белоруссии потеряла $3,4 млрд.

В начале февраля лидеры провели переговоры о скидках на нефть и газ для Белоруссии, однако не смогли прийти к соглашению. Лукашенко заявил, что в Кремле намекнули, что в обмен на установку единых цен на энергоносители Белоруссия должна будет стать частью России.

Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, соглашение, нефть
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