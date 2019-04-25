«Нафтогаз» предложит «Газпрому» новый транзитный договор на 10 лет

На грядущих переговорах с российской компанией по газу Киев намерен выдвинуть предложение забронировать порядка 60 млрд куб. м в год мощностей для транзита сроком на 10 лет

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

«Нафтогаз» планирует предложить «Газпрому» на предстоящих переговорах забронировать 60 млрд куб. м транзитных мощностей Украины примерно на десять лет. Об этом в ходе пресс-конференции заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко. Трансляция велась в официальном аккаунте «Нафтогаза» в Facebook.

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