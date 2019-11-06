Миллер назвал условия заключения контракта на транзит газа через Украину

До заключения нового контракта на транзит российского газа через Украину необходимо решить «комплекс принципиально важных вопросов», заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

По его словам, первым из них являются урегулирование судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» на основе взаимного отказа от претензий, а также отмена подтвержденного судами украинскими решения Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с российской компании свыше $6,5 млрд.

Миллер также указал на необходимость для Киева определить объемы прямых закупок Украиной российского газа, а также создать сертифицированного независимого газотранспортного оператора.

«Если украинская сторона не успеет закончить эту работу к 1 января 2020 года, «Газпром» готов к продлению на переходный период действующего транзитного контракта с учетом актуальных рыночных условий», — цитирует пресс-служба «Газпрома» позицию Миллера, изложенную им на встрече с уполномоченным правительства ФРГ по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее.