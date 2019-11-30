«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить отказ от иска на $12 млрд

Украинская компания «Нафтогаз» готова обсуждать с «Газпромом» отказ от иска на $12 млрд. Об этом в программе «Свобода слова» на телеканале «Украина» заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

Он отметил, что этот вопрос подлежит обсуждению при условии компенсации со стороны российской компании. «Мы напомнили, что мы сделали встречные иски [к «Газпрому»] на сумму $12,2 млрд. Мы сказали, что об этих $12,2 млрд мы не можем забыть. Давайте рассматривать возможность того, как мы получим $3 млрд (которые Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Украине. — РБК) и компенсацию. И если вы хотите, чтобы мы отказались от $12,2 млрд, то какую компенсацию мы получим?» — задался вопросом топ-менеджер.

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