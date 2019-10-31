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На Украине Рада приняла закон о создании независимого оператора ГТС

Верховная Рада Украины приняла закон, предусматривающий отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от «Нафтогаза Украины» и создание ее независимого оператора. Об этом сообщает УНИАН.

Принятый Верховной Радой закон позволит подписать контракт на транзит российского газа через Украину с «Газпромом» в соответствии с европейскими правилами. Перед этим новый оператор ГТС должен быть сертифицирован Евросоюзом.

Как следует из материалов, опубликованных на сайте украинского парламента, проект закона поддержал 341 депутат.

По словам представителя президента в кабмине Украины Андрея Геруса, закон должен обеспечить выполнение Киевом обязательств по протоколу о присоединении страны к Договору о создании Энергетического сообщества, в нем также учтены соответствующие положения Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Герус также отметил, что независимого оператора ГТС нельзя будет продать, арендовать или взять в концессию.

Ранее Киев в рамках договоренностей с Европейским энергетическим сообществом обязался провести «анбандлинг» «Нафтогаза Украины» — то есть разделить транспортировку, хранение, добычу и продажу газа. Эти функции сейчас выполняют «Нафтогаз» и его «дочка» — «Укртрансгаз».

Ранее Рада уже поддержала законопроект в первом чтении.

Договор на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. В конце октября состоялись консультации представителей России, Украины и Евросоюза. Позже глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва сделала Киеву «пакетное предложение» по прямым закупкам газа и урегулированию судебного спора.

Теги: Украина, Верховная Рада, транзит газа
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