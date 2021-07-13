В Шарм-эш-Шейх под шереметьевским присмотром

Обеспечением безопасности отечественных туристов в египетских аэропортах займется российская компания

Совместное предприятие аэропорта Шереметьево и «Аэрофлота» — «Шереметьево Безопасность» — проследит за уровнем авиационной безопасности на курортах Египта. В аэропорту Каира эта компания работает уже с 2018 года

Фото: Khaled Elfiqi / EPA / ТАСС

Специалисты компании «Шереметьево Безопасность», принадлежащей «Международному аэропорту Шереметьево» (МАШ; владеет 55%) и «Аэрофлоту» (45%), проконтролируют соблюдение процедур авиационной безопасности в курортных аэропортах Египта — Хургады и Шарм-эш-Шейха.

Об участии сотрудников Шереметьево в обеспечении безопасности в египетских аэропортах сообщила газета «Аргументы и факты» со ссылкой на МВД Египта. Эту информацию РБК также подтвердили источники в туристической отрасли, в самом Шереметьево и близкий к Министерству туризма и древностей Египта.

Полеты российских авиаперевозчиков на курорты Египта, прерванные в ноябре 2015 года после теракта на самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа» над Синаем, стали возможны после того, как на прошлой неделе президент Владимир Путин отменил введенный из-за катастрофы запрет. Для возобновления авиасообщения Россия как раз требовала от Египта усилить меры авиационной безопасности.

Представители Шереметьево и Росавиации отказались комментировать работу «Шереметьево Безопасность» в Египте. «Это относится к вопросам транспортной и авиационной безопасности и не является предметом освещения в СМИ», — сказала РБК советник руководителя Росавиации Елена Михеева.

РБК направил запросы в пресс-службы российского Минтранса, «Аэрофлота» и двух египетских министерств — гражданской авиации и туризма и древностей.

Почему нужны российские специалисты в Египте

Компания «Шереметьево Безопасность» (ранее называлась «АэроМАШ — Авиационная Безопасность»), созданная в 1998 году, оказывает услуги по обеспечению транспортной и авиабезопасности на территории Шереметьево, который был крупнейший аэропортом России до отмены большинства международных рейсов из-за коронавируса (сейчас уступает Домодедово). Среди ее владельцев был британский производитель оборудования для терминалов Gate Technologies с долей 10%, но в 2016 году стало известно, что ее выкупил сам аэропорт.

Через почти полтора года после теракта над Синаем, в феврале 2017 года, правительства России и Египта подписали протокол о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности гражданской авиации. В апреле того же года заместитель руководителя Росавиации Олег Сторчевой заявил о возможности работы сотрудников Шереметьево в аэропортах Египта. «Я знаю, что шел разговор о сотрудниках МАШ, что их туда (в Египет. — РБК) направят», — сказал он.

Спустя год группа сотрудников «Шереметьево Безопасность» прибыла в Каир для постоянной работы в аэропорту, незадолго до этого Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с египетской столицей. Но после этого запрет продолжил действовать для полетов на египетские курорты. С тех пор российская делегация России совершила несколько визитов в Египет для проверки уровня безопасности аэропортов Хургады и Шарм-эш-Шейха, и каждый раз сторонам не удавалось договориться. Источники РБК не объясняют, почему решение по египетским курортам, безопасность которых будет обеспечивать та же компания, что и в аэропорту Каира, было принято на три года позже.

Блок видео рекомендаций

В распоряжении правительства России от 6 февраля 2017 года указано, что согласно совместному протоколу двух стран российское юрлицо (название компании в документе не указано), уполномоченное Росавиацией, может заниматься проверкой соблюдения процедур обеспечения авиационной безопасности в международных аэропортах Египта в отношении воздушных судов, пассажиров, груза, багажа, почты, бортового питания и бортовых запасов. Специалисты этой структуры имеют право находиться в контролируемых зонах египетских аэропортов, за исключением зон, находящихся под контролем Вооруженных сил Египта. Они также могут направлять пассажиров на собеседование, не допускать их к прохождению процедуры досмотра на пунктах входного контроля и присутствовать в ходе досмотра пассажиров, членов экипажа самолетов и вещей.

Всего «Шереметьево Безопасность», по данным прейскуранта на сайте компании, оказывает в Каире шесть видов услуг стоимостью от 93,4 тыс. до 851 тыс. руб. за рейс. По итогам 2020 года выручка компании составила 2,4 млрд руб. (снижение на 53% к 2019 году), следует из бухгалтерской отчетности компании. Она получила 321 млн руб. чистого убытка против чистой прибыли 300 млн руб. годом ранее. Выручка «Международного аэропорта Шереметьево» также упала вдвое, до 19,1 млрд руб., а убыток составил 187,5 млн руб. (в 2019 году он получил 22 млрд руб. чистой прибыли).

За услуги авиационной безопасности в Каире приходится, по сути, платить дважды — самому аэропорту и «Шереметьево Безопасность», указывает источник РБК в одной из чартерных авиакомпаний. Регулярные рейсы между Шереметьево и Каиром выполняет «Аэрофлот», в египетскую столицу также летают Azur Air, NordStar, Nordwind, Royal Flight. РБК направил запросы представителям этих перевозчиков.