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Росавиация опровергла возобновление чартеров на курорты Египта

Власти Египта ранее сообщили, что Nordwind c марта будет выполнять по два рейса в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, решение было принято после проверки в аэропортах. В Росавиации это не подтвердили
Фото: Khaled Elfiqi / EPA / ТАСС
Фото: Khaled Elfiqi / EPA / ТАСС

Чартерное авиасообщение между Россией и двумя курортами Египта — Хургадой и Шарм-эш-Шейхом не возобновляется. Об этом сообщила Росавиация, передает ТАСС.

Таким образом, в ведомстве опровергли сообщение главы Министерства гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра. Ранее он заявил, что чартерные полеты из России на эти курорты возобновятся в марте.

Египет сообщил о договоренности с Россией по чартерам на курорты
Общество
Фото:Алексей Витвицкий / РИА Новости

Газета Al Ahram писала со ссылкой на Новейра, что российская авиакомпания Nordwind будет выполнять в Хургаду и Шарм-эш-Шейх два рейса в неделю. Министр утверждал, что такое решение было принято после недельного визита российской делегации, которая проверяла меры безопасности в египетских аэропортах.

В ведомстве позже заявили, что договоренность между двумя странами о возобновлении чартерных рейсов есть, но конкретной даты не назначено.

Проверка завершилась 4 февраля, заявил ранее «РИА Новости» глава профсоюза туристических гидов провинции Красное море Башар Абу Талеб. «Возможно, это уже последний визит российской делегации перед возобновлением полетов», — допускал он. Ранее российские инспекторы проверяли аэропорты Хургады и Шарм-эш-Шейха в январе 2020 года.

Авиасообщение между Россией и Египтом было полностью прервано в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. 31 октября самолет Airbus A321 компании «Когалымавиа» взорвался в воздухе после вылета из Шарм-эш-Шейха. Погибли 224 человека, в том числе семь членов экипажа. Российские правоохранительные органы назвали происшествие терактом.

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Авторы
Виктория Полякова, Наталия Анисимова
Росавиация Египет чартерные рейсы Хургада Шарм-эль-Шейх авиасообщение
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