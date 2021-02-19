Росавиация опровергла возобновление чартеров на курорты Египта

Власти Египта ранее сообщили, что Nordwind c марта будет выполнять по два рейса в неделю в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, решение было принято после проверки в аэропортах. В Росавиации это не подтвердили

Фото: Khaled Elfiqi / EPA / ТАСС

Чартерное авиасообщение между Россией и двумя курортами Египта — Хургадой и Шарм-эш-Шейхом не возобновляется. Об этом сообщила Росавиация, передает ТАСС.

Таким образом, в ведомстве опровергли сообщение главы Министерства гражданской авиации Египта Ашрафа Новейра. Ранее он заявил, что чартерные полеты из России на эти курорты возобновятся в марте.

Газета Al Ahram писала со ссылкой на Новейра, что российская авиакомпания Nordwind будет выполнять в Хургаду и Шарм-эш-Шейх два рейса в неделю. Министр утверждал, что такое решение было принято после недельного визита российской делегации, которая проверяла меры безопасности в египетских аэропортах.

В ведомстве позже заявили, что договоренность между двумя странами о возобновлении чартерных рейсов есть, но конкретной даты не назначено.