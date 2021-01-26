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Бизнес ,  
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Домодедово перед Новым годом опередило Шереметьево по числу пассажиров

Аэропорт Домодедово по итогам декабря 2020 года стал крупнейшим аэропортом России, незначительно опередив Шереметьево. Основная причина — сокращение международных рейсов, большая часть которых приходится на Шереметьево
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В декабре 2020 года аэропорт Домодедово обслужил 1,269 млн пассажиров — это на 36,6% меньше, чем было годом ранее. При этом в аэропорту Шереметьево пассажиропоток сократился еще больше — в 2,8 раза, до 1,264 млн человек, следует из данных Росавиации, опубликованных во вторник, 26 января. В результате Домодедово, подконтрольный Дмитрию Каменщику, по итогам декабря стал крупнейшим аэропортом России по пассажиропотоку, незначительно обойдя Шереметьево, который контролируют Аркадий Ротенберг и семьи Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько.

«Динамика пассажиропотока отражает текущую ситуацию с ограничениями на полеты из-за коронавируса. На внутренних рейсах аэропорт обслужил 1,2 млн пассажиров, что на 9,5% ниже показателей до COVID-19. Этот сегмент в целом поддерживает бизнес-активность авиаотрасли», — сказал РБК представитель Домодедово. В пресс-службе Шереметьево отказались от комментариев.

Число пассажиров международных рейсов в Москве в декабре 2020 года сократилось в шесть раз — с 3,3 млн до 547 тыс. человек. Число пассажиров внутренних рейсов уменьшилось лишь на 20,8%, с 3,85 млн до 3,05 млн, сообщила Росавиация.

Основная часть международных рейсов приходилась на Шереметьево. В 2020 году число пассажиров таких рейсов через Шереметьево сократилось вчетверо — с 26,6 млн до 6,38 млн, следует из сообщений компании. На внутренних линиях пассажиропоток снизился в 1,7 раза — с 23,3 млн до 13,4 млн человек.

Домодедово обслужил 13,5 млн пассажиров внутренних линий, став лидером по этому показателю не только за декабрь, но и за весь 2020 год. Однако на международных линиях у рейсов через Домодедово было только 2,9 млн пассажиров. Так что по итогам 2020 года Шереметьево сохранил первое место среди крупнейших аэропортов России по пассажиропотоку — 19,57 млн человек (в 2019 году — 49,44 млн пассажиров), у Домодедово — 16,39 млн пассажиров (в 2019 году — 28,25 млн), следует из данных Росавиации. Шереметьево удерживает лидерство по годовому пассажиропотоку с 2015 года — до этого в течение десяти лет лидером был аэропорт Домодедово.

В «Домодедово» временно ограничили полеты из-за наледи на полосе
Общество
Фото:Михаил Джапаридзе / ТАСС

Согласно отчету Международного совета аэропортов (AСI) за сентябрь и третий квартал 2020 года, Шереметьево и Домодедово вошли в тройку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов Европы, уступив только турецкой Анталье.

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При этом самый загруженный аэропорт Европы, лондонский Хитроу, оказался на десятом месте, а два других международных хаба — Шарль-де-Голль (Париж) и Схипхол (Амстердам) — на восьмом и девятом местах соответственно. «В этих аэропортах наблюдается ускорение тенденции по снижению пассажиропотока. Авиакомпании продолжают сокращать емкости в ответ на дальнейшее расширение локальных ограничений во многих странах, которые только усугубляют проблему, вызванную серьезными ограничениями на зарубежные поездки», — заявил в ноябре 2020 года гендиректор ACI Europe Оливье Янковец.

Автор
Тимофей Дзядко
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