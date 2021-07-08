«Победа» решила летать на своих

Ведущий российский лоукостер отказался от закупок Boeing 737 MAX

«Победа» отказалась от закупки 20 самолетов Boeing 737 MAX, полеты на которых в России до сих пор не разрешены. Вместо них лоукостер получит другие лайнеры от компаний группы «Аэрофлот»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Лоукостер «Победа», входящий в тройку крупнейших российских авиакомпаний по пассажиропотоку (5 млн пассажиров в январе—мае 2021 года), отказался от закупок 20 среднемагистральных самолетов нового поколения Boeing 737 MAX. Об этом РБК рассказал источник, близкий к руководству «Победы», а также собеседники в крупной российской лизинговой компании и один из заказчиков Boeing 737 MAX.

Представители группы «Аэрофлот» (в нее входит «Победа») и самого лоукостера отказались от комментариев. В лизинговых компаниях GECAS и SMBC, которые и планировали поставить «Победе» пять и 15 Boeing 737 MAX соответственно, отказались раскрывать подробности и статус сотрудничества.

Почему «Победа» отказалась от MAX

Отмененные контракты — один из крупнейших заказов на самолеты Boeing 737 MAX в России. Лоукостер договорился о поставке 20 самолетов в 2018 году, перевозки должны были начаться в 2019 году. «Победа» рассматривала вариант даже увеличить заказ до 50 лайнеров, но правительственная комиссия по импортозамещению (с 2015-го через нее проходят закупки, в том числе самолеты, на сумму более 1 млрд руб.) одобрения на это так и не дала.

В октябре 2018 года и марте 2019 года с участием Boeing 737 MAX произошли сразу две авиакатастрофы, в Индонезии и Эфиопии, из-за сбоя в работе системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, автоматически корректирует положение самолета в воздухе). После этого в мире, включая Россию, были приостановлены полеты MAX. Несмотря на исправление неполадок и возобновление перевозок на этом лайнере в разных странах c конца 2020 года, Росавиация разрешение на их использование не дала до сих пор. Процесс их повторной сертификации задерживается из-за коронавирусных ограничений, заявил в марте 2021 года руководитель агентства Александр Нерадько.

«Победа» отказалась от лизинга MAX через год, после того как должны были начаться их поставки. Такая задержка стандартно дает право на выход из контракта», — пояснил РБК источник, близкий к руководству «Победы». По его словам, не было смысла держаться за лизинговые контракты из-за отсутствия российского сертификата типа Boeing 737 MAX и «гигантского предложения» MAX по низким ценам.

Экс-глава группы «Аэрофлот» Виталий Савельев, который сейчас руководит Минтрансом, еще весной 2019 года говорил, что «Победа» может отказаться от покупки Boeing 737 MAX, если американский производитель не решит проблемы с безопасностью этих самолетов. «У нас поставки у «Победы» не раньше ноября 2019 года. К тому времени или Boeing решит проблему с безопасностью 737 MAX, или мы будем заказывать другую машину», — заявил он.

«Сроки ресертификации определяются регулятором», — сказал РБК представитель Boeing, добавив, что продолжает работать с Росавиацией и заказчиками, чтобы вернуть Boeing 737 MAX в эксплуатацию в России. РБК направил запрос в пресс-службу Росавиации.

Кто еще заказывал MAX Кроме «Победы» планы по приобретению самолетов семейства MAX были у четырех российских авиакомпаний. Девять лайнеров рассчитывала получить крупнейшая российская частная авиакомпания S7. В 2018–2019 годах она успела принять два MAX, которые сейчас находятся на базе перевозчика в Новосибирске и проходят регулярное техобслуживание для поддержания летной годности, сказала пресс-секретарь S7 Group Ирина Дунькова. По ее словам, соглашение о поставках новых самолетов реструктурировано — пересмотрены даты поставки и ключевые условия сделки. Сейчас S7 продолжает обновлять и увеличивать свой флот за счет самолетов нового поколения Airbus A320/321neo. Действующий контракт на 28 MAX есть у Utair, сказал РБК источник, близкий к авиакомпании. Но сроки поставки не определены и могут быть растянуты на несколько лет. РБК направил запрос в пресс-службу Utair. 14 таких лайнеров для «Уральских авиалиний» планировал приобрести «Сберлизинг». В авиакомпании и лизингодателе отказались от комментариев. Еще три Boeing 737 MAX собиралась получить авиакомпания NordStar. Но это соглашение было разорвано, когда прошел год с момента плановой поставки, сказал РБК источник, близкий к авиакомпании. По его словам, перевозчик по-прежнему рассчитывает обновить парк за счет MAX. РБК направил запрос представителю NordStar. Глава одной из крупнейших лизинговых компаний «ВТБ Лизинг» Дмитрий Ивантер передал РБК через пресс-службу, что не стоит ждать серьезного спроса на новую авиатехнику в России в ближайшие два года. «Интересна ли конкретно эта модель (Boeing MAX. — РБК), можно будет обсуждать в дальнейшем с возобновлением спроса и стабилизацией ситуации на рынке авиаперевозок», — отметил он.

За счет каких самолетов будет развиваться лоукостер

Отказ «Победы» от поставок MAX произошел на фоне увеличения ее роли в группе «Аэрофлот». Согласно ее новой стратегии, утвержденной год назад, лоукостер к 2028 году должен стать лидером в России по количеству перевезенных пассажиров — 55–65 млн человек в год. Почти столько же вместе перевезут сам «Аэрофлот» (35–40 млн), занимающий сейчас первое место на рынке, и еще одна компания группы — «Россия» (20–30 млн).

В 2020 году на фоне ограничений из-за пандемии COVID-19 пассажиропоток «Победы» сократился на 11,7% к 2019 году, до 9,1 млн человек, в то время как общий объем перевозок в России упал на 46%. По итогам 2021 года лоукостер намерен увеличить число клиентов в полтора раза, до 13,5 млн человек, говорил его гендиректор Андрей Калмыков. В январе—мае компания уже удвоила перевозки по сравнению с пандемийным годом. К тому же с мая она начала летать из второго московского аэропорта — Шереметьево — в дополнение к рейсам из Внуково.

По итогам прошлого года флот «Победы» насчитывал 30 самолетов Boeing 737-800, а к 2028 году он должен увеличиться до 170 лайнеров. Но сроки сертификации Boeing 737 MAX в России не повлияют на реализацию планов перевозчика, потому что он уже начал получать лайнеры Boeing 737-800 от других компаний группы — «Аэрофлота» и «России». Об этом в интервью РБК еще в феврале 2021 года заявил глава группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов. «У «Победы» в наличии уже 30 самолетов, передается 50 машин от «Аэрофлота», еще четыре будет передано из авиакомпании «Россия». То есть уже существенный парк из 84 машин», — пояснял он.

По словам Полубояринова, поставка новых самолетов для компании — это «не проблема ближайших двух-трех лет». Лоукостер уже получил от «России» четыре самолета и десять от «Аэрофлота», в итоге его флот увеличился до 44 лайнеров. В 2021–2022 годах ему планируется передать еще по 20 самолетов.

При переходе самолетов в «Победу» в них меняется конфигурация — 189 кресел вместо 158 у «Аэрофлота» и «России»: там нет бизнес-класса, кухонь и гардеробов. «За счет того что у «Победы» гораздо больше кресел (189 против 158) и гораздо больше оборот по понятным причинам, у нее в конечном итоге пассажиропоток примерно в два раза выше», — отмечал заместитель гендиректора «Аэрофлота» по стратегии и маркетингу Андрей Панов. На 30 воздушных судах, даже с учетом пандемии и полного прекращения полетов на два месяца, «Победа» смогла перевезти 9 млн пассажиров, или 300 тыс. пассажиров на один самолет, указывал старший эксперт авиационной практики консалтинговой компании Bain & Company Сергей Зайцев. А в 2019 году этот показатель был даже выше — 343 тыс. пассажиров. При сохранении соотношения на таком же уровне (300–343 тыс. человек на самолет) в этом году компания сможет выполнить свой план и перевезти 13,5 млн человек.

Сейчас у «Победы» получается монофлот (все самолеты одной модели Boeing 737-800), это предпочтительнее для лоукостера, замечает директор Infomost Consulting по исследованиям и разработкам Алексей Синицкий. Это позволяет компании достигать большей эффективности и по техническому обслуживанию, и по экипажам, указывает он.