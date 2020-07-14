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«Аэрофлот» решил сделать «Победу» самой крупной авиакомпанией России

«Аэрофлот» решил поставить на свои основные маршруты, кроме дальнемагистральных, самолеты авиакомпании «Победа». Это позволит снизить цены на билеты на 30%, рассказал гендиректор группы Виталий Савельев
Аэрофлот AFLT ₽80,58 -0,32% Купить
Фото: Роман Пятаков / РИА Новости
Фото: Роман Пятаков / РИА Новости

Группа компаний «Аэрофлот» подготовила новую стратегию до 2028 года, рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Основные маршруты (среднемагистральные), которые сейчас обслуживает одноименная компания «Аэрофлот», группа планирует передать своему лоукостеру «Победа». «Победа», встав на маршруты «Аэрофлота», существенно изменит картину ввиду дешевизны билетов — у нее 10% билетов продаются сейчас по цене 499 руб., а до этого продавалось по цене 999 руб. — это очень существенная для пассажира (почему и загрузка такая большая!) вещь», — отметил Савельев. По его словам, это приведет к снижению средних цен на рынке примерно на 30% в эконом-классе.

«Победа» к 2027–2028 году будет оперировать 170 самолетами и перевозить 55–65 млн пассажиров в год. Это в шесть раз больше, чем было в 2019 году, когда компания обслужила 10,3 млн человек.

Сам «Аэрофлот», который в 2019 году перевез 37,2 млн пассажиров, сохранив первое место среди российских авиакомпаний, сосредоточится на дальнемагистральных рейсах, чтобы стать «пятизвездочной компанией». При этом он также будет оперировать 170 самолетами, но у него по-прежнему будет 35–40 млн пассажиров. «Это соответствует как раз пятизвездочным компаниям, которые сегодня оперируют на рынке», — добавил глава «Аэрофлота». Таким образом, стратегия предполагает, что «Победа» станет крупнейшей авиакомпанией в группе «Аэрофлот» и в целом в России.

«Победа», начавшая полеты лишь осенью 2014 года, — «основной драйвер роста группы», говорил Савельев на встрече с президентом Владимиром Путиным, которая состоялась неделю назад, 6 июля. Он также докладывал президенту о новой стратегии, но деталей не раскрывал. «Вам доложу о новой стратегии, которую мы хотим предложить, которая направлена прежде всего на увеличение пассажиропотока, то есть дать возможность россиянам быть более мобильными, и на существенное снижение цены на билет, что очень важно для нас в этих условиях», — отмечал тогда глава «Аэрофлота».

А еще одна компания группы «Россия» вместо «Аэрофлота» займется социальными направлениями, в том числе с плоскими тарифами, которые применяются на рейсах на Дальний Восток, в Калининград и Крым. Ей будут переданы все лайнеры «Аэрофлота» российского производства, включая лайнеры Superjet. «У нее будет 250 машин, из которых 235 — отечественного производства, что очень важно», — подчеркнул Савельев.

Авторы: Тимофей Дзядко, Мария Кокорева
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