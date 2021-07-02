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Ярослав Кузьминов уволился в науку
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Газета
Ярослав Кузьминов уволился в науку
Газета № 101 (3390) (0207)
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Ярослав Кузьминов уволился в науку

Ректор Высшей школы экономики объявил о своей отставке
Возглавлявший НИУ ВШЭ с момента его создания Ярослав Кузьминов стал научным руководителем университета, сменив на этом посту 87-летнего Евгения Ясина. Свое решение Кузьминов объяснил нежеланием «стареть на должности»
Ярослав Кузьминов
Ярослав Кузьминов (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Один из основателей НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов, возглавлявший его на протяжении 28 лет, ушел с поста ректора, рассказал РБК источник, близкий к вузу, и подтвердил представитель университета.

Кузьминов станет научным руководителем НИУ ВШЭ и сменит на этой должности другого основателя университета, 87-летнего Евгения Ясина. Бывший министр экономики попросил освободить его по состоянию здоровья, сказал РБК представитель университета. Ясин станет почетным научным руководителем НИУ ВШЭ. Кузьминов объяснил свое решение тем, что не хочет «стареть на должности ректора», добавил представитель вуза.

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Ярославу Кузьминову 64 года. Среди руководителей ведущих университетов страны больше него на посту находятся только Виктор Садовничий и Анатолий Торкунов, ректоры МГУ и МГИМО соответственно. Кузьминов был одним из авторов реформы образования 1997 года, участвовал в работе над «Стратегией-2020» и другими реформами экономики и системы госуправления.

Ректор НИУ ВШЭ с 2014 года назначается правительством. В 2019 году премьер-министр Дмитрий Медведев переназначил Кузьминова на очередной пятилетний срок.

Высшая школа экономики была основана в 1992 году постановлением возглавлявшего тогда правительство Егора Гайдара. Кузьминов стал самым молодым руководителем федерального вуза в стране. В руководство вуза входили в том числе бывшие министры Александр Шохин и Евгений Ясин.

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В «Вышке» работают около 7 тыс. профессоров и учатся более 45 тыс. студентов. ВШЭ входит в топ-100 мировых вузов по нескольким предметным рейтингам: в топ-50 — по политике и международным исследованиям и социологии, в топ-100 — по экономике, истории, социальной политике и управлению, образованию, математике, философии. По количеству курсов, записанных для международной платформы Курсера, она занимает 7-е место в мире. В рейтинге QS 2021/2022 ВШЭ находится на 305-м месте и, наконец, на 7-м месте среди российских вузов. Средний балл ЕГЭ поступающих в московский вуз, по данным ВШЭ, составляет 95,2.

В 2014 году Кузьминов стал депутатом Мосгордумы. В 2019-м на новые выборы в том же округе выдвинули проректора ВШЭ Валерию Касамару, но она проиграла оппозиционному кандидату. В то же время был задержан студент ВШЭ Егор Жуков. Во время судебного заседания об избрании ему меры пресечения с личными поручительствами за Жукова выступали Касамара и преподаватели вуза.

Летом 2020 года был принят этический кодекс работников НИУ ВШЭ. В нем говорится, что сотрудники вуза «не ведут в университете политической деятельности, не используют образовательный процесс и научные обсуждения в целях политической агитации, все обсуждения политики в стенах университета имеют беспристрастный характер». Согласно хартии, недопустимы также публичные выступления и размещение публикаций в соцсетях или СМИ от имени университета или его структурного подразделения. В публикациях в соцсетях по острым социальным, религиозным и политическим вопросам сотрудникам вуза не разрешается «использовать выражения, которые могут разжечь конфликт, возбудить ненависть, неприязнь или обиду в обществе в целом и в его отдельных группах», поскольку они «наносят серьезный ущерб репутации университета».

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В 2021 году, после публикации ролика о нарушении прав студентов из-за участия в митингах в поддержку Алексея Навального, в отношении четырех сотрудников журнала DOXA, основанного студентами и аспирантами ВШЭ, возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни). DОХА была основана как студенческая организация НИУ ВШЭ, затем лишена этого статуса. Представитель университета тогда призвал «исходить из презумпции невиновности и ждать решения суда».

Авторы: Петр Канаев, Кирилл Сироткин.
Теги: Ярослав Кузьминов , Евгений Ясин , НИУ ВШЭ , Вуз , отставка
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