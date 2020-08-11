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Политический журналист Кирилл Мартынов сообщил об увольнении из ВШЭ

ВШЭ прекратила сотрудничество с доцентом Школы философии Кириллом Мартыновым. Неделю назад стало известно об увольнении преподавателей Виктора Горбатова и Эллы Панеях. В вузе объяснили уход преподавателей реорганизацией
Кирилл Мартынов
Кирилл Мартынов (Фото: kmartynov / Facebook)

Высшая школа экономики прекратила сотрудничество с доцентом Школы философии НИУ ВШЭ, редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Об этом Мартынов рассказал РБК.

По словам Мартынова, о том, что с сентября он не преподает больше в Высшей школе экономики, он узнал во вторник утром.

«Из уважения к коллегам, оставшимся работать в Школе философии, я не буду давать оценку происходящему. Увольнение было объяснено формальными причинами, такими как сокращение числа курсов по философии в университете. В эту версию не верит никто, включая тех, кто сейчас обязан официально «доносить позицию руководства до коллектива», — отметил он.

Мартынов объяснил, что у него был годовой контракт с НИУ ВШЭ, который в августе подошел к концу. «Формально НИУ ВШЭ просто не продлила его», — пояснил он.

«Я сочувствую коллеге, которой приходится выполнять эту работу, действуя вопреки собственным убеждениям, особенно учитывая, что это преподаватель этики», — добавил Мартынов.

Помимо преподавательской деятельности в НИУ ВШЭ Кирилл Мартынов возглавляет отдел политики в «Новой газете».

Мартынов не единственный, с кем НИУ ВШЭ не продлила контракт. Вышка закончила сотрудничать и с другим преподавателем Школы философии Татьяной Левиной, рассказал РБК собеседник в вузе и подтвердила Левина. «Остаюсь только на 0,1 ставки в Лаборатории до конца 2020-го», — отметила она.

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Татьяна Левина сотрудничала со студенческим изданием DOXA — выступала на их мероприятии в поддержку политзаключенных после «московского дела» и писала для издания.

В начале августа стало известно об увольнении из Вышки преподавателя Школы философии Высшей школы экономики Виктора Горбатова и кандидата социологических наук, доцента факультета социологии ВШЭ в Петербурге Эллы Панеях.

Как пояснили РБК в пресс-службе НИУ ВШЭ, в январе ученый совет НИУ ВШЭ принял программу развития университета до 2030 года, предполагающую, в частности, «серьезные изменения структуры факультетов под новые задачи университета». Эти изменения в 2020 году затрагивают также факультет бизнеса и менеджмента, факультет права и факультет гуманитарных наук, «где необходимость таких изменений назрела в большей степени». «Руководители ВШЭ в течение 2020 года проводили серию встреч с коллективом факультетов, которые пройдут реорганизацию в первую очередь», — говорится в сообщении пресс-службы. В процессе реорганизации будут сокращена часть преподавательских ставок и введены ставки научных сотрудников, отмечается в сообщении. На вопрос РБК, какое количество преподавателей не смогут продолжить сотрудничество с вузом с сентября, в пресс-службе НИУ ВШЭ не ответили.

Автор: Елизавета Антонова
Теги: ВШЭ, вуз
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