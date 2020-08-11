Политический журналист Кирилл Мартынов сообщил об увольнении из ВШЭ

ВШЭ прекратила сотрудничество с доцентом Школы философии Кириллом Мартыновым. Неделю назад стало известно об увольнении преподавателей Виктора Горбатова и Эллы Панеях. В вузе объяснили уход преподавателей реорганизацией

Кирилл Мартынов (Фото: kmartynov / Facebook)

Высшая школа экономики прекратила сотрудничество с доцентом Школы философии НИУ ВШЭ, редактором отдела политики «Новой газеты» Кириллом Мартыновым. Об этом Мартынов рассказал РБК.

По словам Мартынова, о том, что с сентября он не преподает больше в Высшей школе экономики, он узнал во вторник утром.

«Из уважения к коллегам, оставшимся работать в Школе философии, я не буду давать оценку происходящему. Увольнение было объяснено формальными причинами, такими как сокращение числа курсов по философии в университете. В эту версию не верит никто, включая тех, кто сейчас обязан официально «доносить позицию руководства до коллектива», — отметил он.

Мартынов объяснил, что у него был годовой контракт с НИУ ВШЭ, который в августе подошел к концу. «Формально НИУ ВШЭ просто не продлила его», — пояснил он.

«Я сочувствую коллеге, которой приходится выполнять эту работу, действуя вопреки собственным убеждениям, особенно учитывая, что это преподаватель этики», — добавил Мартынов.