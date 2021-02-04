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Ректор ВШЭ пообещал не наказывать за участие в митингах

В университете заявили, что решение о наказании принимает суд, а университет не должен быть площадкой политической борьбы. Ранее выпускники ВШЭ потребовали прекратить давление на задержанных преподавателей
Ярослав Кузьминов
Ярослав Кузьминов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов выступил с обращением, в котором призвал не делать университет площадкой политической борьбы. В заявлении, которое опубликовано на сайте вуза, указывается, что «призывы к обострению и мобилизации — ловушка, в которую нельзя попадать».

Кузьминов также заверил, что всегда считал студентов и преподавателей ВШЭ людьми, способными нести ответственность за свои поступки. «Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать. Те, кто попал под арест или получил штраф за участие в несогласованных акциях, — они уже наказаны по решению суда», — заявил ректор.

При этом Кузьминов пообещал, что ВШЭ «не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля». При этом он обвинил сторонников Алексея Навального в «ожесточенной информационной атаке с грубыми угрозами, оскорблениями, нецензурной бранью и различными ультимативными требованиями». «Это типичный сетевой хейт, цель которого — вывести нас с вами из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки», — заявил он.

ВШЭ расторгла договор с преподавателем после ареста из-за протестов
Политика
Фото:hsesng / Facebook

2 февраля стало известно о том, что ВШЭ расторгла договор с преподавателем Анной Велликок, арестованной на 14 суток за репост видеообращения Навального перед несанкционированными акциями 23 января.

В ВШЭ заявили, что из-за ареста она не сможет вовремя провести свои занятия, перенести которые, как утверждают в вузе, невозможно из-за «интенсивности учебного плана». Как пояснила пресс-служба, Велликок не была штатным преподавателем, она работала в университете по гражданско-правовому договору и вела один короткий курс (в общем объеме 24 часа) для студентов магистратуры.

Накануне на сайте студенческого журнала DOXA появилось обращение выпускников ВШЭ, которые заявили о том, что увольнение Велликок и исчезновение с сайта университета сотрудника факультета экономических наук Максима Земцова (был задержан на акции 31 января) — не первые прецеденты давления на преподавателей вуза из-за их политических взглядов.

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«В последние годы вместо следования собственным ценностям и защиты студентов и преподавателей, попавших в беду, ВШЭ дискриминирует преподавателей по их политическим взглядам и вытесняет неугодных», — утверждалось в обращении. Выпускники также потребовали прекратить административное давление, а также поддерживать преподавателей и студентов, задержанных на акциях протеста.

22 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос журналистов, правильно ли угрожать студентам отчислением за участие в несанкционированных акциях, ответил, что участие студентов в акциях является их личным делом. «Но участие в незаконных акциях может иметь последствия со стороны учебных заведений», — сказал представитель Кремля.

Автор
Артем Филипенок
Ярослав Кузьминов НИУ ВШЭ протест
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