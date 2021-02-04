Ректор ВШЭ пообещал не наказывать за участие в митингах

В университете заявили, что решение о наказании принимает суд, а университет не должен быть площадкой политической борьбы. Ранее выпускники ВШЭ потребовали прекратить давление на задержанных преподавателей

Ярослав Кузьминов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов выступил с обращением, в котором призвал не делать университет площадкой политической борьбы. В заявлении, которое опубликовано на сайте вуза, указывается, что «призывы к обострению и мобилизации — ловушка, в которую нельзя попадать».

Кузьминов также заверил, что всегда считал студентов и преподавателей ВШЭ людьми, способными нести ответственность за свои поступки. «Мы никогда не преследовали студентов и преподавателей по принципу их политических взглядов и убеждений и не будем этого делать. Те, кто попал под арест или получил штраф за участие в несогласованных акциях, — они уже наказаны по решению суда», — заявил ректор.

При этом Кузьминов пообещал, что ВШЭ «не может и никогда не будет подстраиваться под расписание уличных протестов и ориентироваться на график тех или иных гражданских акций, тем более находящихся вне рамок существующего правового поля». При этом он обвинил сторонников Алексея Навального в «ожесточенной информационной атаке с грубыми угрозами, оскорблениями, нецензурной бранью и различными ультимативными требованиями». «Это типичный сетевой хейт, цель которого — вывести нас с вами из состояния психологического равновесия, спровоцировать на эмоциональные поступки», — заявил он.

2 февраля стало известно о том, что ВШЭ расторгла договор с преподавателем Анной Велликок, арестованной на 14 суток за репост видеообращения Навального перед несанкционированными акциями 23 января.