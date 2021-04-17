ВШЭ ответила на письмо профессоров в поддержку журналистов DOXA
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) «с пониманием относится к желанию коллег поддержать сотрудников студенческого журнала DOXA, обвиняемых по статье о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Так официальный представитель вуза Андрей Лавров прокомментировал открытое письмо более 120 преподавателей университета.
Они подписали обращение с призывом прекратить уголовное преследование редакторов DOXA Армена Арамяна, Натальи Тышкевич, Владимира Метелкина и Аллы Гутниковой и снять с них обвинение.
«Фактически, это преследование за выступление в защиту права молодых людей иметь и свободно выражать собственную точку зрения на происходящее в стране, в которой им предстоит жить. Трудно представить себе что-то, в большей степени противоречащее смыслу нашей работы», — говорится в письме.
«Мы с пониманием относимся к желанию некоторых наших коллег поддержать своих студентов и выпускников», — сказал Лавров.При этом он напомнил, что журнал DOXA в конце 2019 годы был лишен статуса студенческой организации НИУ ВШЭ. Это решение вуз объяснил, «нанесением репутационного вреда» университету, напомнил Лавров.
«Позицию по поводу нашей студентки [Аллы Гутниковой] мы ранее высказали: университет сделает все возможное для того, чтобы она смогла закончить бакалавриат. Мы исходим из презумпции невиновности и ждем решения суда», — добавил он.