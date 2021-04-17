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Дело Навального ,  
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ВШЭ ответила на письмо профессоров в поддержку журналистов DOXA

DOXA обвиняют в вовлечении подростков в противоправные действия из-за видео о запугивании и отчислении студентов по политическим мотивам. Более 120 преподавателей Высшей школы экономики выступили в защиту журналистов
Редакторы студенческого журнала DOXA Наталья Тышкевич и Алла Гутникова
Редакторы студенческого журнала DOXA Наталья Тышкевич и Алла Гутникова (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) «с пониманием относится к желанию коллег поддержать сотрудников студенческого журнала DOXA, обвиняемых по статье о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия. Так официальный представитель вуза Андрей Лавров прокомментировал открытое письмо более 120 преподавателей университета.

Они подписали обращение с призывом прекратить уголовное преследование редакторов DOXA Армена Арамяна, Натальи Тышкевич, Владимира Метелкина и Аллы Гутниковой и снять с них обвинение.

«Фактически, это преследование за выступление в защиту права молодых людей иметь и свободно выражать собственную точку зрения на происходящее в стране, в которой им предстоит жить. Трудно представить себе что-то, в большей степени противоречащее смыслу нашей работы», — говорится в письме.

«Мы с пониманием относимся к желанию некоторых наших коллег поддержать своих студентов и выпускников», — сказал Лавров.При этом он напомнил, что журнал DOXA в конце 2019 годы был лишен статуса студенческой организации НИУ ВШЭ. Это решение вуз объяснил, «нанесением репутационного вреда» университету, напомнил Лавров.

«Позицию по поводу нашей студентки [Аллы Гутниковой] мы ранее высказали: университет сделает все возможное для того, чтобы она смогла закончить бакалавриат. Мы исходим из презумпции невиновности и ждем решения суда», — добавил он.

Руководство вуза ситуацию вокруг DOXA пока не комментировало.

ВШЭ впервые прокомментировала ситуацию вокруг журнала DOXA
Политика
Армен Арамян, Наталья Тышкевич и Алла Гутникова (слева направо)

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Ранее более 250 ученых из разных стран, в том числе философы Джудит Батлер, Этьен Балибар, Славой Жижек, Джоди Дин, выступили в защиту журналистов DOXA. Они считают обвинения в адрес журналистов абсурдными, а отчисление студентов по политическим мотивам незаконным. По их мнению, издание опубликовало «довольно невинное видео, призывающее других протестовать без страха».

Пикеты у Басманного суда в связи с делом DOXA. Фоторепортаж
Фотогалерея 

14 апреля Басманный районный суд Москвы избрал запрет определенных действий в качестве меры пресечения для четверых редакторов DOXA. Им запрещено выходить из дома с 00:00 до 23:59 мск и пользоваться интернетом.

Журналистам инкриминируется ч. 2 ст. 151.2 УК, максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. Обвинение связано с видео, опубликованным DOXA 23 января. В нем говорилось о запугивании и отчислении студентов из вузов за участие в митингах в поддержку оппозиционера Алексея Навального и о недопустимости ограничения права молодежи на протест. У журналистов и в редакции DOXA прошли обыски. Роскомнадзор потребовал от DOXA удалить видео. Журнал выполнил это требование.

Авторы
Елена Чернышова, Егор Губернаторов
ВШЭ протесты Алексей Навальный СМИ журналистика
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