«Сбер» сдался по-быстрому

Крупнейший российский универсальный банк подключился к новой системе оплаты товаров

Сбербанк подключил оплату товаров через Систему быстрых платежей — на первом этапе лишь для группы пользователей. Присоединение крупнейшего игрока может подтолкнуть развитие QR-платежей, которые пока не популярны, говорят эксперты

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Сбербанк с 1 июля присоединился к сервису QR-платежей Системы быстрых платежей (СБП), которая была создана Банком России. Об этом РБК рассказал представитель кредитной организации.

«В течение июля, после того как банк убедится в том, что сервис работает стабильно на пилотной группе клиентов, начнется поэтапный тираж сервиса на всю аудиторию пользователей «Сбербанка Онлайн», — говорится в сообщении кредитной организации.

Вместе со Сбербанком сервис подключила и его «дочка» — платежный сервис «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»). По словам зампредседателя Сбербанка Кирилла Царева, «ЮMoney» запустил c2b-сервис для физических и юридических лиц: «Метод оплаты с помощью СБП через «ЮKassa» в настоящий момент запущен для группы мерчантов (торговых точек. — РБК), совместно с которыми прорабатываются технические процессы для совершенствования клиентского опыта и оценки возможностей дальнейшего масштабирования сервиса».

У розничных клиентов Сбербанка появится возможность с помощью мобильного приложения сканировать QR-коды от СБП на кассах магазинов для оплаты покупок либо оплачивать покупки в интернет-магазинах по специальным ссылкам. В свою очередь, клиенты-ретейлеры смогут подключить через Сбербанк новый платежный способ.

Система быстрых платежей была запущена Банком России в начале 2019 года. Она позволяет оперативно переводить денежные средства между счетами разных банков. Первое время СБП использовалась только для переводов между физическими лицами по номеру телефона. Осенью 2019 года в ней появились и переводы от физического лица юридическому, которые проводятся для оплаты товаров и услуг. Сбербанк запустил собственный аналогичный сервис платежей с помощью QR-кодов немного раньше ЦБ — в августе 2019 года.

Крупнейшие банки должны были по распоряжению ЦБ подключить такой способ оплаты до 1 октября 2021 года. Однако президент России Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, попросил их ускориться и внедрить функционал к 1 июля текущего года. По данным на 30 июня оплату по QR-коду уже подключили более 50 кредитных организаций, в том числе все крупнейшие. Кроме Сбербанка недавно к сервису подключился и Совкомбанк — он провел первые платежи 29 июня. «В ближайшее время сервис платежей через QR-код станет доступен всем клиентам банка», — сказал заместитель председателя правления Совкомбанка Альберт Борис.

Подключение по принуждению

СБП создавалась регулятором для повышения конкуренции на платежном рынке, где монополистом является Сбербанк, а также для снижения стоимости для магазинов безналичных расчетов. В системе для банков установлена фиксированная комиссия, которую они могут брать с магазинов за расчеты с помощью СБП: на уровне 0–0,7% в зависимости от товаров и услуг, но не более 1,5 тыс. руб. Это ниже, чем комиссия за прием карт, которая в среднем составляет 1,5–2,5%.

Изначально участие банков в СБП было добровольным, но, после того как Сбербанк не захотел подключаться к СБП, такая обязанность была закреплена законодательно и установлены сроки подключения. К переводам между физическими лицами через СБП Сбербанк подключился с опозданием на полгода, за что был оштрафован ЦБ. Вместо 1 октября 2019 года он сделал это весной 2020 года. Глава банка Герман Греф неоднократно критиковал СБП: «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня не ясно», — отмечал он. При этом Греф признавал, что у Сбербанка большая доля на рынке цифрового банкинга, но она не досталась ему «по наследству», а выстраивалась десять лет. Среди причин, по которым не хочет присоединяться к системе регулятора, Сбербанк называл экономические условия и риски для безопасности.

В свою очередь, глава ЦБ Эльвира Набиуллина перед запуском СБП отмечала, что отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке переводов и доходность от них, что является серьезным препятствием для развития конкуренции на рынке платежей и доступности финансовых услуг для населения.

Непопулярность QR-платежей

Платежи по QR-кодам пока не пользуются популярностью у пользователей и магазинов. По данным ЦБ, с момента запуска QR-платежей по настоящее время было проведено более 2 млн транзакций на 12 млрд руб. Для сравнения: объем платежей с помощью банковских карт в 2020 году составил 31,2 трлн руб. На начало июня их подключили 76 тыс. организаций, у которых в общей сложности 135 тыс. торговых точек. Однако представитель регулятора отмечает, что возможность оплаты товаров и услуг через СБП набирает популярность и на начало 2021 год через систему было проведено уже 0,8 млн платежей на 4 млрд руб. «Мы полагаем, что популярность c2b-платежей через СБП будет расти и в дальнейшем», — сказал он.

Как отмечали собеседники РБК на платежном рынке, одна из причин непопулярности СБП у продавцов заключается в отсутствии в системе клиентов Сбербанка. «Магазины не видят для себя смысл подключать QR-платежи, которыми не могут воспользоваться большинство покупателей, так как являются клиентами Сбербанка», — сетовал один из собеседников в банке из топ-30.

Изменит ли ситуацию подключение «Сбера»

Подключение Сбербанка может стать толчком развития технологии оплаты товаров и услуг через СБП, считает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора «Делойт» в СНГ Максим Налютин: «Банк обладает наибольшей сетью партнеров, использующих его эквайринговые продукты (сервисы для приема безналичных платежей. — РБК)». Все будет зависеть от того, насколько активно «Сбер» будет предлагать эту опцию и продвигать ее среди своих клиентов, добавляет руководитель практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора КПМГ в России и СНГ Наталия Ракова.

Налютин также отмечает, что общая популярность способа оплаты через QR-коды все-таки будет больше зависеть от политики самой СБП, а также акций торговых точек по продвижению этого способа оплаты среди покупателей. Торговые точки могут пойти на стимулирующие меры, так как для них эта технология является более дешевой, полагает эксперт.

Оплата по системе СБП дешевле традиционного эквайринга прежде всего для магазинов, соглашается Ракова, именно поэтому эта опция, скорее всего, будет востребована мерчантами. «Безусловно, подключение крупнейшего банка страны и крупнейшего эквайера положительно повлияет на развитие c2b-направления СБП», — заключает она.