Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 73,79 (+0,27) Инвестиции, 13:50
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 88,94 (+0,07) Инвестиции, 13:50
Греф оценил, сколько конкуренты «съедят» у платежного бизнеса «Сбера» Финансы, 21:10 Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта жителя Калининграда Общество, 21:00 Хореограф группы Тутберидзе назвал условие для возвращения Косторной Спорт, 20:57 Евросоюз заявил об отсутствии переговоров на поставку «Спутник V» Общество, 20:54 Тихановская сообщила о неудачных попытках выйти на связь с Кремлем Политика, 20:48 В «Спартаке» назвали позарез нужным выиграть чемпионат России Спорт, 20:42 Суд отменил развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной Общество, 20:23 Как заработать на олд-таймерах: 5 лайфхаков для инвестиций в ретроавто Инвестиции, 20:12 Цена Brent превысила $67 после решения ОПЕК+ по сохранению добычи Инвестиции, 20:03 Девять регионов без вакцины, рекорды частных инвесторов. Главное за день Общество, 19:57 Financial Times узнала детали плана по ковид-паспортам в ЕС Политика, 19:54 Россияне назвали Пугачеву, Матвиенко и Ротару настоящими женщинами Общество, 19:51 Минюст объяснил ошибкой исключение фонда Пономарева из списка иноагентов Общество, 19:36 Российские биатлонистки заняли восьмое место на этапе Кубка мира Спорт, 19:30
Финансы ,  
0 

Греф оценил, сколько конкуренты «съедят» у платежного бизнеса «Сбера»

Через десять лет доля Сбербанка на платежном рынке может сократиться до 50%. Сейчас он занимает около 90% рынка переводов и около 70% рынка карточных платежей. ЦБ и банкам будет сложно конкурировать со «Сбером», уверен Греф
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Доля Сбербанка на рынке платежей через 10 лет может сократиться до 50%, спрогнозировал глава банка Герман Греф во время конференц-звонка, посвященного раскрытию финансовых результатов «Сбера» за 2020 год по МСФО.

По оценке ФАС, Сбербанк занимает на рынке денежных переводов 94%. В начале 2019 года его доля по числу выпущенных карт составляла 71,13%, доля на рынке эквайринга (обеспечение приема карт к оплате) — 67,11% рынка.

«Мы единственная страна в такой ситуации, когда у одного крупного игрока такая огромная доля [платежного] рынка. Я думаю, что это нормально. Банки, экосистемы, интернет-игроки, регулятор — все попытаются с нами поконкурировать. Часть бизнеса нашего съедят, но это не такая и проблема. Сколько они смогут занять, не знаю, трудно предсказать. Честно говоря, когда мы начали работать в этом направлении 15 лет назад, я не ожидал, что мы сможем достигнуть такого невероятного уровня доли рынка, но я бы эту ситуацию рассматривал как особый случай в мире. Возможно, лет через 10 у нас будет 50% рынка, но не меньше, потому что мы очень сильная компания», — рассказал Греф.

Сбербанку будет очень сложно сохранить ту же долю платежного рынка, но и сдвинуть его с этой позиции будет непросто, добавил Греф. «Мы постоянно развиваем наши технологии, представляем новые возможности для наших клиентов в области платежей. Наша платформа — это лучшая платформа на рынке с точки зрения технологических возможностей», — сказал он. Греф пояснил, что сейчас у банка нет проблем с ЦБ, потому что «Сбер» присоединился к Системе быстрых платежей и сейчас находится «в правильной позиции с точки зрения отношений с регулятором».

Сбербанк впервые раскрыл доходы от своего небанковского бизнеса
Финансы
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В 2020 году выручка Сбербанка от платежного бизнеса составила 420 млрд руб., увеличившись по сравнению с показателем 2019 годом на 18,7%, следует из отчетности по МСФО. В платежный бизнес входят внутренние и международные платежи и переводы физических лиц, услуги по эквайрингу (прием карт в магазинах), расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов и валютный контроль.

Как конкурируют ЦБ и Сбербанк

Читайте на РБК Pro
Новые правила налогообложения — что необходимо знать рантье Доход от YouTube в $166 привел меня в ярость — создатель Patreon Во что инвестируют наследники азиатских миллиардеров — Bloomberg Рынок коммерческой недвижимости обвалился. Почему устояли только склады

Для развития конкуренции и борьбы с монополией Сбербанка ЦБ в начале 2019 года запустил Систему быстрых платежей. Она позволяет физическим лицам переводить деньги между счетами разных банков по номеру телефона и без комиссии до 100 тыс. руб. в месяц, а торговцам обеспечивать прием безналичных платежей с помощью QR-кода по более низким тарифам (0,4%-0,7%), чем по картам (2,2-2,5%). Перед запуском СБП глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке переводов и доходность от них, что является серьезным препятствием для развития конкуренции на рынке платежей и доступности финансовых услуг для населения.

Сбербанк не хотел подключать СБП, в результате чего ЦБ обязал все системно значимые банки подключиться к ней до 1 октября 2019 года. «Сбер» подключился к системе на полгода позже, за что был оштрафован ЦБ. Греф неоднократно критиковал сервис: «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно». Одна из причин нежелания подключаться к сервису ЦБ, которую называл Сбербанк, — это его небезопасность. «Мы видим, что пока это небезопасно, будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным», — заявлял Греф. После подключения Сбербанка к СБП весной 2020 года другие банки начали фиксировать значительный рост доли неуспешных денежных переводов через СБП, объясняя это сложной процедурой подключения клиентов к системе у Сбербанка. На конец марта СБП смогли подключить около 5 млн клиентов Сбербанка или 5,1% от общего числа клиентов.

ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей
Финансы
Фото:Алексей Зотов / ТАСС

По данным ЦБ, в настоящее время доля Системы быстрых платежей от количества межбанковских переводов по картам составляет 15% (в статистике не отражены переводы внутри одного банка). К 2023 году регулятор планирует увеличить этот показатель до 25%. К 1 марта 2021 года в системе было совершено свыше 178 млн денежных переводов на более чем 1,2 трлн руб. Для сравнения: за девять месяцев 2020-го россияне с помощью карт совершили 6 млрд переводов на 30,9 трлн руб.

Автор
Евгения Чернышова
Банк России Сбербанк переводы Герман Греф платежи
Материалы по теме
ЦБ поставил цель проводить 25% переводов россиян в своей системе платежей
Финансы
Сбербанк впервые раскрыл доходы от своего небанковского бизнеса
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter