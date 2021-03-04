Греф оценил, сколько конкуренты «съедят» у платежного бизнеса «Сбера»

Через десять лет доля Сбербанка на платежном рынке может сократиться до 50%. Сейчас он занимает около 90% рынка переводов и около 70% рынка карточных платежей. ЦБ и банкам будет сложно конкурировать со «Сбером», уверен Греф

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Доля Сбербанка на рынке платежей через 10 лет может сократиться до 50%, спрогнозировал глава банка Герман Греф во время конференц-звонка, посвященного раскрытию финансовых результатов «Сбера» за 2020 год по МСФО.

По оценке ФАС, Сбербанк занимает на рынке денежных переводов 94%. В начале 2019 года его доля по числу выпущенных карт составляла 71,13%, доля на рынке эквайринга (обеспечение приема карт к оплате) — 67,11% рынка.

«Мы единственная страна в такой ситуации, когда у одного крупного игрока такая огромная доля [платежного] рынка. Я думаю, что это нормально. Банки, экосистемы, интернет-игроки, регулятор — все попытаются с нами поконкурировать. Часть бизнеса нашего съедят, но это не такая и проблема. Сколько они смогут занять, не знаю, трудно предсказать. Честно говоря, когда мы начали работать в этом направлении 15 лет назад, я не ожидал, что мы сможем достигнуть такого невероятного уровня доли рынка, но я бы эту ситуацию рассматривал как особый случай в мире. Возможно, лет через 10 у нас будет 50% рынка, но не меньше, потому что мы очень сильная компания», — рассказал Греф.

Сбербанку будет очень сложно сохранить ту же долю платежного рынка, но и сдвинуть его с этой позиции будет непросто, добавил Греф. «Мы постоянно развиваем наши технологии, представляем новые возможности для наших клиентов в области платежей. Наша платформа — это лучшая платформа на рынке с точки зрения технологических возможностей», — сказал он. Греф пояснил, что сейчас у банка нет проблем с ЦБ, потому что «Сбер» присоединился к Системе быстрых платежей и сейчас находится «в правильной позиции с точки зрения отношений с регулятором».