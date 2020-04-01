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Финансы ,  
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Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей ЦБ

Сбербанк подключил систему быстрых платежей для ограниченного круга клиентов. Первый перевод через мобильное приложение «Сбербанк.Онлайн» был проведен 31 марта
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Сбербанк стал участником Системы быстрых платежей. Об этом рассказал РБК представитель банка. Ранее зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова анонсировала подключение к СБП в начале апреля.

«Со вчерашнего дня функционал проходит пилотирование на ограниченном количестве клиентов. 31 марта был совершен первый успешный перевод», — подчеркнул он. Переводы через СБП постепенно начнут появляться в «Сбербанк.Онлайн» для всех клиентов, после того как банк убедится, что сервис работает стабильно, добавил он.

У клиентов крупнейшего банка страны появится возможность переводить деньги в другие банки по номеру телефона, а также получать такие переводы. Комиссию банк не раскрывает. Многие крупные банки сделали эти переводы бесплатными для своих клиентов. ЦБ в качестве одной из мер поддержки экономики в условиях пандемии запретил взимать комиссии с 1 мая при условии, что ежемесячная сумма транзакций не превышает 100 тыс. руб., при увеличении лимита пользователям надо будет заплатить 0,5% от перевода.

Сбербанк анонсировал подключение к системе платежей ЦБ в апреле
Финансы

Спор с ЦБ

Система быстрых платежей была запущена ЦБ и НСПК в начале 2019 года. С ее помощью можно переводить денежные средства между счетами разных банков по простому идентификатору — номеру телефона. Все системообразующие банки должны были стать участниками СБП до 1 октября 2019 года, однако Сбербанк, единственный из этих банков, нарушил условия подключения, за что был оштрафован ЦБ.

Параллельно Сбербанк развивает свою систему денежных переводов, к которой уже присоединились в том числе Тинькофф Банк и Совкомбанк, а также свой сервис QR-платежей. Глава банка Герман Греф неоднократно критиковал СБП: «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно».

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина перед запуском СБП говорила, что отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке переводов и доходность от них, что является серьезным препятствием для развития конкуренции на рынке платежей и доступности финансовых услуг для населения.

ЦБ вернул нулевые комиссии для банков в Системе быстрых платежей
Финансы

По последним открытым подсчетам Федеральной антимонопольной службы, доля Сбербанка на рынке денежных переводов составляет 94%. В прошлом году россияне совершили 6,4 млрд переводов на 35,6 трлн руб., следует из статистики ЦБ. За год работы СБП ее пользователи перевели друг другу около 70 млрд руб., совершив более 8 млн операций.

Безопасность СБП была одной из причин, почему Сбербанк не подключился в срок, говорил ранее Греф: «Мы видим, что пока это небезопасно. Будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным». Позже банк направил в ЦБ предложения о совершенствовании кибербезопасности в СБП. В ближайшее время в СБП должна быть запущена система межбанковского обмена данными о переводах, которая улучшит антифрод-мониторинг, чтобы банки могли предупреждать участников перевода о возможных мошеннических транзакциях. Ускоренной разработке этой системы способствовал Сбербанк, говорили источники РБК.

Как будет расти СБП

В СБП участвует более 50 банков. Все банки с универсальной лицензией должны подключить переводы в СБП до 1 октября 2020 года. Кроме переводов между физлицами, в СБП предусмотрены и другие операции, для обязательного подключения которых также был установлен срок: оплата товаров и услуг по QR-коду — до 1 февраля 2021 года, платежи между физическими лицами по инициативе получателя средств — к 1 июня 2021 года, платежи по подписке, например за кредит или для оплаты видео- и аудиоконтента, — до 1 сентября 2021 года, переводы от юридических лиц в пользу граждан по операциям на финансовом рынке (брокеры, доверительные управляющие и др.) — 1 января 2022 года.

Автор: Евгения Чернышова
Теги: ЦБ, Сбербанк, переводы
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