Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей ЦБ

Спор с ЦБ

Система быстрых платежей была запущена ЦБ и НСПК в начале 2019 года. С ее помощью можно переводить денежные средства между счетами разных банков по простому идентификатору — номеру телефона. Все системообразующие банки должны были стать участниками СБП до 1 октября 2019 года, однако Сбербанк, единственный из этих банков, нарушил условия подключения, за что был оштрафован ЦБ.

Параллельно Сбербанк развивает свою систему денежных переводов, к которой уже присоединились в том числе Тинькофф Банк и Совкомбанк, а также свой сервис QR-платежей. Глава банка Герман Греф неоднократно критиковал СБП: «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно».

В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина перед запуском СБП говорила, что отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке переводов и доходность от них, что является серьезным препятствием для развития конкуренции на рынке платежей и доступности финансовых услуг для населения.

По последним открытым подсчетам Федеральной антимонопольной службы, доля Сбербанка на рынке денежных переводов составляет 94%. В прошлом году россияне совершили 6,4 млрд переводов на 35,6 трлн руб., следует из статистики ЦБ. За год работы СБП ее пользователи перевели друг другу около 70 млрд руб., совершив более 8 млн операций.

Безопасность СБП была одной из причин, почему Сбербанк не подключился в срок, говорил ранее Греф: «Мы видим, что пока это небезопасно. Будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным». Позже банк направил в ЦБ предложения о совершенствовании кибербезопасности в СБП. В ближайшее время в СБП должна быть запущена система межбанковского обмена данными о переводах, которая улучшит антифрод-мониторинг, чтобы банки могли предупреждать участников перевода о возможных мошеннических транзакциях. Ускоренной разработке этой системы способствовал Сбербанк, говорили источники РБК.