Сбербанк подключился к Системе быстрых платежей ЦБ

Система быстрых платежей была запущена ЦБ и НСПК в начале 2019 года. С ее помощью можно переводить денежные средства между счетами разных банков по простому идентификатору — номеру телефона. Все системообразующие банки должны были стать участниками СБП до 1 октября 2019 года, однако Сбербанк, единственный из этих банков, нарушил условия подключения, за что был оштрафован ЦБ.
Параллельно Сбербанк развивает свою систему денежных переводов, к которой уже присоединились в том числе Тинькофф Банк и Совкомбанк, а также свой сервис QR-платежей. Глава банка Герман Греф неоднократно критиковал СБП: «Зачем регулятору создавать альтернативно-принудительное счастье вместо отслеживания недискриминационного партнерства, для меня неясно».
В свою очередь глава ЦБ Эльвира Набиуллина перед запуском СБП говорила, что отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке переводов и доходность от них, что является серьезным препятствием для развития конкуренции на рынке платежей и доступности финансовых услуг для населения.
По последним открытым подсчетам Федеральной антимонопольной службы, доля Сбербанка на рынке денежных переводов составляет 94%. В прошлом году россияне совершили 6,4 млрд переводов на 35,6 трлн руб., следует из статистики ЦБ. За год работы СБП ее пользователи перевели друг другу около 70 млрд руб., совершив более 8 млн операций.
Безопасность СБП была одной из причин, почему Сбербанк не подключился в срок, говорил ранее Греф: «Мы видим, что пока это небезопасно. Будем обсуждать, как нам всем вместе сделать это безопасным». Позже банк направил в ЦБ предложения о совершенствовании кибербезопасности в СБП. В ближайшее время в СБП должна быть запущена система межбанковского обмена данными о переводах, которая улучшит антифрод-мониторинг, чтобы банки могли предупреждать участников перевода о возможных мошеннических транзакциях. Ускоренной разработке этой системы способствовал Сбербанк, говорили источники РБК.
В СБП участвует более 50 банков. Все банки с универсальной лицензией должны подключить переводы в СБП до 1 октября 2020 года. Кроме переводов между физлицами, в СБП предусмотрены и другие операции, для обязательного подключения которых также был установлен срок: оплата товаров и услуг по QR-коду — до 1 февраля 2021 года, платежи между физическими лицами по инициативе получателя средств — к 1 июня 2021 года, платежи по подписке, например за кредит или для оплаты видео- и аудиоконтента, — до 1 сентября 2021 года, переводы от юридических лиц в пользу граждан по операциям на финансовом рынке (брокеры, доверительные управляющие и др.) — 1 января 2022 года.