ЦБ ограничил комиссию за оплату покупок по QR-коду
С 1 октября размер комиссии за переводы с участием торгово-сервисных предприятий в Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка не может быть больше 1,5 тыс. руб. Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора.
Сейчас в СБП ограничен процент, взимаемый за перевод средств, но не максимальная сумма. Банк может забирать от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки.
«Новое решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы. Аналогичные тарифы и ограничения устанавливаются с 1 октября 2021 года и по платежам в пользу самозанятых», — сообщили в Центробанке.
Оплата товаров с помощью СБП возможна при использовании QR-кодов.
Что такое СБП
Система быстрых платежей была запущена Банком России в начале 2019 года. Она позволяет переводить денежные средства по номеру телефона между счетами разных банков. ЦБ создавал СБП как конкурента Сбербанку, который первым на рынке запустил систему переводов по номеру телефона и был монополистом в этой сфере.
Крупнейший банк не хотел подключать сервис ЦБ, и в результате регулятор ввел обязательный срок для подключения системно значимых банков к СБП до 1 октября 2019 года. Сбербанк подключился к системе на полгода позже, за что был оштрафован ЦБ. На февраль 2021 года участниками системы являются 211 финансовых организаций.