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ЦБ ограничил комиссию за оплату покупок по QR-коду

Центробанк ограничил максимальную сумму комиссии за оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей. Сейчас ограничен лишь процент — не более 0,7% от суммы платежа
Сбербанк SBER ₽293,1 +0,65% Купить
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

С 1 октября размер комиссии за переводы с участием торгово-сервисных предприятий в Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка не может быть больше 1,5 тыс. руб. Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора.

Сейчас в СБП ограничен процент, взимаемый за перевод средств, но не максимальная сумма. Банк может забирать от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки.

«Новое решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы. Аналогичные тарифы и ограничения устанавливаются с 1 октября 2021 года и по платежам в пользу самозанятых», — сообщили в Центробанке.

Оплата товаров с помощью СБП возможна при использовании QR-кодов.

Что такое СБП

Система быстрых платежей была запущена Банком России в начале 2019 года. Она позволяет переводить денежные средства по номеру телефона между счетами разных банков. ЦБ создавал СБП как конкурента Сбербанку, который первым на рынке запустил систему переводов по номеру телефона и был монополистом в этой сфере.

Крупнейший банк не хотел подключать сервис ЦБ, и в результате регулятор ввел обязательный срок для подключения системно значимых банков к СБП до 1 октября 2019 года. Сбербанк подключился к системе на полгода позже, за что был оштрафован ЦБ. На февраль 2021 года участниками системы являются 211 финансовых организаций.

ЦБ запретит банкам вводить низкие лимиты в Системе быстрых платежей
Финансы
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Для физлиц комиссия за переводы через СБП в размере до 100 тыс. руб. в месяц была обнулена еще в мае 2020 года. При переводах свыше этой суммы комиссия не может быть больше 0,5% от суммы перевода и превышать 1,5 тыс. руб. Эта мера была принята как антикризисная и была нацелена на поддержку населения в условиях пандемии и экономического спада. Кроме того, в феврале 2020 года ЦБ до июля 2022 года отменил плату для банков за переводы между физлицами.

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По плану Центробанка, доля денежных переводов между физическими лицами через Систему быстрых платежей к 2023 году должна вырасти с 15 до 25% от общего числа межбанковских переводов. К 2023 году к приему оплаты с помощью СБП, в том числе по QR-коду, должно подключиться 100 тыс. торгово-сервисных предприятий малого и среднего бизнеса (для 2021-го целевой показатель — 40 тыс., для 2022-го — 70 тыс.).

Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Центробанк СБП Денежные переводы
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