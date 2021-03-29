ЦБ ограничил комиссию за оплату покупок по QR-коду

Центробанк ограничил максимальную сумму комиссии за оплату товаров и услуг через систему быстрых платежей. Сейчас ограничен лишь процент — не более 0,7% от суммы платежа

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С 1 октября размер комиссии за переводы с участием торгово-сервисных предприятий в Системе быстрых платежей (СБП) Центробанка не может быть больше 1,5 тыс. руб. Соответствующее решение опубликовано на сайте регулятора.

Сейчас в СБП ограничен процент, взимаемый за перевод средств, но не максимальная сумма. Банк может забирать от 0,4 до 0,7% от суммы платежа в зависимости от вида деятельности торговой точки.

«Новое решение позволит сократить издержки компаний при продаже товаров на крупные суммы. Аналогичные тарифы и ограничения устанавливаются с 1 октября 2021 года и по платежам в пользу самозанятых», — сообщили в Центробанке.

Оплата товаров с помощью СБП возможна при использовании QR-кодов.