Сбербанк создаст клон системы ЦБ по оплате товаров через QR-код

Сбербанк разрабатывает сервис оплаты в магазинах через QR-код, в котором смогут принять участие другие банки. Такая возможность будет и в Системе быстрых платежей ЦБ

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Сбербанк будет конкурировать с Системой быстрых платежей (СБП) ЦБ не только на рынке денежных переводов между физическими лицами по номеру телефона, но и в сегменте переводов от физического лица юридическому. Он разрабатывает технологическую платформу, которая позволит оплачивать покупки в магазинах через QR-код, при этом система будет открыта для других банков. Об этом РБК рассказали два источника на финансовом рынке.

«Система Сбербанка полностью копирует Систему быстрых платежей, то есть можно просто взять презентацию СБП и это наименование поменять на Сбербанк, чтобы понять суть проекта», — говорит один из источников. Другой утверждает, что Сбербанк начал переговоры с другими банками о присоединении к своей системе. Два собеседника в банках сказали, что знают о существовании такого проекта, одной из этих кредитных организаций уже предлагали рассмотреть участие в нем.

Пресс-служба Сбербанка отказалась от комментариев. РБК направил запросы в крупнейшие банки. В Альфа-банке и «Русском стандарте» сообщили, что им пока не предлагали участие в проекте, остальные не ответили на запросы.

Работа СБП, уже сейчас позволяющей переводить средства из одного банка в другой по номеру телефона, стала причиной конфликта между ЦБ и Сбербанком, который уже давно запустил эту функцию и стал лидером на рынке переводов. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в начале 2019 года заявила, что подключение к СБП будет обязательным для всех банков. «Отдельные игроки хотели бы сохранить свое монопольное положение на рынке и доходность от таких платежей, и это серьезное препятствие для развития конкуренции на рынке платежей и для доступности финансовых услуг для населения», — говорила она. Сейчас на рассмотрении Госдумы находится законопроект, согласно которому системно значимые банки должны подключиться к системе не позднее 1 сентября.