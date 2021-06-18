Брикет с расширенной доплатой

РЭО предложил финансово стимулировать переход цементных заводов на РДФ-топливо

Глава Российского экологического оператора выступает за перевод цементных заводов на сжигание отходов вместо углеродного топлива. Расходы предприятий на модернизацию он предложил компенсировать за счет экосбора с производителей

Валерий Шарифулин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Российский экологический оператор (РЭО) предложил компенсировать цементным заводам расходы на переход к использованию топлива из переработанных отходов за счет средств из фонда расширенной ответственности производителей (РОП). Об этом РБК рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«По нашей информации, две трети цементных заводов готовы принимать отходы, но часть требует серьезной модернизации. Такая работа была начата «Евроцементом», и мы смотрим, какую они предложат инвестпрограмму (по модернизации заводов. — РБК)», — отметил Буцаев. По словам представителя РЭО, переговоры о применении альтернативного топлива из отходов (РДФ-топлива) вместо углеводородного компания вела с девятью цементными холдингами, владеющими 28 заводами. Документы о сотрудничестве подписаны с «Евроцементом» и «ЛафаржХолсим».

Президент Владимир Путин назвал одной из национальных целей добиться к 2030 году сокращения захоронения твердых коммунальных отходов (ТКО) на полигонах до 50% от их образования (вместо текущих 94%). Ежегодно, по разным данным, в России образуется 60–70 млн т таких отходов.

Управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства Сергей Гришунин оценил модернизацию всех 58 цементных заводов в России для возможности работы на РДФ-топливе в 14,5 млрд руб. Это позволит утилизировать от 6 млн до 8 млн т ТКО (то есть примерно 10–12% в год от образующегося мусора). По оценке РЭО, модернизация может обойтись в 13,5 млрд руб.

РЭО — госкомпания-регулятор на рынке обращения с отходами. Минприроды предложило ее сделать оператором РОП. Фонд РОП формируется за счет экосбора с производителей товаров и упаковки, которые не занимаются утилизацией самостоятельно. Сейчас этот механизм платежей реформируется: в конце 2020 года правительство согласовало новую концепцию РОП, согласно которой вырастут нормативы утилизации товаров и упаковки как для внутренних производителей, так и для импортеров. По прогнозам Минприроды, после вступления реформы в силу сбор средств может вырасти до 136 млрд руб. в год против 3,7 млрд руб. в 2019 году (по данным РЭО). Средства экосбора предназначены для утилизаторов отходов, а также на строительство инфраструктуры.

Что предлагает РЭО

Цементные заводы, которые решат провести модернизацию, смогут рассчитывать на компенсацию капитальных затрат на создание инфраструктуры, необходимой для приема и утилизации отходов (например, приемочные механизмы, новое оборудование для печей). Объем господдержки пока не определен и будет зависеть от логистики, оборудования на конкретном предприятии и т.д.

Также им планируется компенсировать операционные расходы, в том числе на перевозку топлива.

Обсуждается два подхода по предоставлению мер поддержки в рамках РОП. Согласно первому сценарию средства получат только сами заводы, которые заплатят своим контрагентам: перевозчикам отходов и тем, кто их собирает.

Второй сценарий — платить в определенной пропорции всем участникам утилизации отходов: и заводам, и перевозчикам. По мнению Гришунина, идея главы РЭО разбить платеж за утилизацию ТКО (около 5 тыс. руб. за тонну) между перевозчиками и утилизаторами выглядит привлекательной, поскольку перечисление всей суммы только цементникам несет риски перебоев с вывозом мусора из городов.

Как получают РДФ-топливо Все собранные отходы проходят сортировку, где отбирается вторсырье для дальнейшей переработки. К такому вторсырью относятся бумага и картон, стекло, пластик, металл. Примерно треть оставшихся фракций годится для производства РДФ-топлива: из общей массы отделяют негорючие фракции (железо, стекло, керамику, резину), а из легких и горючих отходов (загрязненный картон, бумага, ткань, пластик и иное, что горит) делают гранулы и прессуют их в брикеты, из которых уже путем сжигания получают энергию.

Перспективы сжигания мусора на цементных заводах

Представитель «Евроцемент Групп» отказался комментировать размер и цель запрошенных субсидий, но подтвердил заключение соглашений с РЭО. У «Евроцемент Групп» сейчас 16 заводов мощностью 50 млн т цемента, сообщил РБК вице-президент по инновациям и техническому развитию «Евроцемент Групп» Сергей Демаков (его слова передала пресс-служба). Системой подачи топлива из отходов оборудован лишь один из них — «Мордовцемент», который способен сжигать до 500 тыс. т РДФ-топлива в год. По прогнозам топ-менеджера, в первую очередь могут быть модернизированы семь заводов в течение двух лет с суммарным потреблением до 1,5 млн т РДФ в год.

По словам главы финского холдинга «ЛафаржХолсим» в России Максима Гончарова, чтобы перерабатывать 80–250 тыс. т РДФ в год, придется потратить на модернизацию от 250 млн до 630 млн руб. Инвестиции потребуются в первую очередь на закупку оборудования. При отсутствии господдержки и нулевой стоимости самого РДФ возврат инвестиций составит от десяти лет при средней окупаемости проектов в цементной отрасли три-пять лет. «Мы хотели бы получить свою часть средств РОП как утилизатор отходов производства и потребления, которые можно было бы вложить в модернизацию производства», — сказал он РБК.

Требуемая на модернизацию всех цементных заводов сумма (14,5 млрд руб.) не будет востребована одномоментно, отмечает Гришунин, поэтому не должна провоцировать рост тарифа на вывоз мусора. Он отметил, что этот способ сжигания отходов снизит выбросы СО 2 (поскольку при сжигании природный газ замещается РДФ). А при температуре в печах от 2000 градусов и установке современных фильтров выбросов вредной золы быть не должно, замечает Гришунин.

«Для производства РДФ используются только пластик, бумага, картон, кожа, текстиль и древесина, а с учетом российской морфологии отходов это позволяет задействовать не более 30% «хвостов», а остальные 70% будут направлены на полигоны», — отмечает представитель «РТ-Инвеста» — «дочки» «Ростеха», претендующей на средства экосбора для строительства 25 мусоросжигающих заводов в России и уже строящей пять предприятий в Подмосковье и Казани. Сжигание на цементных заводах РДФ-топлива не может быть альтернативой заводам по энергоутилизации, считают в «РТ-Инвесте».

Как рассказал РБК на ПМЭФ глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов, 35 млн т отходов из 70 млн т — это неперерабатываемые «хвосты». «На наших будущих заводах по энергоутилизации отходов можно будет сжигать 17 млн т. Если мы хотим прийти к нулевому захоронению, еще 18 млн т отходов нужно куда-то девать», — сказал он. Он допустил, что сжигать отходы можно на цементных и металлургических заводах, производить РДФ, которое также можно использовать для производства энергии и тепла. «Нужно не забывать, что пока образование отходов растет на 4% в год, почти как уровень инфляции», — добавил топ-менеджер. По его словам, если правительство согласует это, «РТ-Инвест» может построить и более 30 заводов по энергоутилизации.

Министр природных ресурсов Александр Козлов в интервью РБК говорил, что ведомство не против энергетической утилизации как таковой, но принципиально выступает за то, чтобы этот вид утилизации находился «в самом низу списка возможной поддержки». Отвечая на вопрос РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума, вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует экологию) допустила возможность конкурса на применение технологий по энергетической утилизации отходов. «Очень хорошая мысль, здесь тоже не должно быть монопольного положения», — сказала вице-премьер. По ее словам, энергетическая утилизация может быть в виде сжигания мусора и топливных гранул, брикетов на металлургических заводах, на цементных заводах. РБК направил запрос представителю Абрамченко по поводу предложения главы РЭО.