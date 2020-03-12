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Производители предупредили Мишустина о рисках срыва нацпроекта «Экология»

Десять ассоциаций, объединяющих производителей упаковки, предупредили премьера Михаила Мишустина о риске невыполнения целевых показателей нацпроекта «Экология» при введении утилизации 100% упаковки, которую предлагает Минприроды
Михаил Мишустин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Десять бизнес-ассоциаций и компаний — производители упаковки и сырья для нее — обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не принимать новую концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), которую подготовило Минприроды и направило в правительство. По их мнению, в случае принятия документа окажутся под угрозой целевые показатели нацпроекта «Экология», согласно которому к 2025 году доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, должна достигнуть 36%, а направляемых на обработку — 60%.

Об этом говорится в письме, направленном на имя Мишустина 11 марта. У РБК есть копия, подлинность обращения подтвердили несколько авторов. РБК направил запрос в Минприроды и пресс-службу правительства.

Письмо подписано производителями и переработчиками пластика, алюминия, стекла, бумаги, в том числе исполнительным директором Ассоциации производителей стеклянной тары Еленой Емельяновой, гендиректором завода по переработке пластмасс «Пларус» Татьяной Захаровой, директором экологических проектов управляющей компании «Европласт» (производит пластиковую тару) Сергеем Кошевым и президентом Национального союза полиграфистов Сергеем Радванецким.

О чем предупреждает бизнес

Механизм расширенной ответственности производителя для стимулирования утилизации товаров и упаковки был принят в России в 2014 году, но сейчас фактически не работает. Как говорится в материалах Минприроды, с бизнеса собирают не более 2,5 млрд руб. в год экосбора при ожидаемом поступлении до 136 млрд руб. В материалах ведомства также указывается, что некоторые компании фальсифицируют отчетность или вовсе не предоставляют ее.

В последней версии концепции РОП, предложенной Минприроды, предлагается с начала июля 2021 года повысить с 15 до 100% норматив утилизации и оплату экологического сбора перенести с производителей товара на производителей и импортеров упаковки. С производителей и импортеров сбор до 100% будет производиться поэтапно с 2022 по 2024 год, прописано в документе, который ведомство направило в аппарат вице-премьера Виктории Абрамченко (курирует мусорную реформу) 10 марта.

Главы десяти бизнес-ассоциаций и компаний в письме утверждают, что министерство не пригласило их к обсуждению новой концепции РОП, не приняло их доводы и исказило «смысл аргументации в рабочих документах и протоколах совещаний». Основные риски, на которые указали авторы:

  • Перенос ответственности при уплате экологического сбора с производителей товаров на производителей упаковки снимает ответственность с крупнейших корпораций — производителей товаров. Это отрицательно повлияет на всю систему циклической переработки отходов в стране. При уплате экосбора упаковщиками производители товара не будут стремиться выбирать максимально экологичную упаковку. Это создает «прямую угрозу» отрасли вторичной переработки отходов: упаковка из вторсырья совсем скоро перестанет быть востребованной для производителей товаров. Поэтому не будут достигнуты основные цели концепции Минприроды по созданию «экономических условий для перехода к циклической экономике, в которой максимальное количество ресурсов извлекается из отходов и повторно используется по первоначальному назначению».
  • При отсутствии мотивации у транснациональных компаний использовать более экологичную упаковку для своих товаров будет невозможно увеличить процент переработки отходов. Под угрозой срыва окажется достижение к 2025 году целевых показателей утилизации (рост с 7 до 36%) и обработки (рост с 12 до 60%) отходов, заложенных в нацпроекте «Экология».
  • Одномоментное повышение нормативов утилизации упаковки до 100% увеличит финансовую нагрузку на участников рынка. Это серьезные расходы производителей — до 4% стоимости, что может составлять до четверти добавленной стоимости продукта.
  • Невозможно утилизировать 100% упаковки, выпущенной на рынок. Мощностей для ее переработки недостаточно. Вдобавок часть упаковки остается на складах, используется населением не по прямому назначению, вывозится за пределы страны, выбрасывается в не предназначенные для этого места. Это около 8% от общего объема упаковки, введенной в оборот.

Что предлагают ассоциации производителей упаковки

  • Вернуть концепцию РОП на доработку в Минприроды и обеспечить широкое обсуждение документа с представителями предпринимательского сообщества. Рассмотреть новую версию на заседании правительственной комиссии по нацпроекту «Экология» при участии экспертов ассоциаций.

  • При доработке концепции прописать повышение норматива утилизации упаковки в 2021 году с 15 до 40%. Для развития инфраструктуры сортировки, переработки и утилизации отходов «для формирования прозрачного инвестиционного горизонта» возможно дальнейшее постепенное увеличение нормативов на 20% каждые два года, говорится в письме.

  • Сохранить самостоятельный способ исполнения нормативов утилизации отходов через специализированные ассоциации. Разработать требования для добросовестных переработчиков отходов, создать официальную электронную площадку переработчиков и фиксировать фактические объемы переработки в соответствии с официально выданными актами утилизации.

Ранее концепцию расширенной ответственности производителя, подготовленную Минприроды, раскритиковали три ассоциации, объединяющие производителей шин, электроники и упаковки, направив письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко. Они предупредили ее об угрозе роста цен на продукцию на 22% после введения нового механизма.

Автор: Людмила Подобедова
Теги: Михаил Мишустин, нацпроекты, переработка мусора
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