Производители предупредили Мишустина о рисках срыва нацпроекта «Экология»

Десять ассоциаций, объединяющих производителей упаковки, предупредили премьера Михаила Мишустина о риске невыполнения целевых показателей нацпроекта «Экология» при введении утилизации 100% упаковки, которую предлагает Минприроды

Михаил Мишустин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Десять бизнес-ассоциаций и компаний — производители упаковки и сырья для нее — обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой не принимать новую концепцию расширенной ответственности производителя (РОП), которую подготовило Минприроды и направило в правительство. По их мнению, в случае принятия документа окажутся под угрозой целевые показатели нацпроекта «Экология», согласно которому к 2025 году доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, должна достигнуть 36%, а направляемых на обработку — 60%.

Об этом говорится в письме, направленном на имя Мишустина 11 марта. У РБК есть копия, подлинность обращения подтвердили несколько авторов. РБК направил запрос в Минприроды и пресс-службу правительства.

Письмо подписано производителями и переработчиками пластика, алюминия, стекла, бумаги, в том числе исполнительным директором Ассоциации производителей стеклянной тары Еленой Емельяновой, гендиректором завода по переработке пластмасс «Пларус» Татьяной Захаровой, директором экологических проектов управляющей компании «Европласт» (производит пластиковую тару) Сергеем Кошевым и президентом Национального союза полиграфистов Сергеем Радванецким.

О чем предупреждает бизнес

Механизм расширенной ответственности производителя для стимулирования утилизации товаров и упаковки был принят в России в 2014 году, но сейчас фактически не работает. Как говорится в материалах Минприроды, с бизнеса собирают не более 2,5 млрд руб. в год экосбора при ожидаемом поступлении до 136 млрд руб. В материалах ведомства также указывается, что некоторые компании фальсифицируют отчетность или вовсе не предоставляют ее.