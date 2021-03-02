РЭО договорился о производстве топлива из мусора для «Евроцемента»

«Российский экологический оператор» договорился о производстве топлива из мусора для цементных заводов «Евроцемента». Инвестиции в этот проект оцениваются в 2 млрд руб., объем производства — 1 млн т в год

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Российский экологический оператор» (РЭО) договорился об использовании альтернативного топлива — РДФ из отходов — на мощностях крупнейшего в России производителя цемента «Евроцемент Груп». Инвестировать средства в реализацию этого проекта намерена группа компаний «Точка Центр». Об этом РБК сообщил представитель РЭО и подтвердили управляющий директор «Точка Центр» Антон Калашников и пресс-служба «Евроцемента».

РДФ — это гранулы, спрессованные из измельченных твердых коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов, которые применяют для выработки тепловой энергии в печах цементных заводов, где поддерживается температура около 2000 градусов.

По словам Калашникова, инвестиции в проект превысят 2 млрд руб. более чем за три года — это будут собственные и заемные средства. Эти деньги пойдут на технологический аудит, оборудование для производства топлива и оборудование для системы подачи топлива на цементные заводы, а также на обучение сотрудников.

Первый проект «Точка Центр» планирует запустить до конца 2021 года, а в 2022–2024 годах — расширить производство до 1 млн т и выше «в соответствии с потребностями цементных заводов», отметил Калашников. «Мы рассматриваем возможность закупки сырья (отходов. — РБК) у региональных операторов. У группы «Евроцемент» 16 заводов, и в каждом регионе присутствия, как правило, есть несколько таких операторов», — добавил он.