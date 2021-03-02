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РЭО договорился о производстве топлива из мусора для «Евроцемента»

Демография
«Российский экологический оператор» договорился о производстве топлива из мусора для цементных заводов «Евроцемента». Инвестиции в этот проект оцениваются в 2 млрд руб., объем производства — 1 млн т в год
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Российский экологический оператор» (РЭО) договорился об использовании альтернативного топлива — РДФ из отходов — на мощностях крупнейшего в России производителя цемента «Евроцемент Груп». Инвестировать средства в реализацию этого проекта намерена группа компаний «Точка Центр». Об этом РБК сообщил представитель РЭО и подтвердили управляющий директор «Точка Центр» Антон Калашников и пресс-служба «Евроцемента».

РДФ — это гранулы, спрессованные из измельченных твердых коммунальных отходов (ТКО) и промышленных отходов, которые применяют для выработки тепловой энергии в печах цементных заводов, где поддерживается температура около 2000 градусов.

По словам Калашникова, инвестиции в проект превысят 2 млрд руб. более чем за три года — это будут собственные и заемные средства. Эти деньги пойдут на технологический аудит, оборудование для производства топлива и оборудование для системы подачи топлива на цементные заводы, а также на обучение сотрудников.

Первый проект «Точка Центр» планирует запустить до конца 2021 года, а в 2022–2024 годах — расширить производство до 1 млн т и выше «в соответствии с потребностями цементных заводов», отметил Калашников. «Мы рассматриваем возможность закупки сырья (отходов. — РБК) у региональных операторов. У группы «Евроцемент» 16 заводов, и в каждом регионе присутствия, как правило, есть несколько таких операторов», — добавил он.

Что известно про партнера РЭО и «Евроцемента»

По данным СПАРК «Интерфакса», группа компаний «Точка Центр» зарегистрирована в 2019 году в Москве, основная ее специализация — сделки с недвижимостью. 70% компании принадлежит экс-главе «ВТБ Недвижимость» Владиславу Мельникову, 30% — Александру Байдакову. Основной бизнес компании — девелопмент, но в 2019 году она стала также прорабатывать проекты, связанные с переработкой коммунальных и промышленных отходов, сказал РБК Калашников. Сформированы штат и команда с опытом работы более десяти лет в сфере экологических проектов, добавил он.

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Фото:eurocement.ru

Сейчас заводы «Евроцемента», который Сбербанк недавно выставил на продажу через электронную площадку Российского аукционного дома, работают на природном газе. «Применение в цементных печах альтернативного топлива относится к наилучшим доступным технологиям, которые включены в информационные технические справочники. Его использование позволит «Евроцемент Груп» сократить потребление природного газа», — передал через пресс-службу вице-президент «Евроцемента» по инновациям и техническому развитию Сергей Демаков. По предварительным данным, использование РДФ приведет к сокращению расходов на закупку топлива не менее чем на 10% от замещенного объема, отметил он.

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Для РЭО участие в этом проекте — это возможность приблизить национальную цель — сокращение вдвое объема отходов, направляемых на полигоны. «Применение альтернативного топлива не только окажет влияние на достижение этих целей, но и позволит существенно сэкономить невозобновляемые природные ресурсы. Так, 1,7 кг РДФ замещает 1 куб. м природного газа», — заявил глава компании Денис Буцаев (его слова передала пресс-служба).

«РДФ может заменять до 30–40% топлива цементного завода. Его потребность для среднего цементного завода составляет 40–100 тыс. т в год при стоимости от 700 до 1500 руб. за тонну. Оно обходится на 45% дешевле газа», — отмечает руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Максим Худалов. Он напоминает, что год назад был анонсирован проект по реконструкции мусоросортировочного завода в Первоуральске также для производства РДФ для Староцементного завода Сергея Шмотьева. Аналогичный проект уже реализуется в Калужской области, добавляет доцент кафедры ВИЭ РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина Владислав Карасевич. После сортировки мусора (из него убираются стекло, пластик, металлы) часть отходов с сортировочного комплекса Калужского завода по производству альтернативного вида топлива идет на завод по производству цемента в поселке Ферзиково, принадлежащий компании Lafarge Holcim Россия.

«Но ТКО как топливо по своим характеристикам заметно уступает природному газу и углю. Для их сжигания на цементных заводах может потребоваться модернизация печей, могут возникнуть дополнительные сложности с утилизацией зольных остатков», — предупреждает Карасевич. Но Худалов оценивает рентабельность проектов по производству альтернативного топлива в 30–40% по EBITDA, а окупаемость — в пять—десять лет.

Авторы
Людмила Подобедова, Тимофей Дзядко
мусоропереработка альтернативное топливо Евроцемент Российский экологический оператор
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