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Чемезов оценил эффект от постройки мусорных заводов более чем в ₽3 трлн

Эффект от работы 25 мусоросжигательных заводов, которые планирует построить «Ростех», составит более ₽3 трлн, заявил Сергей Чемезов. В эту сумму он включил инвестиции в машиностроение, налоги и экономию от отказа от полигонов
Фото: Александр Манзюк / ТАСС
Фото: Александр Манзюк / ТАСС

Суммарный эффект от работы 25 мусоросжигательных заводов мощностью 14,6 млн т отходов в год, которые планирует построить «дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест», оценивается в сумму более 3 трлн руб. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Полный текст интервью читайте 2 июня на сайте РБК.

Общая стоимость строительства этих заводов составит около 1,3 трлн руб., из них компания просит меры господдержки более чем на 400 млрд руб., говорил глава «РТ-Инвеста» Андрей Шипелов.

По словам Чемезова, в случае реализации этого проекта более 1,2 трлн руб. инвестиций получат машиностроители, металлурги и строители, а бюджет — около 970 млрд руб. дополнительных налогов за 30 лет. Еще минимум 300 млрд руб. позволит сэкономить отказ от создания новых мусорных полигонов, около 650 млрд руб. может принести экспорт оборудования, добавил гендиректор «Ростеха».

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко (курирует в правительстве экологию) назвала этот проект «РТ-Инвест» «платиновым», а в Минфине посчитали запрошенные меры господдержки «беспрецедентными». Более того, Минэнерго предложило сократить количество заводов в два раза. «Ничего не меняется, пока [планируем построить] 25 заводов. Эти цифры не взяты с потолка», — сказал Чемезов. По его словам, компания выбрала самые крупные города и курортные регионы, которые производят наибольшее количество отходов.

«У нас сегодня более 90% отходов просто закапывается в землю. В то время как во всем цивилизованном мире порядка 50–60% перерабатывается во вторсырье, остальное сжигается и дает энергию. Ничего лучше [чем сжигание отходов] за рубежом еще не придумано», — отметил глава «Ростеха». В России возможно 50% отходов отправить на переработку, но оставшиеся 50% все равно необходимо сжигать, добавил он.

«РТ-Инвест» реализует пилотный проект по строительству пяти аналогичных заводов в Подмосковье и Казани, которые будут перерабатывать 3,35 млн т твердых коммунальных отходов (ТКО) в год с выработкой электроэнергии (суммарная мощность должна составить 355 МВ. Но компания предложила отложить их запуск на год (до конца 2023 года) из-за задержек с поставками оборудования.

Авторы
Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко, Петр Канаев Петр Канаев, Инна Сидоркова Инна Сидоркова, Вячеслав Козлов
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