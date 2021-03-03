Денис Буцаев, который чуть не стал губернатором Белгородской области, рассказал, почему решил вернуться в компанию «Российский экологический оператор», изменятся ли тарифы на вывоз мусора и какие меры поддержки получит отрасль

Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Про возвращение в РЭО

О возможности увеличения платежей за вывоз мусора

Риски банкротства региональных операторов

Про меры поддержки отрасли

О строительстве новых мусорных полигонов и закрытии старых

Концепция раздельного сбора отходов

Экосбор с производителей товаров и упаковки

Про мегапроект «Ростеха» по строительству 25 заводов по сжиганию мусора

«Компания на определенных направлениях пробуксовывала»

— Почему вы решили вернуться в курирующую мусорную реформу компанию «Российский экологический оператор» (РЭО) ровно через год, после того как ушли в отставку? Какие основные задачи перед вами поставлены?

— Сам не знал, что такое бывает. Причины возвращения в РЭО — примерно те же, что были, когда я для себя принимал решение о первом участии в этом масштабном проекте. Реформа обращения с ТКО (твердыми коммунальными отходами) — одна из самых интересных, масштабных и многопрофильных в стране. Фактически это создание новой отрасли, формирование в России экономики замкнутого цикла.

Многие из задач, которые стояли перед РЭО в 2019 году, остались актуальны: создание инфраструктуры, принятие мер поддержки инвестиционных проектов, работа с федеральной схемой [обращения с отходами], развитие института расширенной ответственности производителей (РОП) и другие. Эти направления в 2020 году не были реализованы в достаточной степени, на что неоднократно указывала профильный вице-премьер [Виктория Абрамченко]. И именно это явилось в том числе одной из причин моего возвращения в компанию.

Недостаток внимания к тому плану действий, который был определен в 2019 году и актуализирован уже действующим вице-премьером, привел к тому, что компания на определенных направлениях пробуксовывала. Наша задача в настоящий момент — восстановить ритмичность ее работы. Но самое главное — достаточно оперативно достигнуть тех задач, которые содержались в «дорожной карте».

— Незадолго до возвращения в РЭО вас назначили первым вице-губернатором Белгородской области и вы чуть не стали губернатором. Почему это назначение не состоялось?

— «Чуть» не бывает. Честно, не хотелось бы это даже комментировать. Мы какой-то промежуток времени действительно обсуждали возможность участия в этом проекте — в работе [в руководстве] региона. Я поучаствовал в той части работы, которую мне предлагал действующий на тот момент губернатор (Евгений Савченко, ушел в отставку в сентябре 2020 года. — РБК). Находясь в статусе первого заместителя губернатора региона, я получил предложение от руководства правительства поучаствовать в работе экологического оператора. Оно показалось интересным и заслуживающим внимания.

— Как можете прокомментировать результаты проверки Генпрокуратуры работы РЭО, которая «выявила многочисленные нарушения федерального законодательства»?

— Подводить итоги плановой проверки пока преждевременно. Мы внимательно проанализировали представление проверяющего ведомства и разработали план конкретных мероприятий. После утверждения он будет рассмотрен совместно с представителями Генеральной прокуратуры. По ряду пунктов внутри компании уже инициированы служебные проверки должностных лиц. Отметим, что тот факт, который РБК был вынесен в заголовок новости, с нашей точки зрения, противоречит действительности (заголовок статьи РБК «Генпрокуратура уличила мусорную госкомпанию в сверхрасходах на зарплаты» основан на письме первого заместителя генпрокурора Александра Буксмана в Минприроды. — РБК).

Пять фактов про Дениса Буцаева Родился в 1977 году в Москве, окончил Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. С 1998 по 2007 год работал юристом, а потом возглавлял юридические департаменты представительств международных ИТ-компаний IBM и Hewlett Packard в России и Восточной Европе. До конца 2012 года работал в различных бизнес-структурах. С 2013 года — министр инвестиций и инноваций Московской области, затем — зампред правительства, с сентября 2015-го по декабрь 2018 года курировал инвестиции и инновации в регионе. 19 февраля 2019 года был назначен гендиректором «Российского экологического оператора». В ноябре того же года ушел в отставку, а спустя ровно год вернулся в компанию. 17 сентября 2020 года Буцаев был назначен первым заместителем губернатора Белгородской области за несколько часов до отставки действующего главы региона Евгения Савченко. Через два месяца врио губернатора Белгородской области стал Вячеслав Гладков. Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Для более существенного роста тарифов на мусор нет оснований»

— В интервью РБК в конце 2019 года вы говорили, что доля неплатежей со стороны населения составляет от 20 до 35%, а у юрлиц — 65–70%. Насколько изменилась ситуация с тех пор?

— Сейчас такого перекоса уже нет. За три квартала 2020 года всего выставлено к оплате 138,3 млрд руб.: населению — 101,9 млрд руб., юрлицам — 36,4 млрд руб. Из них оплачено населением 83,2 млрд руб. (81,6%), юрлицами — 30 млрд руб. (82,4%).

Сейчас в России работают 176 региональных операторов. И понятно, на что хватает этих денег (на вывоз отходов. — РБК). Но в подавляющем большинстве субъектов инвестиционная составляющая в тарифе не представлена. Если бы она была включена, суммы в платежках могли бы вырасти на 10–15%. Но в концепции реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами никогда не была заложена необходимость профинансировать весь объем потребностей отрасли из тарифа для населения. Альтернативным источником поступления денег на создание и функционирование инфраструктуры утилизации остается институт РОП (предполагает, что за утилизацию товаров и упаковки должны платить их производители. — РБК). Нужно заставить его работать, чем мы и занимаемся.

— Значит, в этом году не будет существенного роста тарифов на вывоз мусора?

— У нас есть предельный рост тарифа, который привязан к инфляции. Считаю, что для более существенного роста тарифов нет оснований.

— В какой стадии подготовка федеральной схемы по обращению с отходами?

— Основная задача федеральной схемы — определить места образования отходов, их обработки и утилизации, рассчитать, как движется мусор, и сложить это все на карте Российской Федерации. Сейчас схема в своей основе готова, юридически мы ее примем, надеюсь, в рамках второго квартала текущего года.

Но еще необходимо наложить карты, связанные с объектами утилизации, чтобы мы точно понимали, что получаем верные данные и от участников рынка, и из субъектов (от региональных властей. — РБК). Это нужно будет, для того чтобы понять, достигаются ли за счет существующей и перспективной инфраструктуры цели федерального проекта по обращению с ТКО в каждом конкретном регионе и по стране в целом, а если не хватает, то каких объектов и на какие мощности.

В рамках работы с федеральной схемой мы проанализировали нормативы, установленные в разных регионах, а также данные, поступившие с весового контроля (этими инструментами оснащена примерно треть полигонов и сортировок в России). По результатам анализа мы скорректировали количество отходов, которое образуется в субъектах и закладывается в территориальную и федеральную схемы. Обнаружилась потребность провести дополнительные замеры для уточнения показателей примерно в половине субъектов.

— В итоге будут пересмотрены нормативы накопления отходов в регионах?

— В определенных случаях это произойдет. Исходя из того, что основным принципом формирования федеральной схемы было повышение прозрачности и сдерживание тарифа, мы ожидаем, что цифры станут более сбалансированными. Но я бы воздержался от бравурных заявлений о том, что федеральная схема позволит просто автоматически снизить тарифы. Хотя практика 2020 года позволяет сказать, что «усушка» тарифа в регионах произошла.

У большинства региональных операторов в настоящий момент тариф ровно такой, какой им необходим, для того чтобы они обеспечивали функционирование отрасли. Мы видим, что на всю страну свободных, в том числе инвестиционных, денег — 4 млрд руб. из 196 млрд руб.

Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Консолидация рынка будет привлекать иностранцев»

— Риск банкротства региональных операторов сохраняется?

— Он исключен в настоящий момент из той зоны, которую мы называли непрогнозируемой. В 2019 году мы не понимали, что может привести к банкротству операторов, количество таких рисков было достаточно большим: низкая собираемость платежей, низкий охват услугой, невозможность работать с определенными территориями в силу того, что отсутствует инфраструктура (как минимум контейнерные площадки и баки), достаточно большой уровень первоначальных затрат, который региональные операторы должны были сделать, и фактическое отсутствие кредитных денег. Эти причины в комплексе создавали картину хаоса. Сейчас мы не видим существенных системных рисков для отрасли.

— Как оцениваете перспективы дальнейшей консолидации мусорных операторов?

— Есть определенная тенденция на укрупнение рынка. Не так много финансовых институтов, которые могут потянуть объединение рынка, поэтому рано или поздно все равно у известных компаний будут оказываться те или иные активы. И мое мнение, что это тоже нормально, потому что ситуация, когда мы имеем большое количество мелких разрозненных игроков, не лучшая для отрасли. Например, в Европе рынок представлен крупными проектами с частным участием.

— Иностранцы охладели к российскому рынку?

— Наоборот. Консолидация рынка будет в том числе привлекать иностранцев. Сейчас есть два прецедента по приходу иностранцев в Россию: это Мордовия с немцами (там работает оператор «Ремондис». — РБК) и Нижний Новгород, куда зашла французская Veolia. Veolia — это один из крупнейших европейских игроков, и они точно не будут удовлетворены объемом рынка только одного субъекта.

«Передо мной поставлена задача запуска инвестиционного цикла в отрасли»

— В 2021 году потребуется дополнительная поддержка отрасли, как в 2020 году, когда операторам выделили 8,9 млрд руб. на покрытие кассовых разрывов из-за пандемии?

— Мы очень рассчитываем, что 2021 год будет более благоприятен с точки зрения условий ведения бизнеса. Первый месяц года показывает, что у нас нет столь серьезного пересмотра схемы работы региональных операторов, жизнь, к счастью, возвращается в нормальное русло. Мы рассчитываем, что не потребуется экстренных мер.

Но РЭО был создан, для того чтобы в первую очередь оказывать меры поддержки. К сожалению, по разным причинам до сих пор этого не произошло. Основная задача, которая была поставлена и передо мной лично, и перед компанией со стороны вице-премьера Виктории Абрамченко и министра природных ресурсов и экологии Александра Козлова, касалась как раз запуска инвестиционного цикла. Мы вместе с правительством должны разработать и утвердить инструментарий, который бы запустил не просто раздачу денег по годам, но и долгосрочные программы, связанные в первую очередь с созданием инфраструктуры обработки и утилизации. Для того чтобы система работала сбалансированно, мы должны протянуть [программы] от контейнерных площадок до переработки вторичных материальных ресурсов в новое сырье.

Сейчас готовится достаточно существенный пакет нормативных изменений, он позволит расширить объекты инфраструктуры, куда мы можем вкладывать денежные средства, и возможные варианты сотрудничества. В частности, сейчас обсуждается, что у РЭО появится возможность приобретать облигации, выпущенные под реализацию инвестиционных проектов, давать акционерный заем, работать через ДИТы (договоры инвестиционного товарищества), а также поручительства — мы и сейчас можем их давать, но мера пока не была использована. Все эти меры поддержки возмездные, то есть предполагают возврат средств.

Что известно про РЭО «Российский экологический оператор» (РЭО) — новая госкомпания, созданная по указу президента Владимира Путина от 14 января 2019 года. Цели РЭО — создать систему вторичной переработки и вовлечения в хозяйственный оборот сырья для изготовления новой продукции и получения энергии, стимулировать инвестиционную активность в сфере обращения с ТКО и реализовать нацпроект «Экология» в этой сфере. Наблюдательный совет компании возглавляет вице-премьер Виктория Абрамченко.

— Сколько денег заложено на меры поддержки в 2021 году?

— В 2021 году мы рассчитываем направить на поддержку инвестиционных проектов сумму до 8 млрд руб. Также рассчитываем, что Минфин сможет предусмотреть увеличение объемов финансирования федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», исходя из того, что в прошлом году бóльшая сумма денег из этого проекта была сдана в резерв — в районе 10 млрд руб.

— Когда будут утверждены изменения, которые позволят использовать эти меры поддержки?

— Рассчитываем, что они будут приняты в самое ближайшее время — до конца первого квартала. Они уже прошли согласование всех заинтересованных федеральных ведомств и находятся на утверждении в аппарате правительства. В работе по отбору проектов мы уже учитываем меры поддержки, которые проходят сейчас финальное согласование.

— Много претендентов?

— Обладая информацией о федеральной схеме, мы можем достаточно быстро понимать, какие из проектов в контуре нашего интереса. Но остается вопрос в отношении готовности проектов к получению денег. Для того чтобы мы выделили деньги и корректно зашли в проект, он должен как минимум иметь проектно-сметную документацию с утвержденной экспертизой, доказывающую, что проект обладает именно теми технико-экономическими показателями, которые мы ожидаем в рамках федеральной схемы. То есть сколько отходов должно быть обработано, с какой эффективностью и какое соотношение стоимости объекта к его мощности.

В некоторых случаях комплексы по переработке отходов (КПО) могут выполнять и функции в части межсубъектной утилизации отходов, то есть перерабатывать отходы во вторичные материальные ресурсы (ВМР) для нескольких регионов. По ним объемы средств для инвестирования, конечно, значительно больше, чем в настоящий момент есть в федеральном проекте. Но это, честно говоря, не является препятствием, потому что сроки реализации проектов позволяют нам аллокировать [распределять] денежные средства — мы зайдем в эти проекты, скорее всего, в ближайшие два года, но на первых этапах не потребуется использование значительных вложений.

— Уже в этом году РЭО войдет в свой первый проект на рынке обращения с отходами?

— Из всего, что я сказал, именно это и следует.

— А почему в конце прошлого года сорвалась сделка по покупке доли в проекте «Ростеха» по сортировке мусора в Подмосковье?

— По сделке с «Ростехом» было обоюдное решение сторон, [но] коллеги не остановили проект. Мы открыты для повторного обсуждения проекта и возможности участия в его совместной реализации, если будут исключены препятствия, которые возникли в 2020 году.

Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Любой объект обработки мусора — не самое приятное соседство»

— Среди национальных целей до 2030 года, утвержденных президентом, — сортировка 100% отходов и утилизация половины из них. Для оставшихся 50% отходов потребуется построить новые полигоны. Как они будут финансироваться?

— Да, менее 50% отходов останется на захоронение, захоранивать их нужно в совершенно других условиях, чем это происходит сейчас, — на объектах иного смысла. Правительство дало поручение на проработку как целевых значений — сколько в принципе и где должны быть созданы такие полигоны, — так и источников для их финансирования — найти деньги у участников рынка, которые могут быть заинтересованы в реализации программы, связанной с местами захоронения.

В рамках создания федеральной схемы мы насчитали свыше 170 только ненормативных объектов захоронения, которые необходимо закрывать. Такой объем денежных средств [на создание новых полигонов] в федеральном проекте точно уже не появится.

— Сколько нужно новых полигонов в стране?

— В 2021 году прогнозируемая потребность в мощностях захоронения ТКО составит порядка 52 млн т, мощность объектов захоронения может быть разная — в зависимости от ситуации в регионе.

— Если цель поставлена утилизировать не менее 50%, то отправлять на полигоны нужно минимум 30 млн т, так как в России образуется около 60 млн т отходов в год.

— Совершенно верно. У нас посчитан дефицит мощностей. Но привязку к точкам [размещения полигонов] в настоящий момент не делали по принципиальным соображениям. Это необходимо делать в тесном сотрудничестве не только с властями субъектов, но и с общественностью, поэтому региональные группы вместе с нами должны обсуждать несколько вариантов их размещения. Исходя из того, где они будут встречать наименьшее сопротивление — а желательно не встречать вообще сопротивления, — там и будем возводить новые объекты. Любой объект обработки ТКО — это не самое приятное соседство. Но их отсутствие повлечет еще больший вред экологии и коллапс в жизнедеятельности любого населенного пункта, поэтому приходится искать компромисс.

«Плата за вывоз мусора не сильно зависит от раздельного сбора»

— Экс-глава Минприроды Дмитрий Кобылкин предлагал сделать вывоз мусора, собранного раздельно, бесплатным для населения. Как вы считаете, это возможно?

— Я не вижу таких прецедентов в мире, когда плата за вывоз ТКО сильно зависела бы от раздельного мусора. Даже если вы разделили мусор, его все равно надо вывезти, и это стоит денег.

Раздельный сбор — в первую очередь это достаточно серьезный шаг к уменьшению объемов захоронений отходов, потому что, если все попадает в один бачок даже на короткий срок, то мы безвозвратно потеряем достаточно существенную часть фракции, которая могла бы быть эффективно переработана.

Если мы хотим увидеть не только в целом нашу страну более зеленой, но конкретно наши населенные пункты с меньшим количеством полигонов, есть прямой смысл заниматься раздельным сбором отходов. На самом деле раздельный сбор отходов — это удобно даже для самих отходообразователей. Наличие второго ящика или ведра в домохозяйстве не всегда удобно, но раздельный сбор позволяет юридическим лицам меньше платить, здесь действительно уже есть прямая экономическая выгода: они могут продавать часть из отобранных фракций.

— В ноябре 2020 года Александр Козлов начал служебную проверку из-за неисполнения поручений для закупки контейнеров для раздельного сбора отходов (РСО). Сколько таких контейнеров регионы получат в этом году?

— Мы сейчас формируем бюджет на 2021 год. Проблема, связанная с оснащением контейнерами, остается актуальной. Ее можно решать следующими способами — раздать деньги/контейнеры или создать условия для участников рынка приобретать контейнеры самостоятельно, используя соответствующие меры поддержки.

В первом случае, для того чтобы охватить всю страну контейнерами под РСО, нам нужно примерно 470 тыс. контейнеров, или 5,5 млрд руб. (ежегодно в России производится более 300 тыс. контейнеров). Срок службы контейнера в среднем — три года, в некоторых случаях — пять лет, но это в большей степени исключение.

Второй вариант — отнесение этих затрат на себестоимость оказываемой услуги. В большинстве случаев региональные операторы были бы готовы в рамках существующего тарифа выполнить задачу по оснащению площадок контейнерами. Но у них есть ограничение ФАС, согласно которому они могут потратить на эти цели не больше 1% выручки. Мы переговорили со всеми коллегами, включая ФАС, они готовы согласиться с тем, чтобы это ограничение отменить. Если это сделать, то мы не видим особой целесообразности в выделении прямых денег на закупку контейнеров на всю страну.

Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

— Принята ли уже стратегия раздельного сбора? Насколько это распространено сейчас в регионах?

— У нас есть «дорожная карта» по раздельному сбору отходов, и там есть сроки, когда мы должны выйти на те или иные показатели. Среди регионов с высоким охватом населения раздельным сбором — Москва (100%), Московская область (85%), Республика Коми (69,7%), Псковская область (65,7%), Вологодская область (64,6%), Костромская область (64%), Ярославская область (60%).

«Отрасли не хватает экономических стимулов для утилизации»

— Весь 2020 год продолжались обсуждения реформы в части концепции расширенной ответственности производителей (РОП), которая до сих пор практически не работает. С чем это связано?

— Развитие отрасли застопорилось из-за отсутствия источника возврата инвестиционных денег — при строительстве объектов для утилизации отходов — в виде средств в рамках РОП. Уже в 2019-м мы понимали, что отрасли не хватает даже не столько денег на капитальные вложения, сколько экономических стимулов для утилизации, потому что даже если вы построили инфраструктуру, но экономических стимулов для участников рынка не создали, то она не заработает. За последние два года не было создано никакого серьезного объема предприятий по утилизации. Зато мы увидели достаточно большую лоббистскую работу ассоциаций и серьезную обеспокоенность участников рынка РОП, связанную с тем, что если так дальше будет продолжаться, то фактически они не загрузят даже те мощности для утилизации товаров и упаковки, которые в настоящий момент существуют.

— В самом конце 2020 года была принята новая концепция РОП. Определено ли уже, кто будет оператором этой системы?

— Для того чтобы РОП работал как инвестиционный инструмент, у него должно быть несколько инвестиционных признаков — возобновляемость, прогнозируемость в объемах и длительность по времени, потому что сфера ТКО не высокомаржинальная и у нее длительные сроки окупаемости.

Для администрирования и контроля, а также сбора средств с производителей и импортеров и расходования их на инвестиционные цели (для строительства, эксплуатации инфраструктуры, связанной именно с утилизацией) нужен оператор РОП, есть мировые примеры создания специализированных институтов. Этим оператором, по моему мнению, должна быть не государственная структура. Цели государства в основном контрольно-надзорные, а нам нужно, чтобы оператор в большинстве случаев за правильно выполненный норматив поощрял и исходил из того, что выгоднее работать легально и открыто. Окончательная цель РОП — утилизация и создание инфраструктуры для переработки, а не сбор денег.

— Может ли РЭО стать оператором РОП? Какие еще обсуждаются варианты?

— На мой взгляд, РЭО подходит на эту роль больше остальных. Какое решение будет принято правительством — ответ на этот вопрос мы получим в ближайшем будущем. Есть позиция, согласно которой оператором должен быть государственный орган. Есть позиция, что не нужен отдельно выделенный фонд, а что эти деньги (экосбор в рамках РОП) должны попадать в бюджет и потом из бюджета выделяться.

Мы обладаем большей свободой в выборе форм взаимодействия, чем государственные органы, при этом мы не вправе кому-либо что-то приказать, если нам не делегирована отдельная административная функция. Для инвестиционных задач РОП необходимо создать отдельно выделенный фонд, который собирал бы «окрашенные» деньги и тратил их на «окрашенные» задачи. По схожему принципу были организованы дорожные фонды. У фонда будет инструментарий, который позволит ему подставить так называемое инвестиционное плечо рынку в целях создания целой отрасли утилизации с горизонтом десять и более лет.

— Оператор РОП будет получать комиссию от количества собранных средств?

— Деятельность оператора РОП, конечно, должна финансироваться. Но возможны варианты получения финансирования как за счет бюджетных источников, так и за счет администрируемых средств экосбора.

— Сколько средств экосбора удалось получить в 2020 году? Какой прогноз на 2021 год после принятия новой концепции?

— По результатам 2019 года было собрано 3,7 млрд руб. Это максимальная сумма, которую удалось собрать в течение года за все время существования РОП. Результаты мы получаем только в мае следующего года за отчетным, поэтому подсчитать количество денег за 2020-й сейчас затруднительно.

Очень рассчитываем, что за 2021 год сможем собрать больше, но пока нет системных предпосылок, для того чтобы ситуация значительно изменилась. Но с 2022 года все, что было заложено в новой концепции РОП, должно позволить собрать значительно больший объем средств.

— Повлияет ли РОП на рост конечной стоимости товаров?

— Мы исходим из расчетов, которые проводили экспертным путем, в том числе привлекая специалистов из различных отраслей и международные консалтинговые компании. Самое дорогое, что может быть, — это 2% от стоимости [товаров].

— Фактически за РОП никто не платил, кроме этих 3,7 млрд руб., составляющих менее 2% от средств, собранных с населения и юрлиц за вывоз отходов. Как контролировать, чтобы компании стали выполнять обязательства?

— Виктория Абрамченко пришла с опытом построения очень большой системы, которая обрабатывает огромные массивы данных в малом промежутке времени, — ЕГАИС и Росреестр. Естественно, без информационной системы такие объемные задачи выполнить невозможно, именно поэтому она предложила все это информатизировать, чтобы появилась государственная информационная система, которая объединит все данные о ТКО (это позволит понимать, где образовываются отходы), а также включит в себя те инфраструктурные элементы, которые в настоящий момент есть у Росприроднадзора, и ЕГАИС, который позволит отслеживать платежи и утилизацию в рамках РОП.

— Это мой личный вызов. Мы сейчас с коллегами из Росприроднадзора аудируем систему, которая уже создавалась для РОП.

Денис Буцаев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

«Все почему-то вспоминают страшные картинки заводов с чадящими трубами»

— В конце 2019 года сжигание мусора в России было приравнено к его утилизации. Согласны ли вы с этим решением?

— Этот вопрос не совсем корректен, потому что так уже есть. Энергетическая утилизация — это способ утилизации, на котором основываются отрасли целых стран. В некоторых странах она занимает 80% всей утилизации. Хорошо это или плохо для России? Это совершенно точно значительно экологичнее, чем те полигоны и свалки, которые мы имеем в настоящий момент.

— Но экологи выступают против строительства заводов.

— На мой взгляд, уже даже не осталось профессиональных экологов, которые бы говорили, что эти предприятия вредны для окружающей среды. Экологи говорят о другом: что энергетическая утилизация может быть заменена материальной (многократное использование одних и тех же материалов для изготовления товаров. — РБК). И здесь вопрос как раз в том, какая утилизация целесообразнее.

Но материальная утилизация — тоже недешевое удовольствие, и в некоторых случаях энергетическая оказывается более эффективной, например, в труднодоступных удаленных районах. Когда говорят про энергетическую утилизацию, все почему-то начинают вспоминать какие-то страшные картинки огромных заводов с чадящими трубами. Такого нигде нет уже давно, современные заводы стоят в том числе в центре европейских городов. Является ли строительство таких установок примером для реализации во всех местах образования ТКО? Нет, не является.

На мой взгляд, не совсем правильно делать выбор в пользу одного вида утилизации, исходя из ограниченного количества критериев. В одном случае будет эффективно одно, в другом — другое.

— Сколько нужно крупных заводов по сжиганию мусора в России?

— Есть программа, которую предложил один из инвесторов, работающий на рынке («дочка» «Ростеха» «РТ-Инвест». — РБК). Сутью этого предложения являлось расширение опыта пилотных проектов (Подмосковья и Татарстана) на большее число регионов. Однако вопрос числа, мощностей и мест размещения данных объектов оказался требующим дополнительной проработки, в том числе за счет погружения в федеральную схему. Что и было обсуждено на совещании у вице-премьера (по итогам этого совещания, состоявшегося 19 февраля, Абрамченко назвала новый проект «РТ-Инвеста» по строительству 25 заводов «платиновым» и поручила подтвердить его финансовую модель. — РБК).

— Минэнерго и Совет потребителей электроэнергии выступают против использования «зеленого» тарифа для таких заводов, что влечет для них рост расходов. А «Ростех» предлагал использовать также средства экосбора, собранные в рамках РОП.

— Ситуация, связанная с тарифообразованием в энергетике, очень сложная — это объективная реальность. Мы сейчас дообсуждаем ее с коллегами из Минэнерго, которые говорят, что больше нет инвестиционной подушки, которую они могли бы потратить на меры поддержки, — ни для энергетической утилизации, ни для любой альтернативной генерации.

Это политический и административный вопрос — как распределить имеющиеся ресурсы на выполнение тех задач, которых перед нами поставлены. Если говорить про средства от РОП, то нужно понимать, что это тоже не резиновая кубышка и не новое открытое месторождение.