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«Яндекс» идет на одолжения
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Газета
«Яндекс» идет на одолжения
Газета № 089 (3378) (1606) Финансы,
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«Яндекс» идет на одолжения

Крупнейшая российская ИТ-компания намерена запустить предоставление кредитных продуктов
«Яндекс» собирает команду сотрудников в сегменте финансовых сервисов, сообщил «ВТБ Капитал» по итогам встреч компании с инвесторами. Интернет-гигант может запустить кредитные продукты в рамках своей экосистемы уже в 2022 году
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

«Яндекс» планирует запустить выдачу кредитных продуктов уже в 2022 году, говорится в обзоре «ВТБ Капитала», который организовал для интернет-компании road show (встречи с потенциальными инвесторами, не обязывающие к сделкам).

Как сообщили в «ВТБ Капитале», пилотные проекты «Яндекс» намерен начать уже в третьем квартале этого года. В частности, речь идет о продуктах с низким риском, связанных с электронной торговлей (например, схема «купи сейчас — плати потом»), а также о сервисах в рамках программы «Яндекс.Плюс». Сейчас интернет-компания формирует команду в сегменте финансовых сервисов и разрабатывает их технологическое ядро.

Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что компания не комментирует отчеты аналитиков. Сроки запуска финансовых сервисов он не назвал.

Технологии и медиа
«Яндекс» разрешил пользователям удалять свои данные Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Этой весной «Яндекс» стал владельцем небольшого банка «Акрополь» (310-е место по активам в российской банковской системе). Он купил кредитную организацию у бывшего гендиректора «Связного» Евгения Давидовича, сумма сделки составила 1,1 млрд руб. Более 85% активов банка приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Центробанке.

Интернет-компания решила развивать финтех-направление самостоятельно после отказа от работы с другими крупными партнерами: прошлым летом «Яндекс» разделил активы со Сбербанком, в результате чего «Сбер» стал единственным владельцем платежного сервиса «Яндекс.Деньги» (теперь переименован в «ЮMoney»). Осенью же «Яндекс» пытался договориться о покупке Тинькофф Банка, но сделка не состоялась: по словам управляющего директора группы компаний «Яндекс» Тиграна Худавердяна, ее инициатором был основатель банка Олег Тиньков, а причиной разрыва предварительных договоренностей стало то, что «Олег передумал продавать». Сам Тиньков заявлял, что стороны не договорились о цене.

Бизнес
Что получили «Сбер», «Яндекс» и Mail.ru Group от экосистем. Инфографика

«Яндекс» в течение нескольких лет развивает собственную экосистему, сейчас она насчитывает 87 сервисов, в том числе в сфере логистики, торговли и развлечений: «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Лавка», «Кинопоиск» и другие. «Благодаря экосистемной модели «Яндекс» совершил трансформацию из локальной поисковой системы, конкурента Google, в крупнейший в России инкубатор инновационных проектов в области цифровых технологий», — характеризовал ЦБ компанию в своем докладе. По итогам первого квартала 2021 года доля нерекламной выручки «Яндекса» впервые превысила долю рекламной, достигнув 51%. Суммарно сервисы экосистемы принесли компании 37 млрд руб. выручки.

Зачем «Яндексу» нужен банкинг

Реалистичный срок, через который «Яндекс» сможет выдавать первые кредиты и карточки, — 12 месяцев, говорил в ноябре прошлого года в интервью РБК Худавердян. Речь идет об онлайн-сервисах — запуск банковских отделений компания не рассматривает.

В целом у «Яндекса» «есть продуктовая финансовая стратегия» по предоставлению базовых финансовых сервисов, объяснял Худавердян журналу Forbes. Компания хочет создать дебетовую карту (и виртуальную, и физическую), но сроки запуска такого продукта глава «Яндекса» не называл.

«Без подробностей судить о шансах «Яндекса» на финансовом рынке и конкуренции с банками достаточно сложно. Но в любом случае, выходя на рынок кредитования, «Яндекс» начнет конкурировать с банками. BNPL-сервисы (Buy now pay later — «Купи сейчас — плати потом». — РБК) для потребителя, по сути, ничем не отличаются от рассрочки, которая уже есть у многих кредитных организаций. С другой стороны, этот сегмент кредитования достаточно быстро оборачивается из-за небольших объемов, в отличие от, например, длинной ипотеки», — рассуждает директор аналитической группы по финансовым организациям Fitch Антон Лопатин.

Потребители «могут легко переходить от одного продукта к другому, и все в итоге будет зависеть от спроса в магазине и предложенных условий», а преимущества «Яндекса» в этом сегменте заключаются в том, что у компании уже есть большая клиентская база и при оформлении кредита заемщикам не нужно будет обращаться к посреднику (банку)», добавляет он.

По словам директора по банковским рейтингам Национального рейтингового агентства Константина Бородулина, «нельзя сказать, что компания планирует делать бизнес в этой сфере ключевым». «Учитывая широкий охват пользователей прочими сервисами «Яндекса», финтех-направление весьма перспективно, однако стоит учесть, что «Яндекс» развивает его фактически с нуля, поэтому на первоначальном этапе ожидаемая доля рынка будет несущественна», — указывает он.

Финансы
«Яндекс» назвал сроки появления своей «условно» кредитной карты Фото: Олег Яковлев / РБК

«Дебетовые карты могут стать фундаментом построения новой системы лояльности, от которой выиграет как сам «Яндекс», так и конечные пользователи», — считает сооснователь и генеральный директор платежного сервиса CloudPayments Дмитрий Спиридонов. По его мнению, компания может «приравнять кешбэк к баллам лояльности и утилизировать их внутри экосистемы, без подключения партнерских программ». По схожей схеме сейчас действует Сбербанк с баллами «Спасибо».

Как планируют регулировать экосистемы

Строительство экосистем в России идет по двум направлениям: крупные банки («Сбер», ВТБ, «Тинькофф») развивают технологические направления, а технологические компании, в том числе «Яндекс», начинают выходить на финансовые рынки. Помимо «Яндекса» своим банком обзавелись онлайн-ретейлеры Wildberries и Ozon.

На этом фоне правительство уже готовит концепцию регулирования цифровых экосистем. Она должна охватить такие направления регулирования, как госинвестиции в развитие цифровых платформ, координация стратегий крупных цифровых платформ, принципы налогообложения экосистем, а также порядок их слияний и поглощений, писал «Коммерсантъ».

Свои идеи по регулированию экосистем есть и у Банка России. Как говорила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, такие структуры не должны строиться «по закрытому принципу, когда лидеры рынка захватывают в свой периметр все больше небанковских продуктов, собирают все больше данных, а данные становятся главным конкурентным преимуществом финансового бизнеса».

Авторы: Антон Фейнберг, Евгения Чернышова.
При участии: Анна Балашова.
Теги: «Яндекс» , кредиты , «ВТБ Капитал»
Яндекс. Директ
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