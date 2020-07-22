Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Сбербанк выкупил у «Яндекса» совместную долю в сервисе «Яндекс.Деньги». Это часть сделки по разделу активов между ними: планируется, что интернет-холдинг, в свою очередь, выкупит у банка «Яндекс.Маркет»

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

«Яндекс» продал Сбербанку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги». Согласно базе данных СПАРК, ее получила компания ООО «Цифровые активы», она принадлежит компании «Цифровые технологии», единственным владельцем которой является Сбербанк.

Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.

О том, что Сбербанк и «Яндекс» разделят совместные активы, стало известно 23 июня. В ходе «развода» Сбербанку переходят «Яндекс.Деньги», а интернет-холдингу, в свою очередь, достанется площадка онлайн-торговли «Яндекс.Маркет». Для этого он выкупит у банка 45% акций сервиса за 42 млрд руб. при общей оценке компании около 87,3 млрд руб. После закрытия сделки интернет-холдинг консолидирует 100% торговой площадки.

Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2020 года. Ее одобрили совет директоров «Яндекса» и правление Сбербанка.