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Сбербанк стал единственным владельцем сервиса «Яндекс.Деньги»

Сбербанк выкупил у «Яндекса» совместную долю в сервисе «Яндекс.Деньги». Это часть сделки по разделу активов между ними: планируется, что интернет-холдинг, в свою очередь, выкупит у банка «Яндекс.Маркет»
Сбербанк SBER ₽215,73 +0,86% Купить
Яндекс YNDX ₽3 964 -1,61% Купить
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

«Яндекс» продал Сбербанку долю 25% в сервисе «Яндекс.Деньги». Согласно базе данных СПАРК, ее получила компания ООО «Цифровые активы», она принадлежит компании «Цифровые технологии», единственным владельцем которой является Сбербанк.

Напрямую в «Яндекс.Деньги» банку принадлежат 75%. Таким образом Сбербанк стал единственным владельцем сервиса.

О том, что Сбербанк и «Яндекс» разделят совместные активы, стало известно 23 июня. В ходе «развода» Сбербанку переходят «Яндекс.Деньги», а интернет-холдингу, в свою очередь, достанется площадка онлайн-торговли «Яндекс.Маркет». Для этого он выкупит у банка 45% акций сервиса за 42 млрд руб. при общей оценке компании около 87,3 млрд руб. После закрытия сделки интернет-холдинг консолидирует 100% торговой площадки.

Греф прокомментировал «развод» Сбербанка с «Яндексом»
Экономика
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Стороны планируют закрыть сделку в третьем квартале 2020 года. Ее одобрили совет директоров «Яндекса» и правление Сбербанка.

Глава Сбербанка Герман Греф, комментируя раздел активов с «Яндексом», указал, что никакого «развода» с ним нет. «У нас нет развода. Речь о реструктуризации нашего совместного бизнеса. Мы ничего не делили», — сказал он.

Раздел активов Греф объяснил тем, что «между экосистемами Сбербанка и «Яндекса» существует сильная конкуренция, которая создает проблемы. «Это создает сложности. Возникла объективная необходимость подумать, как выйти из ситуации», — отметил он. В результате, по словам Грефа, сторонам удалось найти взаимовыгодное решение.

Авторы: Виктория Полякова, Гаяна Демурина
Теги: Сбербанк, Яндекс
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