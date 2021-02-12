В Wildberries объяснили приобретение банка «Стандарт- кредит»

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Онлайн-ритейлер Wildberries приобрел банк «Стандарт-кредит» для развития действующих и запуска новых сервисов для покупателей и предпринимателей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

«Интеграция финансовой организации поможет нам дальше развивать существующий платежный сервис, а также в целом повысить качество обслуживания покупателей и продавцов — в частности, улучшить для них скорость и удобство взаиморасчетов с площадкой», — указано в сообщении.

Ранее из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» стало известно, что основной владелец и генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук стала владельцем 100% в ООО «Банк Стандарт-кредит». Собственный капитал банка составляет 302,09 млн рублей, а чистый убыток — 21,79 млн.

О возможном приобретении банка в декабре 2020 года сообщила газета «Коммерсантъ». По данным издания, с его помощью Wildberries планировала реализовывать карточные программы лояльности и осуществлять расчеты с поставщиками.