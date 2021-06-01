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Технологии и медиа ,  
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«Яндекс» разрешил пользователям удалять свои данные

Речь идет о сведениях, которые собирали сервисы из экосистемы компании. Их удаление займет несколько дней, и оно будет необратимым. В Яндексе уточнили, что сразу сможет удалить только те данные, которые не нужно хранить по закону
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Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

«Яндекс» разрешил пользователям управлять своими данными — запрашивать архив с информацией, накопленной разными сервисами компании, и удалять их.

Соответствующий инструмент появился в аккаунте пользователя «Яндекс ID». Чтобы получить к нему доступ, пользователю нужно ввести код подтверждения, который высылается на номер, привязанный к аккаунту.

Как сообщили в «Яндексе», в архиве будут содержаться данные из более чем 50 сервисов. На его формирование понадобится несколько дней, затем файл с архивом появляется в «Яндекс ID», а пользователю придет письмо с уведомлением.

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Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

В «Яндексе» подчеркнули, что само удаление происходит в течение суток. Однако некоторые данные по закону необходимо хранить в течение определенного времени. После запроса пользователя на удаление «Яндекс» приостанавливает обработку такой информации, а после истечения положенного по закону срока стирает.

В то же время некоторые сведения нельзя удалить полностью, например панорамы в картографическом сервисе или правки в нем. Их «Яндекс» будет обезличивать — удалять всю информацию о разместившем.

Сейчас доступно удаление данных из голосового помощника «Алиса», «Музыки», «Карт», «Почты», «Диска», «Дзена», «Переводчика», «Погоды», «Мессенджера», «Бизнеса» и «Станции». В компании отметили, что до конца 2021 года функция будет доступна для всех остальных сервисов.

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В «Яндексе» также отметили, что удаление пользовательских данных — необратимый процесс. Поэтому после стирания информации работа некоторых сервисов может измениться. В частности, «Яндекс.Музыка» перестанет рекомендовать треки на основании прошлых предпочтений слушателя.

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Фото:Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

В феврале «Яндекс» анонсировал запуск собственного сервиса безналичной оплаты Yandex Pay, аналогичного существующим Google Pay, Apple Pay. Информация о новом сервисе появилась в условиях использования сервисов компании.

В условиях сообщалось, что Yandex Pay будет доступен на веб-страницах «Яндекса», к нему можно будет привязывать свои банковские карты и осуществлять покупки.

Авторы
Наталия Анисимова Наталия Анисимова, Михаил Котляр Михаил Котляр
«Яндекс» данные пользователи
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