«Яндекс» разрешил пользователям удалять свои данные

Речь идет о сведениях, которые собирали сервисы из экосистемы компании. Их удаление займет несколько дней, и оно будет необратимым. В Яндексе уточнили, что сразу сможет удалить только те данные, которые не нужно хранить по закону

Фото: Сергей Коньков / ТАСС

«Яндекс» разрешил пользователям управлять своими данными — запрашивать архив с информацией, накопленной разными сервисами компании, и удалять их.

Соответствующий инструмент появился в аккаунте пользователя «Яндекс ID». Чтобы получить к нему доступ, пользователю нужно ввести код подтверждения, который высылается на номер, привязанный к аккаунту.

Как сообщили в «Яндексе», в архиве будут содержаться данные из более чем 50 сервисов. На его формирование понадобится несколько дней, затем файл с архивом появляется в «Яндекс ID», а пользователю придет письмо с уведомлением.

В «Яндексе» подчеркнули, что само удаление происходит в течение суток. Однако некоторые данные по закону необходимо хранить в течение определенного времени. После запроса пользователя на удаление «Яндекс» приостанавливает обработку такой информации, а после истечения положенного по закону срока стирает.