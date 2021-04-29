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Бизнес ,  
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«Яндекс» договорился о покупке банка у гендиректора «Связного»

«Яндекс» YNDX ₽4 894,6 +1,24% Купить
Фото: Яндекс
Фото: Яндекс

«Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь», владельцем которого в прошлом году стал гендиректор «Связного» Евгений Давыдович, сумма сделки составит 1,1 млрд руб., сообщили РБК в компании. Стороны закроют сделку после согласования в Банке России.

К компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую, что, как отметили в «Яндексе», позволит «развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров».

75 млн руб. из суммы сделки составляют премию к капиталу за покупку. Более 85% активов банка приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Центробанке.

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Фото:Яндекс

О том, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Акрополя», в марте сообщили источники The Bell.

Представитель «Яндекса» тогда сказал РБК, что компании «интересно получение банковской лицензии». По его словам, компания рассматривает «все доступные варианты». Сумма сделки тогда не раскрывалась.

Источники The Bell говорили о намерении «Яндекса» приобрести банк ради банковской лицензии: компания планирует самостоятельно развивать финансовые технологии. Речи о выдаче кредитов не идет, сообщало издание.

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Владельцем банка «Акрополь» в феврале 2020 года стал генеральный директор группы компаний «Связной» Евгений Давыдович. Ранее банк принадлежал Ахмету Паланкоеву. Сумма сделки составила один капитал банка — на начало 2020 года он равнялся около 1,1 млрд руб.

Ранее «Яндекс» хотел купить Тинькофф Банк. В январе основатель банка Олег Тиньков в интервью Forbes рассказал, что сделка TCS Group, контролирующей Тинькофф Банк, с «Яндексом» сорвалась по причине отказа компании от объединения и желания «Яндекса» полностью купить банк. До этого Тиньков называл причиной разногласия по цене.

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