«Яндекс» договорился о покупке банка у гендиректора «Связного»

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«Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь», владельцем которого в прошлом году стал гендиректор «Связного» Евгений Давыдович, сумма сделки составит 1,1 млрд руб., сообщили РБК в компании. Стороны закроют сделку после согласования в Банке России.

К компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую, что, как отметили в «Яндексе», позволит «развить направление финансовых сервисов и запустить новые продукты для пользователей и партнеров».

75 млн руб. из суммы сделки составляют премию к капиталу за покупку. Более 85% активов банка приходится на портфель ликвидных ценных бумаг и средства на счетах в Центробанке.

О том, что «Яндекс» ведет переговоры о покупке «Акрополя», в марте сообщили источники The Bell.