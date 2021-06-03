Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 73,68 72,82 EUR Нал. 89,72 88,84 USD Бирж. 73,29 +0,13 EUR Бирж. 89,33 -0,01 USD ЦБ. 73,50 +0,26 EUR ЦБ. 89,69 +0,09 EUR/USD 1,22 -0,00 BTC/USD Бирж. 38666,25 +1078,25 IMOEX 3827,67 +0,26% RTSI 1645,31 +0,29% Brent 71,59 +0,79% DJIA 34600,38 +0,07% Nasdaq 13756,33 +0,14%
ВЭБ увеличивает поддержку экономики до ₽17 трлн
Лента новостей
Как удалить свои данные из сервисов «Яндекса» и чем это грозит 10:25, Индустрия 4.0  Новак сообщил, сколько осталось проложить километров «Северного потока-2» 10:24, Политика Игрока унесли на носилках во время матча НХЛ 10:14, Спорт Риелторы назвали стоимость аренды самой дорогой съемной квартиры Москвы 10:13, Недвижимость Пять инвестиционных платформ Катара для запуска бизнес-проектов 10:12, Партнерский материал Власти назвали срок пуска беспилотников по трассе от Москвы до Петербурга 10:10, Бизнес В Госдуме назвали «выстрелом в ногу» SWIFT возможное отключение России 10:08, Экономика Аксаков объяснил невозможность легализации биткоина в России 10:04, Крипто Между гедонизмом и экономией: кто вы по шкале трат. Тест 10:01, РБК и Банк ДОМ.РФ Как декарбонизация сохраняет конкурентоспособность промышленности России 10:00, Партнерский материал Евтушенков объяснил отказ от покупки Тинькофф Банка 10:00, Финансы Золотодобытчик Мордашовых объявил об IPO в Лондоне и на Мосбирже 09:59, Инвестиции США объяснили санкции против болгарского олигарха связями с Россией 09:59, Политика Капитализация «Тинькофф» превысила ₽1 трлн. Похоже, это не предел 09:42, PRO Захарова назвала американский закон об иноагентах анахронизмом 09:38, Политика Курц объяснил поддержку «Северного потока-2» со стороны Австрии 09:36, Политика Как заработать на индустриальной недвижимости без большого капитала 09:32, Партнерский материал На фестиваль «Нашествие» пустят только с отрицательным тестом на COVID-19 09:29, Общество В Москве начнут выявлять остеопороз с помощью искусственного интеллекта 09:29, Технологии и медиа Уголовная ответственность руководителя: как минимизировать риски 09:06, PRO Куда поехать, чтобы увидеть полное лунное затмение 09:03, РБК и ПСБ Интервью Владимира Евтушенкова. Главное 09:00, Бизнес Евтушенков о бизнесе и IPO, минимум инвестиций за 6 лет. Главное за ночь 09:00, Общество Зачем экономике феминизм: плюс $12 трлн к ВВП и другие цифры 09:00, Социальная экономика  Япония назвала неприемлемым задержание рыболовного судна в России 08:52, Политика Песков оценил шансы на возвращение послов после саммита Путина и Байдена 08:46, Политика Военный вертолет США экстренно сел в Японии 08:35, Общество Разворот на Ближний Восток: возможности для бизнеса в Катаре 08:33, РБК и посольство Катара
Газета
ВЭБ увеличивает поддержку экономики до ₽17 трлн
Газета № 081 (3370) (0306)
0

ВЭБ увеличивает поддержку экономики до ₽17 трлн

Главный институт развития представил свою стратегию на ближайшие три года
ВЭБ представил новую стратегию до 2024 года. В планах госкорпорации — следовать «зеленой» и социальной повестке, развивать городскую среду и финансово поддержать за три года проекты стоимостью более 17 трлн руб.
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Госкорпорация ВЭБ.РФ на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представила новую стратегию развития на 2021–2024 годы. Она предполагает рост объема поддержанных группой проектов с 10 трлн до более чем 17 трлн руб. и участие только в тех проектах, где требуется господдержка.

Заниматься исполнением новой стратегии ВЭБ будет в роли главного института развития — запущенная осенью реорганизация институтов развития обернулась передачей ВЭБу прав собственности на «Роснано», «Сколково» и Корпорацию МСП (малое и среднее предпринимательство). Под контролем ВЭБа также находятся Российский экспортный центр, фонды развития информационных технологий и промышленности и другие.

Сам ВЭБ только в прошлом году вышел из убытков, получив 8,4 млрд руб. прибыли, в частности, за счет выдачи госгарантий по антикризисным программам. В прошлые годы он нес существенные потери из-за качества кредитного портфеля и необходимости создавать значительные резервы: непокрытый убыток к концу первого квартала 2021 года сократился с 797 млрд до 775 млрд руб. Сейчас ВЭБ формирует новый портфель чистых проектов.

«ВЭБ начиная с зимы 2016 года переживал настоящую реальную санацию. Санация была завершена в 2019 году. Сейчас ВЭБ в первоклассном состоянии», — утверждает глава госкорпорации Игорь Шувалов. Текущую бизнес-модель ВЭБ, по словам Шувалова, выполняет успешно. Госкорпорация должна была выдать 3 трлн руб. на новые проекты за 2019–2024 годы, но справится с этим уже к 2022 году, сказал он.

Финансы
Шувалов объявил о завершении «перенастройки» ВЭБа Игорь Шувалов (второй справа)

Как изменится ВЭБ

В полном виде стратегия не опубликована, но, по словам Шувалова, она включает несколько направлений:

  • текущие проекты (как, например, стройка газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге стоимостью 3,5 трлн руб.);
  • новые стратегические инициативы правительства, на которые ВЭБ может получить дополнительный капитал от государства. В качестве примера Шувалов привел разработку водородных автобусов;
  • проекты повышения конкурентоспособности российской продукции на зарубежных рынках (там, где ее доля составляет менее 20%);
  • развитие городской среды и инфраструктуры агломераций (платные дороги, мосты, аэропорты);
  • ВЭБ также будет уделять внимание повестке ESG (Environmental, Social and Corporate Governance — окружающая среда, социальная ответственность и корпоративное управление), сказал Шувалов: например, он хочет «привнести другое качество жизни в город Кингисепп» — ближайший к газоперерабатывающему заводу в Усть-Луге, в стройке которого задействован ВЭБ.

«В среднесрочной перспективе мы должны работать безубыточно и всегда обеспечивать возвратность средств», — добавил Шувалов.

Сколько потратят на кредитование малого бизнеса

В новые цели ВЭБа входит и повышение доли МСП в ВВП страны, хотя целевая планка по этому направлению не указана. В прошлом планировалось довести ее до 32,5% к 2024 году, но затем из нацпроектов этот показатель убрали. По итогам 2019 года доля МСП в экономике составляла около 20%. Новую стратегию на 2021–2025 годы получит и Корпорация МСП (в полном виде она пока тоже недоступна).

Бизнес
ВЭБ запланирует вложить в промышленность до ₽4 трлн до 2024 года Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Корпорацию МСП не раз критиковала Счетная палата. Аудиторы указывали, что она хронически не достигает цели по наиболее актуальному для себя показателю — доле кредитов компаниям МСП в портфеле. Количество поддержанных гарантиями компаний составило менее 1% от их общего среднегодового количества, указывала СП.

Корпорация намерена сконцентрироваться не на объеме поддержки, а на ее массовости, сказал РБК ее представитель. В ключевые показатели войдет помощь 1,8 млн субъектам МСП, самозанятым и гражданам, желающим начать свое дело. Для сравнения, в реестре МСП сейчас 5,8 млн компаний и более 15 млн работников.

Основу поддержки бизнеса составят гарантии. Корпорация прогнозирует объем поддержки в рамках национальной гарантийной системы в 2,2 трлн руб. до 2025 года. Гарантийная система призвана помочь получить кредитные средства тем предпринимателям, которым не удается получить ссуду в банке без обеспечения. Предполагается, что добиться масштабной поддержки удастся благодаря зонтичному механизму выдачи кредитов, который будет работать следующим образом: Корпорация МСП будет предоставлять поручительство по кредиту на сумму до 50% без индивидуального принятия решения. Фактически поддержка будет вшита в кредитные продукты банков-партнеров, если заемщик будет соответствовать условиям (сейчас для получения гарантии нужно согласование Корпорации МСП, а коммерческих банков-партнеров у нее нет).

Финансы
ВЭБ в пандемию впервые за пять лет закончил год с прибылью Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Будет ли ВЭБ безубыточным

ВЭБ.РФ в рамках своей модели стремится к тому, чтобы проекты, в которых он участвует, не приводили к убыткам для самого банка, отмечает аналитик Fitch Антон Лопатин. «Для этих целей в момент принятия решения об участии в проекте рассматриваются различные варианты, в том числе потенциальной поддержки государства в случае роста рисков по проекту. В этом отличие сегодняшнего ВЭБа от того, что было десять лет назад, когда риски принимались, а поддержка уже оказывалась постфактум», — напоминает аналитик.

Избежать больших убытков при формировании нового портфеля может позволить широкое применение механизмов софинансирования, разделения рисков, когда ВЭБ дает лишь часть необходимой суммы, а другую часть вносит ключевой участник проекта в виде собственных средств, говорит управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков. Необходимо также участие российских банков с сильной экспертизой в проектном финансировании.

«Правильный выбор ключевых участников проектов — одна из ключевых проблем, но сейчас уже сформировался пул компаний, которые имеют опыт реализации больших инфраструктурных проектов и испытаны кризисами», — продолжает Волков.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: ВЭБ , Инвестиционная стратегия , ПМЭФ
Материалы по теме
Шувалов объявил о завершении «перенастройки» ВЭБа Финансы
Сбербанк, ВЭБ.РФ и РФПИ получат по 25% «Просвещения» Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter