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ПМЭФ-2021 ,  

Шувалов объявил о завершении «перенастройки» ВЭБа

ВЭБ.РФ завершил реорганизацию структуры институтов развития после получения под свой контроль, в частности, «Роснано» и корпорации МСП. Но «многих элементов» в экосистеме ВЭБа еще не хватает, сказал его глава
Игорь Шувалов (второй справа)
Игорь Шувалов (второй справа) (Фото: Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС)

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что структурная настройка госкорпорации завершена и структура группы сохранится такой, как сейчас. Об этом он сообщил РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Поскольку мы сейчас уже находимся в фазе принятия конкретных решений по стратегии каждой компании, находящейся в группе ВЭБ.РФ, то дальше мне представляется важным выполнять конкретную работу, добиваться конкретных результатов, — сказал Шувалов. — Мне кажется, что период структурной перенастройки и поднастройки завершился».

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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

О реформе институтов развития РБК писал в ноябре 2020 года. Она предполагает, что под контроль ВЭБа переходят Корпорация МСП (специализируется на поддержке малого и среднего предпринимательства), Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд «Сколково», а также «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Вскоре после объявления об изменениях руководство «Роснано» покинул Анатолий Чубайс. О реорганизации позднее объявил и глава правительства Михаил Мишустин, отметив, что она необходима, чтобы институты развития «в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития».

«Перед нами стояла задача — неэффективные элементы этой инфраструктуры [институтов развития] ликвидировать путем присоединения коллективов к себе и ведения бизнеса в дальнейшем от своего имени. Это касается и лизинга (в рамках реформы ВЭБ объединяет часть активов с Государственной транспортной лизинговой компанией. — РБК), в том числе и Дальнего Востока, и, например, поддержки экономики моногородов», — сказал Шувалов, добавив, что «многих элементов» в экосистеме ВЭБа еще не хватает и госкорпорация рассчитывает на партнерство с крупнейшими госбанками — Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком. Детали партнерств глава ВЭБа уточнять не стал.

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Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В результате реорганизации ВЭБ стал агентом правительства, обладающим правами собственника в отношении «Роснано» и Корпорации МСП, а также еще восьми организаций. Госкорпорация проведет их аудит и оптимизирует организационную структуру, сообщали в ВЭБе в марте. В самом ВЭБе при этом обещали привести систему оплаты труда к стандартам рынка и провести аудит должностей. Источник РБК отмечал, что оплата труда будет подразумевать «дисконт» по сопоставимым должностям в коммерческих банках с государственным участием в размере 10%.

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«Капитала достаточно»

Сам ВЭБ также получит новую стратегию. «Дорожная карта» реформы институтов развития предполагает, что ВЭБ.РФ представит ее до 1 июля 2021 года. Действующая стратегия развития ВЭБа утверждалась еще при бывшем главе госкорпорации Сергее Горькове. Шувалов, отвечая на вопросы РБК, отметил, что для реализации новой стратегии в среднесрочной перспективе капитала у госкорпорации достаточно.

«Если посмотреть по сегментам — это большой ВЭБ, это поддержка экспортом, это поддержка МСП и инвестиционной сферы, — капитала для среднесрочной перспективы достаточно, если учитывать бюджетные планы правительства. Пока у нас все в порядке», — сказал глава госкорпорации. По итогам первого квартала 2021 года капитал ВЭБ.РФ составлял 719 млрд руб. В 2020-м капитал ВЭБа вырос на 402 млрд руб. — во многом благодаря конвертации в него депозита ЦБ на 350 млрд руб., писал РБК.

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Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС

ВЭБ также готов работать со средствами Фонда национального благосостояния. Власти планируют направить на инвестиции в инфраструктурные проекты средства, превышающие порог 7% ликвидной части ФНБ. Сейчас ликвидная часть ФНБ составляет около 7,5% ВВП, то есть для новых инвестиций в инфраструктурные проекты доступно около 0,5% ВВП, или 580 млрд руб. «Мы должны так научиться работать, чтобы правительство считало, что деньги, направленные через нас в ФНБ, — это лучшее использование средств», — сказал Шувалов, отметив, что у госкорпорации есть первоклассные промышленные проекты, но все зависит от решения правительства.

Автор
Павел Казарновский Павел Казарновский
Игорь Шувалов ВЭБ ПМЭФ
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