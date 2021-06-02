Шувалов объявил о завершении «перенастройки» ВЭБа

ВЭБ.РФ завершил реорганизацию структуры институтов развития после получения под свой контроль, в частности, «Роснано» и корпорации МСП. Но «многих элементов» в экосистеме ВЭБа еще не хватает, сказал его глава

Игорь Шувалов (второй справа) (Фото: Валерий Шарифулин / фотохост-агентство ТАСС)

Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что структурная настройка госкорпорации завершена и структура группы сохранится такой, как сейчас. Об этом он сообщил РБК в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Поскольку мы сейчас уже находимся в фазе принятия конкретных решений по стратегии каждой компании, находящейся в группе ВЭБ.РФ, то дальше мне представляется важным выполнять конкретную работу, добиваться конкретных результатов, — сказал Шувалов. — Мне кажется, что период структурной перенастройки и поднастройки завершился».

О реформе институтов развития РБК писал в ноябре 2020 года. Она предполагает, что под контроль ВЭБа переходят Корпорация МСП (специализируется на поддержке малого и среднего предпринимательства), Российский экспортный центр, ЭКСАР, Фонд развития промышленности, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд «Сколково», а также «Роснано» и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Вскоре после объявления об изменениях руководство «Роснано» покинул Анатолий Чубайс. О реорганизации позднее объявил и глава правительства Михаил Мишустин, отметив, что она необходима, чтобы институты развития «в полной мере могли работать на достижение национальных целей развития».

«Перед нами стояла задача — неэффективные элементы этой инфраструктуры [институтов развития] ликвидировать путем присоединения коллективов к себе и ведения бизнеса в дальнейшем от своего имени. Это касается и лизинга (в рамках реформы ВЭБ объединяет часть активов с Государственной транспортной лизинговой компанией. — РБК), в том числе и Дальнего Востока, и, например, поддержки экономики моногородов», — сказал Шувалов, добавив, что «многих элементов» в экосистеме ВЭБа еще не хватает и госкорпорация рассчитывает на партнерство с крупнейшими госбанками — Сбербанком, ВТБ, Газпромбанком. Детали партнерств глава ВЭБа уточнять не стал.